Les clubs de football de toute l’Angleterre se réuniront pour boycotter les réseaux sociaux début mai en réponse aux abus racistes en cours auxquels les joueurs, les entraîneurs et les officiels sont confrontés en ligne.

La Football Association et la Premier League font partie des organisations de football qui ont annoncé qu’elles suspendraient leur utilisation de Facebook, Twitter et Instagram de 15 h BST (10 h HE) le vendredi 30 avril à 23 h 59 BST (18 h 59, HE) le lundi 3 mai.

Selon un communiqué conjoint publié samedi, le boycott montre que « le football anglais se rassemble pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte en cours contre la discrimination ».

L’annonce fait suite aux boycotts des réseaux sociaux de Birmingham, des Rangers et de Swansea ces dernières semaines.

En février, les clubs ont écrit des lettres aux entreprises de médias sociaux pour leur demander de prendre des mesures contre les publications abusives et racistes en ligne.

« Bien que certains progrès aient été réalisés, nous réitérons ces demandes aujourd’hui dans le but d’endiguer le flux incessant de messages discriminatoires et de garantir qu’il y ait des conséquences réelles pour les fournisseurs d’abus en ligne sur toutes les plates-formes », ont déclaré les clubs.

L’annonce comprend plusieurs déclarations de la direction de divers clubs appelant directement le gouvernement et les entreprises de médias sociaux pour leur manque de réglementation qui a conduit à la haine continue que les joueurs, les entraîneurs et les officiels reçoivent en ligne.

« Alors que le football prend position, nous exhortons le gouvernement britannique à veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation forte pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables de ce qui se passe sur leurs plates-formes, comme discuté lors de la table ronde DCMS sur les abus en ligne plus tôt cette semaine. »

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: « Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que les joueurs reçoivent sur les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas continuer. »

Trevor Birch, directeur général de l’EFL, a déclaré: «Les clubs de l’EFL ont clairement exprimé le désir de prendre une position unie contre les abus racistes, discriminatoires et menaçants odieux sur les plateformes de médias sociaux que nous soutenons pleinement aux côtés du reste de la famille du football.

« Le boycott n’est qu’une partie du travail entrepris dans ce domaine, mais souligne en outre la nécessité pour les entreprises de médias sociaux d’assumer une responsabilité supplémentaire pour le comportement inapproprié et indésirable qui apparaît sur leurs plates-formes. »

Contactez Analis Bailey à aabailey@usatoday.com ou sur Twitter @analisbailey.