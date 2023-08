Premier League de retour avec Kane et Caicedo prêts à bouger: compte à rebours du football – en direct

À propos de son autre nouveau venu, Sandro Tonali : « Lorsque vous faites venir des joueurs de l’étranger, je pense qu’il est très important d’essayer de les recruter tôt. Il y a une période d’adaptation dont vous avez besoin pour naviguer, donc je dois féliciter Sandro pour la façon dont il a géré le déménagement et comment il s’adapte à ces changements.

Sur son nouveau garçon Tino Livramento : « Il est très athlétique, incroyablement rapide, dynamique, il a de très bons niveaux d’endurance et il est techniquement très bon. Il est de retour après une longue blessure mais il a fait toute la pré-saison avec Southampton donc il a l’air en bonne condition physique mais nous devons prendre soin de lui. Un joueur vraiment excitant.

C’est aussi vrai Dominic qu’il y a plus d’équipes que le soi-disant top 6 ou 7 dans le Prem. Il est sûrement intéressant de voir comment Burnley s’adapte à la vie dans l’élite. Bonne chance à eux, dis-je.

Le prodige portugais de 19 ans devient la troisième recrue estivale de Sean Dyche – et regardez comme il en a l’air heureux. « C’est un nouveau départ, je veux l’embrasser », rayonnait Chermiti.

Il y aura un nouveau nom sur la Coupe du monde féminine trophée en 2023 après la défaite du Japon face à la Suède ce matin. Les Japonais ont gagné de nombreux amis lors de ce tournoi grâce à un football accrocheur et une surabondance de buts, mais ils rentrent chez eux après une défaite 2-1.

Nous partageons tous la responsabilité, prenons cette responsabilité et voyons où nous allons. N’essayez pas d’être comme quelqu’un, soyez simplement la meilleure version de vous-même.

Nous avons un nouveau groupe de leadership et si vous regardez les joueurs qui ne font pas partie de ce groupe, ils offrent également beaucoup, ils sont exceptionnels. Cody [Gakpo] c’est super Dom [Szoboszlai] a 23 ans et le capitaine de la Hongrie, Macca [Alexis Mac Allister] est également remarquable.

Les gens voulaient des changements parce qu’on était ensemble depuis longtemps. C’est arrivé au bon moment ? C’est difficile de répondre. Mais maintenant c’est arrivé et c’est tant mieux.

Plus de Klopp, de son côté « rechargé » de Liverpool. Il est d’humeur haussière ce matin :

Jacob Steinberg a les dernières informations sur la saga des transferts de Moisés Caicedo, Chelsea étant sur le point d’augmenter son offre dans une dernière tentative pour arracher le milieu de terrain sous le nez de Liverpool. Les Reds veulent conclure rapidement après avoir accepté une énorme offre et réservé l’examen médical du joueur… mais ce n’est pas encore tout à fait fait et dépoussiéré.

Loin des histoires de Kane et Caicedo il y a beaucoup d’agitation de transfert alternative pour vous occuper pendant que vous parer travail ce vendredi. Voici Rumor Mill d’aujourd’hui, pour commencer, avec Tottenham qui envisage des signatures offensives. Je ne peux pas comprendre pourquoi.

Jürgen Klopp aime faire ses conférences de presse bien tôt. Et il n’y a qu’une seule chose que les journalistes veulent savoir du manager de Liverpool aujourd’hui et c’est le mot C… Caicedo.

il y a 1h 05.10 HAE Préambule

Comme les vendredis vont dans le football, celui-ci est assez important. La composition des demi-finales de la Coupe du monde féminine prend forme, Harry Kane est enfin en route vers un club qui remporte des trophées, Liverpool regarde Chelsea pour arracher Moisés Caicedo… et tout cela se passe à la veille du grand coup d’envoi de la Premier League- désactivé. Bien que, certes, Burnley contre Manchester City n’aiguise pas vraiment l’appétit en tant que lever de rideau dramatique.

Restez avec moi tout au long de la journée pour toutes les grosses accumulations, les transferts, les dernières conférences de presse des managers et toute conversation d’avant-week-end qui fait flotter votre bateau. Envoyez vos tweets et e-mails comme et quand vous le souhaitez.