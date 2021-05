Premier League Darts 2021: Wayne Mardle insiste sur le fait que Michael van Gerwen est toujours l’homme à battre | Nouvelles de fléchettes

Michael van Gerwen tente de dominer le tableau de fléchettes de la Premier League pour la huitième fois en neuf saisons

La forme de Michael van Gerwen en Premier League de cette année a fluctué du sublime à l’ordinaire, mais malgré son incohérence, le Néerlandais se retrouve toujours à deux points d’avance au sommet.

Le joueur de 32 ans a largement dominé l’événement depuis ses débuts en 2013, en tête de la phase de la ligue pendant sept saisons consécutives, pour terminer sixième lors de la saison interrompue de l’année dernière.

Van Gerwen est sans titre en 2021 jusqu’à présent et après une performance abjecte lors de la Super Series du mois dernier, beaucoup se sont demandé si le triple champion du monde se verrait refuser une place en barrage pour une deuxième année consécutive.

Néanmoins, le n ° 3 mondial a fait taire ses critiques dans un style catégorique, enregistrant trois victoires successives dans le dernier lot de matches, qui comportaient respectivement 109 et 107 moyennes de victoires sur Dimitri Van den Bergh et James Wade.

Malgré sa récente résurgence, Van Gerwen n’a toujours pas affiché de moyennes consécutives d’une tonne de plus en Premier League de cette année, mais Wayne Mardle insiste sur le fait que le quintuple champion de Premier League est toujours le meilleur au monde… ..

Michael van Gerwen est top. Je trouve toujours ça bizarre. C’est incroyable. L’être humain que Michael van Gerwen est – le joueur de fléchettes en lui est tout simplement phénoménal.

Beaucoup de gens savent que je l’ai appelé le meilleur joueur que j’aie jamais vu de ma vie. Je veux dire ça pour quand il joue bien. Il est loin d’être aussi cohérent que Phil Taylor, cette période le prouve.

Nous avons mentionné le dernier bloc de jeux – 109 en moyenne, 95 en moyenne et 107. Et diable? Il se retrouve en tête et j’ai bêtement dit qu’il ne ferait pas les barrages, mais je ne savais pas qu’il allait gagner trois sur trois alors!

« Il est toujours le meilleur. Nous savons [Gerwyn] Price est n ° 1 mondial et champion du monde, mais quand ils jouent tous bien, quand ils jouent tous leur A-game, personne ne correspond à Van Gerwen. « Mardle sur MVG …

Son pourcentage de doublement s’est amélioré, son score s’est amélioré – vous l’appelez, il s’est amélioré au cours des deux dernières semaines. Cela ne me surprendrait pas si les quatre premiers, qui sont Van Gerwen, Aspinall, Van den Bergh et De Sousa – restaient comme ça. Il y a tellement d’histoires en cours.

Les célébrations de Michael – il essaie d’intimider sans réellement toucher votre adversaire. Vous essayez de leur faire savoir que: « Vous allez devoir aller me battre, parce que je le veux ».

Contre Jonny Clayton, j’étais dans la zone des commentaires. Nous sommes probablement à 80 pieds, derrière du Perspex de 15 cm dans une boîte, et chaque fois qu’il criait, je reculais dans mon siège!

Comment cela a dû être pour Jonny – il a dû penser: « Que diable se passe-t-il? » Cela peut être déconcertant, mais je crois vraiment que Michael en est juste à ce point – quand je joue bien, je gagne.

Il veut se faire jouer aussi bien qu’il le peut. Il sait que chaque fois qu’il a eu ces moyennes d’une tonne de plus, il a complètement anéanti ses adversaires.

Moyennes PL 2021 de Van Gerwen Première nuit: 100,16 Deuxième nuit: 92,16 Troisième nuit: 107,58 Quatrième nuit: 90,91 Cinquième nuit: 99,71 Sixième nuit: 87,63 Septième nuit: 98,43 Nuit huit: 104,72 Neuf nuit: 91,01 Dixième nuit: 109,96 Nuit 11: 95,83 Nuit 12: 107,44

Il est top, et il a eu tellement de moyennes basses des années 90, parce que quand il joue bien, il gagne. Il y a bien sûr des jeux d’esprit, mais c’est du sport, il doit y avoir des jeux d’esprit.

Lloyd: Van Gerwen a prouvé qu’il était toujours l’homme

« Les moyennes de Michael chutent parce qu’il ne termine pas. Il marque toujours assez bien, mais le nombre de fois où il aura six fléchettes à un double et ne l’obtiendra pas et perdra la jambe – vous voyez son expression faciale comme pour dire : « Comment diable ai-je perdu cette jambe? »

« Je pense que ça joue un peu sur lui pour la prochaine étape, mais ensuite il ira toujours 140, 180 et ensuite cinq fléchettes supplémentaires à un double. Le score est là et je pense que le point poignant des trois dernières nuits – il avait de si grosses moyennes parce qu’il tirait de gros coups.

J’ai eu une excellente séance d’entraînement aujourd’hui. Je me sens bien et j’ai hâte d’accueillir les fans, ça va être phénoménal 💚💚 pic.twitter.com/cBLhI7Qlgd – Michael Van Gerwen (@ MvG180) 13 mai 2021

« Ces combinaisons à trois fléchettes; Taylor a toujours été incroyable dans ce domaine et c’est ce qui vous a vraiment blessé. Ces trois nuits, Michael faisait ça, et il le faisait de façon clinique.

« Je pense qu’il sera en tête du groupe maintenant. Il a cette confiance maintenant. Il n’arrêtait pas de dire qu’il l’avait, il n’arrêtait pas de dire: » C’est bon, je ne panique pas. Je suis toujours l’homme. trois derniers matches, il a prouvé qu’il était toujours l’homme. «

La Premier League 2021 se termine la semaine prochaine, avec cinq nuits consécutives culminant avec les Play-Offs le vendredi 28 mai. Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports.