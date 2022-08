Premier League en 1992 Terrains boueux, formations 4-4-2 et changement de marque qui a tout changé

En 1992, la Premiership – comme on l’appelait alors – ne ressemblait à rien de plus qu’à un emballage fantaisiste et à une image de marque intelligente de l’ancienne Première Division. Les jeux se jouaient encore sur des terrains d’herbe touffue qui se découpaient en pots de colle boueux au milieu de l’hiver, contrairement aux surfaces lisses que nous tenons maintenant pour acquises.

Presque sans exception, les équipes ont joué une formation 4-4-2 avec un grand attaquant ciblé à l’avant et un attaquant plus petit et rapide comme fleuret. Les balayeurs-gardiens que nous connaissons aujourd’hui, qui passent le ballon autour de leur propre surface de réparation et agissent comme un autre défenseur, auraient été moqués de l’équipe. Le monde du football à cette époque n’était pas prêt pour un manager comme Pep Guardiola – qui remportait la Ligue des champions en tant que meneur de jeu à Barcelone à l’époque – et les choses semblaient très différentes.

Les fans étaient cyniques à propos du changement de marque de l’élite anglaise, et les écrivains de football se sont plaints que le jeu empirerait une fois qu’il serait repris par la chaîne de télévision par satellite Sky Sports, qui a vu la fin des matchs en direct sur la BBC et ITV en clair. chaînes au Royaume-Uni

Les joueurs étaient un peu abasourdis par tout cela. Et les managers se sont plaints du nouveau calendrier imaginé par mes patrons chez Sky Sports, qui comprenait l’idée inouïe du “Monday Night Football”, avec des cochons gonflables géants flottant autour du cercle central. Oui vraiment.

La publicité de lancement de la Premier League de Sky à partir de 1992 est bizarre. 😂 pic.twitter.com/8QtM5I7Ptk – Football AM (@SoccerAM) 15 novembre 2018

Neil Webb de Manchester United m’a pris à part un jour et m’a dit : “Pourquoi nous faites-vous beaucoup jouer les lundis sanglants ?” Et quand j’ai téléphoné à Howard Wilkinson, manager des champions en titre Leeds United, un dimanche soir, il était dans le bus de l’équipe en direction de Norwich et pas très content, en disant: “Votre société de télévision nous a fait traverser un blizzard pour jouer à un jeu que nous Je ne veux pas jouer demain soir.”

Peut-être avec un peu d’arrogance, je lui ai demandé si Leeds rembourserait les 500 000 £ qu’ils recevaient de Sky pour le match. Il a ri et a dit: “Touché.”

Paul Merson, John Salako, Gary Mabbutt, Jason Cundy et Graham Le Saux photographiés avec des modèles lors de la conférence de presse de lancement de la Sky/FA Premier League. Howard Boylan/Allsport/Getty Images/Archives Hulton

En tant que commentateur sur cette nouvelle chaîne mal aimée, je me sentais sous une grosse pression pour bien performer. Les nombreux critiques de Sky attendaient avec des poignards tirés. Lors du premier match télévisé du lundi soir entre Manchester City et les Queens Park Rangers, un match nul de routine 1-1 mettant en vedette un hurleur d’Andy Sinton de QPR, mon patron David Hill s’est glissé vers moi dans le tunnel à l’avance et a chuchoté : “Ne gâche pas ça debout, Darke.” Ça a dû être OK parce que j’ai gardé le travail.

Parmi ceux qui semblaient désireux d’embrasser la nouvelle ère, il y avait le manager de Manchester United, alors connu sous le nom d’Alex Ferguson avant son dernier titre de chevalier. Avant un match à Southampton, Ferguson a accepté de me rencontrer à l’hôtel de l’équipe pour prendre un café, nous avons discuté amicalement et il m’a même fait part de sa composition pour le match de ce soir-là.

Certes, les relations n’ont pas toujours été aussi cordiales. Une autre fois, Ferguson nous a tous dit de « sortir de sa vue » parce qu’il ne se souciait pas d’une fonctionnalité intitulée « Cantona’s Crimes » diffusée sur Sky News.

À l’époque, de nombreux managers vous invitaient à prendre une tasse de thé avant le match et étaient heureux de vous donner des informations générales à utiliser à l’antenne. De nos jours, il n’y a aucune chance que cela se produise. Les files d’attente sont un secret d’État; les managers et les joueurs opèrent derrière un mur de RP. Tout est devenu tellement plus corporatif. La poignée d’hommes des médias couvrant un match (j’ai honte de dire qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes impliquées en 1992) a explosé avec un énorme intérêt mondial et d’innombrables médias sociaux se sont ajoutés à l’équipe habituelle d’employés de journaux, de radio et de télévision.

