Premier League Darts 2023: Nous présentons Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price et le reste de la formation | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen visera une septième couronne record de Premier League en 2023

Le nouveau champion du monde Michael Smith et le champion en titre Michael van Gerwen sont en tête d’affiche de la liste des huit joueurs qui participeront à la Premier League Darts 2023.

Le champion en titre Van Gerwen visera une septième couronne record de Premier League en 2023.

Tout juste après avoir remporté son premier titre de champion du monde historique à Alexandra Palace, Michael “Bully Boy” Smith est de retour, avec le champion du monde 2021 Gerwyn Price qui devrait également jouer aux côtés de Peter Wright.

Pendant ce temps, Chris Dobey sera parmi les huit joueurs en compétition après avoir remporté son premier titre majeur PDC au Masters, aux côtés de Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh et Jonny Clayton.

Les tournois individuels à élimination directe se poursuivent cette année, alors que nous anticipons ce qui promet d’être 17 semaines d’action fascinantes, nous avons dressé le profil des stars en lice pour l’un des titres les plus convoités du sport…

Michel Smith

Michael Smith a remporté son premier titre de champion du monde à Alexandra Palace

Ordre du mérite PDC : 1er

Applications PL : 5

L’année dernière : 6ème

PL Best : Finaliste (2018)

‘Bully Boy’ a finalement fait irruption dans le grand temps en remportant son premier titre de champion du monde à Alexandra Palace, ce qui l’a vu grimper au rang de n ° 1 mondial.

La star de St Helens – finaliste en 2018 – est l’un des talents les plus prodigieux du sport, et compte tenu de la façon dont il a mûri au cours des 12 derniers mois, vous sentez qu’un premier titre de Premier League est désormais fermement sur son radar.

Il a décroché son premier match télévisé lors de la Premier League 2020 à Dublin contre Daryl Gurney, mais il voudra améliorer la finition décevante de l’année dernière – obtenant sa première et unique victoire en Premier League à Newcastle le 16 et dernier soir.

Pierre Wright

Peter Wright a eu du mal à produire son meilleur brillant dans l’arène de la Premier League

Ordre du mérite PDC : 2e

Applications PL : 9

L’année dernière : 5ème

PL Best : finaliste (2017)

Après avoir décroché plusieurs titres de champion du monde après son deuxième triomphe en trois ans à Alexandra Palace, Wright n’a pas été à la hauteur du battage médiatique de l’année dernière.

L’Écossais coloré est sur le point de faire sa 10e apparition consécutive en Premier League, mais il voudra décrocher le gros lot après avoir perdu dans des circonstances aussi dramatiques en 2017.

“Snakebite” a juré de cibler la Premier League, n’ayant fait que deux apparitions en barrages en huit saisons – un retour décevant pour un joueur de son calibre.

Michel van Gerwen

Van Gerwen a dominé le classement de la Premier League lors de ses sept premières apparitions

Ordre du mérite PDC : 3e

Applications PL : 10

L’année dernière : Vainqueur

PL Best : Vainqueur (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022)

Méfiez-vous de l’animal blessé. Van Gerwen, six fois vainqueur, tentera désespérément de bannir les souvenirs d’une défaite déchirante au Championnat du monde face à Michael Smith.

Le triple champion du monde a égalé les six titres de Premier League de Phil Taylor l’année dernière et a remporté les titres de World Matchplay, World Grand Prix et Players Championship Finals, mais le Néerlandais visera plus d’argenterie et une domination complète.

Prix ​​Gerwyn

Gerwyn Price veut atteindre les play-offs pour la toute première fois

Ordre du mérite PDC : 4e

Applications PL : 4

L’année dernière : 7ème

Meilleur PL: 5e (2019, 2020)

“The Iceman” a enduré une campagne cauchemardesque à ses débuts en 2018, subissant une élimination sans victoire à son nom, avant d’enregistrer des cinquièmes places consécutives en 2019 et 2020.

Il n’a pas fait mieux l’année dernière avec une septième place décevante, mais il a décroché l’or en décrochant deux neuf fléchettes lors d’une nuit incroyable à Belfast.

