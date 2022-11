Premier League féminine écossaise : deux équipes prêtes pour la Ligue des champions en 2023/24 | Nouvelles du football

Deux clubs écossais de Premier League féminine devraient participer à la Women’s Champions League en 2023/24 sur la base de la liste d’accès provisoire de l’UEFA.

L’Écosse est actuellement classée 13e dans la liste des coefficients de l’UEFA, ce qui signifie que les champions SWPL entreront dans la voie des champions et que les finalistes de la SWPL entreront dans la voie de la ligue, tous deux au premier tour.

Cette saison, les Rangers et Glasgow City ont participé à la compétition, ce dernier accueillant le Paris FC, le Servette et l’AS Roma à Petershill Park avant que l’équipe italienne ne termine son voyage au premier tour.

Image:

Glasgow City a affronté le Servette, le Paris FC et l’AS Roma en Ligue des Champions cette année (Crédit : Colin Poultney)





Les Rangers, champions de la SWPL, ont quant à eux progressé au premier tour après des victoires sur Ferencvaros et le PAOK avant de perdre au total, en prolongation, contre Benfica.

Fiona McIntyre, directrice générale de la SWPL, a déclaré : “C’est une bonne nouvelle pour la SWPL et pour l’ensemble du football féminin et féminin.

“Cela offrira une précieuse opportunité à deux équipes de la SWPL de s’affronter au plus haut niveau du football européen.

“Glasgow City et les Rangers ont été des représentants exemplaires de l’Écosse et de la SWPL lors de la compétition de l’UEFA Women’s Champions League de cette année.

“Je sais que les deux ont été déçus de ne pas atteindre la phase de groupes (16 derniers) et je suis sûr que les deux clubs, parmi un certain nombre d’autres équipes de la SWPL, seront désespérés d’avoir l’opportunité de concourir à nouveau la saison prochaine dans la première compétition européenne.”

Le dernier jour de la saison SWPL 2022/23 est le 21 mai et les équipes SWPL débuteront leur parcours en UEFA Women’s Champions League 2023/24 le 6 septembre 2023.

