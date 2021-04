Les dirigeants de clubs qui ont déclenché une guerre civile dans le football anglais en rejoignant la Super League européenne désormais abandonnée ont reçu un ultimatum pour se retirer des principaux sous-comités de la Premier League.

Sky News a appris que Richard Masters, le directeur général de la Premier League, avait contacté mercredi des dirigeants, notamment Bruce Buck, le président de Chelsea, et Vinai Venkatesham, directeur général d’Arsenal, pour leur demander de renoncer à leurs fonctions dans les groupes de travail.

Des sources du club ont déclaré que M. Buck, qui est membre du comité d’audit et de rémunération de la Premier League, et M. Venkatesham, qui siège au groupe consultatif stratégique du club (CSAG), avaient été invités par M. Masters à démissionner volontairement sous peine d’être destitués. leur volonté.

Ferran Soriano, qui dirige Manchester City, a également été invité à démissionner du CSAG, selon des initiés.

La Premier League cherche également à retirer les dirigeants de Manchester United et de Liverpool Ed Woodward et Tom Werner de son groupe consultatif de diffusion du club, ont ajouté les sources.

Tottenham Hotspur, le sixième club impliqué dans la défection prévue, ne serait pas représenté dans les comités de Premier League concernés. La demande de M. Masters souligne les conséquences potentiellement prolongées des efforts des clubs « Big Six » pour rejoindre une ligue continentale, qui auraient abouti à ce que les six plus grands clubs d’Angleterre reçoivent chacun une aubaine d’une valeur de centaines de millions de livres sterling.

Tous les six se sont retirés de la nouvelle compétition mardi à la suite d’une réaction au vitriol des supporters, des joueurs et des entraîneurs, et de la menace de sanctions sportives et législatives des fédérations de football et des gouvernements.

M. Woodward a annoncé mardi soir que son long mandat à Old Trafford prendrait fin plus tard cette année, déclenchant des spéculations selon lesquelles la famille Glazer pourrait chercher à vendre sa participation restante dans le club après plus de 15 ans.

La demande de la Premier League aux dirigeants de se retirer des principaux groupes de travail fait suite à une réunion entre les 14 autres « actionnaires », au cours de laquelle ils ont exprimé leur amertume face à la duplicité des clubs qui avaient eu des discussions secrètes pour rejoindre la Super League.

Le Daily Mail a rapporté que certains des 14 clubs s’étaient plaints que les dirigeants des clubs de la Super League avaient « agi comme des espions » lors des réunions des sous-comités concernés de la Premier League.

Au moins l’un des dirigeants du club invités à démissionner mercredi aurait réagi avec colère à cette suggestion.

M. Masters aurait demandé une décision volontaire des dirigeants des «Big Six», mais a averti qu’ils risquaient d’être renvoyés de force des groupes de travail s’ils n’acceptaient pas de démissionner.

Les dirigeants de la Premier League sont finalement désireux de remédier aux fractures qui ont mijoté ces derniers mois sur des réformes potentielles mais qui ont éclaté en guerre ouverte ce week-end.

Cependant, la demande de suppression des dirigeants de M. Masters souligne le fait que les divisions entre les «Big Six» et les autres clubs seront probablement exposées pendant un certain temps.

Après que Sky News a révélé les détails des négociations de la Super League en octobre dernier, M. Woodward a déclaré aux analystes de Wall Street qu’il n’était pas au courant du projet et que son attention était concentrée sur la réforme des compétitions de clubs européennes existantes.

La confirmation formelle de l’existence de la Super League dimanche soir a déclenché la fureur dans le football européen, avec un alignement sans précédent de personnalités politiques et sportives contre l’échappée de l’UEFA.

Une porte-parole de la Premier League a refusé de commenter mercredi.

Spécial podcast: Fans 1-0 Not-so-Super League

Surpuissant, lourdement financé et des années dans la fabrication, il a duré à peine deux jours.

Dans un podcast spécial, Jasper Taylor est rejoint par Gerard Brand et Ron Walker pour discuter de la rupture rapide de la Super League européenne séparatiste.

Le panel discute de la raison pour laquelle le football est plus qu’un simple sport d’entreprise ou de divertissement, comment c’est une victoire des supporters que nous devrions célébrer et ce que l’avenir réserve au football.

Nous entendons également Gary Neville, Jamie Carragher, Kaveh Solhekol et Bryan Swanson sur un autre 48 heures monumentales.