Premier League Darts : Récompenses de fin de saison avec Mark Webster et Devon Petersen | Fléchettes Nouvelles

Mark Webster et Devon Petersen disent à Emma Paton qui remporte leurs prix de fin de saison pour la Premier League 2023.

Alors que la saison de Premier League touche à sa fin, Mark Webster et Devon Petersen rejoignent Emma Paton sur le podcast Love the Darts pour choisir leurs récompenses de fin de saison.

Cela survient après que Michael van Gerwen est devenu champion de Premier League pour une septième fois record à l’O2 jeudi soir alors qu’il repoussait le champion du monde Michael Smith avant de battre le redoutable Gerwyn Price en finale.

Soirée préférée

Webster : « Je vais aller avec Gezzy (Gerwyn Price) gagner à Cardiff, je pensais que l’ambiance était bonne, c’était un peu bouleversant pour Gezzy, il était un peu émotif à la fin en disant que c’était bien d’avoir le fans de son côté. Je pense qu’il a conquis les gens cette année.

Peterson : « Je pense que voir Chris Dobey gagner à Newcastle était génial, c’est un garçon local, il est Newcastle de bout en bout.

Meilleur lieu

Webster : « J’aime vraiment Berlin. La première fois que nous y sommes allés, je me suis dit « ce n’est pas le meilleur », mais la finale a été incroyable, c’était une bonne soirée.

« Les fans allemands, quand nous allons là-bas et jouons à Euro Tours, c’est une super ambiance, ils l’apprécient vraiment.

Peterson : « Berlin aussi. La façon dont le jeu s’est transformé et s’est également déplacé en Europe, ils l’ont massivement accepté.

« Ils se retrouvent dans une position où tout tourne autour des fléchettes, juste la façon dont ils interagissent avec les joueurs sur scène est fantastique. »

Paiement préféré

Webster : « J’ai aimé le 170 de Dobey dans Night One, juste pour dire » je veux dire les affaires « . Il l’a également fait lors d’une finale contre Michael van Gerwen.

« Cela a été une semaine de montagnes russes pour Chris Dobey, nous lui aurions pardonné s’il était allé à Belfast et avait suivi les étapes sans gagner.

« Il n’a remporté le Masters que le dimanche et a été choisi le lundi, pour gagner la nuit et avec un 170, c’était fantastique.

Peterson : « Je pense que le Van Gerwen 170 lors de la dernière nuit, les 139 et 170 ont été ceux qui ont gagné le match car Price n’est évidemment jamais revenu de là. »

Moment le plus drôle

Webster : « Je pense que lorsque Jonny (Clayton) a eu cet ours de Berlin et a dit qu’il me ressemblait, coup bas. Je me suis vengé sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

« J’ai aussi aimé quand ils faisaient les présentations le soir des finales, et ils disaient ‘Je suis Gerwyn Price, je suis Michael Smith, je suis Jonny Clayton’ et Michael a dit ‘Tu sais qui je suis’.

Peterson : « Jonny aussi, faisant le lancer de la hache et avait l’air tellement surpris quand il a pu frapper la planche. »

Match de la saison

Webster : « Je pense que lorsque Price a battu Dobey à Brighton, vous assistez à quelque chose de phénoménal.

« C’était l’un de ceux où s’il lui restait 150, on pourrait penser qu’il vient de frapper trois milles. C’était incroyable. Pour moi, c’était de penser ‘comment ces gars-là jouent-ils comme ça?’.

Peterson : « Je pense que la demi-finale contre Michael Smith, on a l’impression de voir une répétition de la finale du Championnat du monde à chaque fois, c’est comme une séance d’entraînement. »

