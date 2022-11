Premier League et les clubs EFL exhortent le gouvernement à poursuivre ses projets de régulateur indépendant | Nouvelles du football

Vingt-neuf clubs ont écrit au gouvernement pour l’exhorter à faire avancer les plans d’un régulateur indépendant, avertissant que l’inaction conduirait à rayer les clubs de la carte”.

Un régulateur indépendant était la recommandation centrale de l’examen mené par les fans, qui a été commandé par le gouvernement l’année dernière à la suite du scandale de la Super League européenne.

Un livre blanc définissant le champ d’application du régulateur devait initialement être publié cet été, mais il y a eu trois premiers ministres depuis que ce calendrier a été établi et le bouleversement a entraîné des retards et des incertitudes.

Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, a déclaré que le football est à la croisée des chemins en ce qui concerne le Code de diversité du leadership dans le football de la FA et estime qu’il doit y avoir un régulateur pour établir des exigences obligatoires en matière d’égalité et d’inclusion.



Il a même été rapporté que Liz Truss, qui a démissionné de son poste de Premier ministre le 20 octobre après avoir pris la direction du parti en septembre, s’apprêtait à abandonner complètement les projets de régulateur.

Son successeur, Rishi Sunak, s’est publiquement engagé à mettre en œuvre les 10 recommandations de l’examen mené par les fans lors de la course à la direction des conservateurs cet été. Maintenant, un groupe de clubs de toute la pyramide du football, dont 15 des ligues 1 et 2, ont appelé son gouvernement à tenir cet engagement.

“Les clubs de football sont au cœur de nos communautés, et de nombreuses entreprises locales en dépendent. L’inaction maintenant pourrait conduire directement à la radiation des clubs de la carte et à la dévastation des économies et des communautés locales”, a déclaré la lettre à la secrétaire à la Culture, Michelle Donelan.

La lettre, coordonnée par le groupe de campagne de réforme du football Fair Game, a noté le discours de Donelan à la conférence du parti conservateur en septembre où elle a reconnu l’impact des clubs au sein de sa circonscription et comment elle ne pourrait pas être plus heureuse de servir en tant que secrétaire d’État en charge de sport à une époque où “l’excellence sportive britannique est tout autour de nous”.

“Vous avez raison, le football est incroyable, mais toutes ces grandes choses que vous avez mentionnées sont en danger”, poursuit la lettre.

“Le football est à la croisée des chemins et l’avenir du jeu est en jeu.

“Nous avons vu plus d’un tiers des clubs entrer dans l’administration depuis le début du siècle. Et en 2020, 52% des clubs étaient techniquement insolvables. Depuis lors, la pandémie a laissé les clubs à genoux et la crise du coût de la vie menace de porter un coup de grâce.

“Pour sauver le football, nous avons besoin d’un régulateur indépendant. Tout retard supplémentaire n’est tout simplement pas dans l’intérêt plus large du football – et surtout des communautés qu’il sert.

“Nous attendons avec intérêt le livre blanc sur la gouvernance du football et nous vous implorons de vous engager à légiférer immédiatement pour un régulateur lors du prochain discours du roi.”