Le Gallois cherchera désespérément à rebondir après une sortie choc en quart de finale du Championnat du monde face à l’Allemand Gabriel Clemens en tentant de figurer pour la première fois dans le tableau des barrages.

Jonny Clayton

Jonny Clayton visera à reconquérir le trophée qu’il a remporté en 2021

Ordre du mérite PDC : 7e

Applications PL : 2

L’année dernière : Demi-finales

PL Best : Gagnant (2021)

“The Ferret” a connu une année mémorable en 2021. Le petit Gallois ne s’est qualifié pour le tournoi qu’en vertu de sa victoire au Masters d’ouverture de la saison, avant de se précipiter vers la gloire de la Premier League à ses débuts.

Clayton a été battu par Joe Cullen en demi-finale du tournoi de l’an dernier, mais le joueur de 48 ans sera à nouveau parmi les favoris et tentera de regagner le trophée.

Nathan Aspinal

Nathan Aspinall est un ancien vainqueur de l’Open du Royaume-Uni et a atteint la finale de la Premier League à ses débuts en 2020

Ordre du mérite PDC : 9e

Applications PL : 2

L’année dernière : DNP

Meilleur PL : finaliste (2020)

Aspinall – le finaliste de Glen Durrant à ses débuts en 2020 – fera sa troisième apparition en Premier League après avoir participé aux finales télévisées du Grand Prix mondial et du Grand Chelem de fléchettes ces derniers mois.

“The Asp”, qui est également deux fois demi-finaliste du Championnat du monde, est déjà considéré comme un cheval noir pour remporter l’événement de cette année.

Dimitri Van den Bergh

Dimitri Van den Bergh revient dans le giron de la Premier League

Ordre du mérite PDC : 11e

Applications PL : 1

L’année dernière : DNP

Meilleur PL : 5e (2020)

Van den Bergh fait également son retour sur la scène de la Premier League après une formidable campagne 2022, qui l’a vu remporter deux titres de la Série mondiale de fléchettes et atteindre les demi-finales Matchplay et Championnat du monde.

« The DreamMaker » ramène ses pieds dansants au tournoi, qui gagne en popularité à travers l’Europe – en particulier dans son pays natal, la Belgique.

Chris Dobéy

La victoire de Chris Dobey au Masters lui a valu une place en Premier League cette année

Ordre du mérite PDC : 21e

Applications PL : 0

L’année dernière : DNP

Meilleur PL : 0

L’ascension de Dobey dans le grand moment se poursuivra après son inclusion dans la Premier League de cette année.

“Hollywood” figurait auparavant en Premier League en tant que Challenger en 2019 et 2020, mais il participera désormais à plein temps à l’événement au cours des quatre prochains mois après avoir remporté son premier titre télévisé au Masters.

Le joueur de 32 ans a battu Rob Cross lors de la finale à Milton Keynes pour décrocher le premier prix de 65 000 £ et s’assurer une place dans le tournoi à huit.

Calendrier de la Premier League 2023 Nuit 1 La SSE Arena, Belfast 2 février Nuit 2 Arène internationale de Cardiff 9 février Nuit 3 OVO Hydro, Glasgow 16 février Nuit 4 3Aréna, Dublin 23 février Nuit 5 West Point Exeter le 2 Mars Nuit 6 Le centre de Brighton 9 mars Nuit 7 Motorpoint Arena, Nottingham 16 mars Nuit 8 Utilita Arena, Newcastle 23 mars Nuit 9 Mercedes-Benz Arena, Berlin 30 mars Nuit 10 Utilita Arena, Birmingham 6 avril Nuit 11 M&S Bank Arena, Liverpool 13 avril Nuit 12 Rotterdam Ahoy 20 avril Nuit 13 Première arène directe, Leeds 27 avril Nuit 14 AO Arena, Manchester 4 mai Nuit 15 Utilita Arena, Sheffield 11 mai Nuit 16 P&J Live, Aberdeen 18 mai Play-offs L’O2, Londres 25 mai

Regardez la couverture en direct de la Premier League 2023 sur Sky Sports – l’action commence le jeudi 2 février à la SSE Arena à Belfast.