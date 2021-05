Premier League en direct sur Sky Sports: l’avant-dernière ronde de matchs se jouera le mardi 18 mai et le mercredi 19 mai | Actualités du football

Les dates de l’avant-dernier tour des matchs de Premier League 2020/21 ont été confirmées, ainsi que le match réorganisé entre Manchester United et Liverpool, qui sera en direct le Sky Sports le jeudi 13 mai.

Le report de United vs Liverpool dimanche a forcé une reconfiguration des matches prévus pour la semaine commençant le lundi 10 mai et signifie que United jouera trois matchs en cinq jours.

United – qui est absent à Aston Villa le dimanche 9 mai à 14 h 15 – jouera désormais à Leicester le mardi 11 mai à 18 h (auparavant le mercredi 12 mai) et à Liverpool le jeudi 13 mai à 20 h 15, avec les deux. jeux à Old Trafford.

La nouvelle liste des appareils de Man Utd Roma vs Man Utd – Ligue Europa – Jeudi 6 mai, 20h

Aston Villa contre Man Utd – Premier League – Dim 9 mai, 14 h 05

Man Utd contre Leicester – Premier League – Mar 11 mai, 18h

Man Utd contre Liverpool – Premier League – jeu.13 mai, 20h15

Man Utd contre Fulham – Premier League – Mar 18 mai, 18h

Loups contre Man Utd – Premier League – Dim 23 mai, 16h

Finale de la Ligue Europa (s’ils se qualifient) – Mercredi 26 mai, 20h

Pour tenir compte de ce rééchelonnement, Southampton vs Crystal Palace reste le mardi 11 mai mais débutera à 20h15, Aston Villa vs Everton restera le jeudi 13 mai, mais débutera désormais à 18h, et Manchester United vs Fulham est déplacé au mardi 18 mai à 18 h (auparavant le mercredi 19 mai à 19 h 45) – avec les trois matchs en direct sur Sky Sports.

La saison de Premier League se terminera le dimanche 23 mai, les matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports à confirmer en temps voulu.

Gameweek 37 – Dates et heures de coup d’envoi confirmées

Mar 18 mai: Southampton vs Leeds – Coup d’envoi 18h – en direct sur Sky Sports

Mar 18 mai: Man Utd vs Fulham – Coup d’envoi 18h – en direct sur Sky Sports

Mar 18 mai: Brighton vs Man City – Coup d’envoi à 19h

Mar 18 mai: Chelsea vs Leicester – Coup d’envoi 20h15 – en direct sur Sky Sports

Mer 19 mai: Everton vs Wolves – Coup d’envoi à 18h – en direct sur Sky Sports

Mer 19 mai: Newcastle vs Sheff Utd – Coup d’envoi à 18h – en direct sur Sky Sports

Mer 19 mai: Tottenham vs Aston Villa – Coup d’envoi 18h – en direct sur Sky Sports

Mer 19 mai: Crystal Palace vs Arsenal – Coup d’envoi à 19h

Mer 19 mai: Burnley vs Liverpool – Coup d’envoi 20h15 – en direct sur Sky Sports

Mer 19 mai: West Brom vs West Ham – Coup d’envoi 20h15 – en direct sur Sky Sports

Ven 7 mai: Leicester vs Newcastle – Coup d’envoi 20h

Samedi 8 mai: Sheff Utd vs Crystal Palace – Coup d’envoi à 15h

Samedi 8 mai: Man City vs Chelsea – Coup d’envoi à 17h30

Samedi 8 mai: Liverpool vs Southampton – Coup d’envoi 20h15

Dim 9 mai: Aston Villa vs Man Utd – Coup d’envoi à 14 h 05

Dim 9 mai: West Ham vs Everton – Coup d’envoi 16h30

Lundi 10 mai: Fulham vs Burnley – Coup d’envoi 20h

Mardi 11: Southampton vs Crystal Palace – Coup d’envoi 20h15

Mer 12 mai: Chelsea vs Arsenal – Coup d’envoi 20h15

Jeudi 13 mai: Aston Villa vs Everton – Coup d’envoi 18h

Jeudi 13 mai: Man Utd vs Liverpool – Coup d’envoi 20h15

Vendredi 14 mai: Newcastle vs Man City – Coup d’envoi 20h

Sam 15 mai: Southampton vs Fulham – Coup d’envoi à 15h

Sam 15 mai: Brighton vs West Ham – Coup d’envoi 20h

Dim 16 mai: Crystal Palace vs Aston Villa – Coup d’envoi à 12h

Dim 16 mai: Tottenham vs Wolves – Coup d’envoi 14h

Dim 16 mai: West Brom vs Liverpool – Coup d’envoi 16h30

Mar 18 mai: Southampton vs Leeds – Coup d’envoi 18h

Mar 18 mai: Man Utd vs Fulham – Coup d’envoi 18h

Mar 18 mai: Chelsea vs Leicester – Coup d’envoi 20h15

Mer 19 mai: Everton vs Wolves – Coup d’envoi à 18h

Mer 19 mai: Newcastle vs Sheff Utd – Coup d’envoi 18h

Mer 19 mai: Tottenham vs Aston Villa – Coup d’envoi à 18h

Mer 19 mai: Burnley vs Liverpool – Coup d’envoi 20h15

Mer 19 mai: West Brom vs West Ham – Coup d’envoi 20h15