Étrangement, les jeux étaient accompagnés de toutes sortes de gimmicks pour vendre la marque Sky. Présentateur Richard Keys apparu dans tant de vestes étranges qu’il aurait pu jouer dans la comédie musicale “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”. Une brillante étincelle a pensé que ce serait une bonne idée d’embaucher le groupe The Shamen en tête des charts pour jouer à la mi-temps à Arsenal, sans se rendre compte que le groupe était des fans bien connus des Spurs. Ils ont été noyés par des huées assourdissantes.

Sur le terrain, Manchester United a remporté son premier titre de champion depuis 26 ans, les luttes de Liverpool se sont poursuivies après des années de domination (ils ont de nouveau terminé sixième) et Man City était également au milieu de la table qui descendrait de deux niveaux en 1999. Arsenal avait Ian Wright’s buts mais a terminé un 10e décevant, les Spurs étaient huitièmes et un Chelsea sans intérêt est arrivé 11e. En effet, QPR était le meilleur club de Londres, terminant cinquième !

Manchester United a remporté le premier trophée de Premiership en 1993. Mark Leech / Hors-jeu via Getty Images

Malheureusement, le grand Brian Clough n’avait plus la touche Midas et son équipe de Nottingham Forest a été reléguée. Unfashionable Oldham Athletic était une belle histoire, dirigée par l’aimable et serviable Joe Royle, et a défié la gravité en restant debout grâce à des joueurs compagnons méconnus comme Mike Milligan, Rick Holden et le Norvégien Gunnar Halle. Le champion en titre, Leeds, est tombé au 17e rang, à seulement deux points de la chute.

Le nouveau bébé Premiership a grandi assez rapidement. Les craintes que la couverture télévisée étendue ne soit exagérée se sont avérées infondées et l’approche de Sky consistant à faire de chaque match un grand événement a commencé à porter ses fruits. Les fans ont commencé à demander quel était le match “Super Sunday” et “Monday Night Football” cette semaine-là. La ligue a commencé à se sentir plus excitante. Plus de caméras ont été utilisées et la production est devenue si lisse que même les détracteurs les plus durs ont dû admettre que la couverture était de haute qualité.

Tout cela a été aidé par une magnifique course au titre. Man United a été poussé jusqu’au bout par Aston Villa de Ron Atkinson et, étonnamment, une équipe de Norwich City avec un jeune Chris Sutton et dirigée par Mike Walker. (En effet, Norwich est arrivé troisième et a ensuite battu le Bayern Munich lors de la Coupe UEFA de l’année suivante.)

Mark Hughes a été le meilleur buteur de United (15 buts) et trois jeunes anglais prometteurs ont fait leurs débuts : David Beckham, Nicky Butt et Gary Neville. Rappelez-vous, c’était avant que quiconque ait entendu parler de Steven Gerrard, Wayne Rooney ou Paul Scholes. Mais un jeune homme nommé Alan Shearer a fait des vagues chez Blackburn Rovers, marquant 16 des 260 buts qui devaient finalement faire de lui le meilleur buteur de tous les temps en Premier League. Au cours de cette première saison cependant, il a terminé derrière Teddy Sheringham (22 ans) des Spurs, Les Ferdinand (20 ans) de QPR, Dean Holdsworth (19 ans) de Wimbledon et Micky Quinn (17 ans) de Coventry.

Les joueurs étrangers étaient à peine présents, et bien avant que Thierry Henry et Cristiano Ronaldo n’entrent en scène, il n’y en avait qu’une douzaine environ. de Leeds pour une bonne affaire de 1,2 million de livres sterling.

Avec le recul, le football en Angleterre avait besoin de ce nouveau départ il y a 30 ans. Le hooliganisme et la violence entre supporters inconditionnels ont dissuadé de nombreux fans occasionnels, rendant les matchs dangereux. Il s’est avéré que le “changement de marque” a semblé fonctionner. Le jeu a soigné son image pour un public plus large avec des stades plus sûrs et toutes places, tandis que la manne financière de la télévision a finalement permis aux clubs d’amener des joueurs de haut niveau comme Henry, Ronaldo, Dennis Bergkamp et Gianfranco Zola pour saupoudrer de poussière d’étoiles.

Cette saison 1992-93, il y a longtemps, reste dans ma mémoire. Tout était si différent et aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer que la Premier League deviendrait le monstre qui rapporte de l’argent qu’elle est aujourd’hui. C’est ma chance considérable d’avoir couvert cette ligue au cours de chacune de ses 30 années pour Sky, ESPN et maintenant BT Sport. Le drame a été sans fin.