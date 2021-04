1 h 00



Le meilleur de l’action de Night Eight de la Premier League Darts à la Marshall Arena

Rob Cross a rejoint Glen Durrant pour être éliminé de la Premier League Darts de cette année après la défaite contre Nathan Aspinall, tandis que Michael van Gerwen a lancé un avertissement inquiétant selon lequel il pourrait être sur le point de revenir à son meilleur.

Après que le champion en titre Duzza ait été éliminé mardi soir, Cross était au bord du gouffre après sa défaite face à The Asp lors du match d’ouverture de la soirée. Et son élimination a été confirmée lorsque James Wade et Peter Wright ont remporté des victoires pour laisser Cross trois points à la dérive avec un seul match à jouer.

Alors que l’élimination était confirmée avec une nuit pour épargner la bataille en haut de la table s’intensifiait avec Van Gerwen et Dimitri Van den Bergh rejoignant Aspinall pour gagner – MvG en particulier servant une démonstration passionnante pour battre Jose de Sousa.

Dans l’ensemble, seulement quatre points séparent Jonny Clayton, huitième, du haut du tableau Van den Bergh, tandis que les quatre joueurs en dehors des barrages ne sont qu’à un point de Wade à la quatrième place.

Premier League Darts: résultats de mercredi Rob Cross 5-7 Nathan Aspinall Gary Anderson 5-7 Dimitri Van den Bergh Michael van Gerwen 7-4 Jose de Sousa James Wade 7-2 Jonny Clayton Peter Wright 7-1 Glen Durrant

La tension chute en dehors de la Premier League

Avec sa place dans la deuxième étape du concours en jeu, Rob Cross a glissé vers une défaite 7-5 angoissante pour Nathan Aspinall cela l’a laissé relégué de la Premier League après des événements plus tard dans la soirée.

Cross a commencé vite, un 13 dard élégant lui donnant la tête et la paire a partagé les deux suivants alors que Voltage gardait son nez devant. Mais à partir de 2-1, Aspinall est passé par les vitesses pour mener 6-2, un 146 étincelant lui donnant l’avantage pour la première fois et il n’a pas regardé en arrière.

Cross a remporté 3 de ses 18 derniers matches de Premier League s’étalant sur trois ans depuis sa défaite face à Michael van Gerwen en finale 2019

Une étape de 11 fléchettes a assuré un point pour Aspinall, mais s’est avérée le catalyseur d’un retour de Cross qui a cédé trois jambes sur le rebond avant que l’Aspin ne franchisse finalement la ligne pour dominer le tableau jusqu’à la victoire de Van den Bergh.

La tension a été éliminée après la première étape de l’année dernière et avait besoin des faveurs du reste des matches, mais d’abord Wade, puis Wright ont obtenu les résultats dont ils avaient besoin pour laisser Cross trop à la dérive dans le tableau.

La fulgurante Van Gerwen fait exploser le Special One

Michael van Gerwen était de retour à sa marque de fabrique, battant le poing, marquant, rugissant le mieux alors qu’il battait José de Sousa 7-4 pour passer à la deuxième place du tableau de la Premier League.

Le Néerlandais a été incohérent au cours des sept premières nuits, mais il est maintenant invaincu en quatre matches car il a produit sa meilleure performance à ce jour avec une moyenne de près de 105, un tir en sept 180 et étouffer une menace considérable de The Special One.

Il y avait peu entre la paire au cours des cinq premières étapes, car la finition clinique et les 180 maximums parsèment les premiers échanges – la brillante 125 finition de MVG sur la cible est le point culminant d’un début fulgurant.

De Sousa a égalé le Néerlandais tout au long, soulignant la forme qui l’a mené à trois victoires successives, mais le match a basculé dans la sixième manche lorsque De Sousa en a raté trois pour un match de niveau et MVG – nécessitant les trois fléchettes – a finalement épinglé le double 11 pour un 4 -2 avantage.

Une étape de 11 fléchettes a amené Van Gerwen à moins d’un point et si De Sousa a arrêté la pourriture après que MVG en ait manqué trois pour un match nul, cela n’a fait que retarder l’inévitable car le Néerlandais a remporté le neuvième pour s’assurer qu’il ne serait pas battu.

Van den Bergh au sommet malgré un double problème

Dimitri Van den Bergh a maintenu sa position en haut du tableau avec une victoire de 7-5 sur Gary Anderson, un match qui a présenté un étonnant 46 fléchettes manquées au double.

Le drame des dernières étapes, alors que les deux hommes gaspillaient les chances, a regardé à un million de kilomètres lorsque Van den Bergh – déjà 3-1 devant, a fait huit fléchettes vers une jambe parfaite.

Il a raté le double 18 pour le neuf dard, mais a épinglé la même cible pour mener par trois avant que le double problème ne se produise. Anderson s’est rapproché à moins de un quand il a épongé 77 pour la septième étape, mais Van den Bergh a rétabli son avantage lorsque l’Écossais a raté les fléchettes au niveau.

Mais Anderson ne devait pas être nié, car les jambes de 14 et 12 fléchettes l’ont finalement mis à niveau.

Avec un point sur les cartes, les deux hommes ont réussi à manquer les fléchettes pour la jambe avant que Van den Bergh ne profite des cinq flèches manquées d’Anderson sur le ring extérieur pour s’assurer qu’il ne serait pas battu.

Anderson a raté quatre autres dans le décideur pour porter son total à 22 doubles manqués et donner à Van den Bergh l’occasion de sa troisième victoire consécutive malgré 26 fléchettes manquées au double lui-même.

Moteurs de machine dans les quatre premiers

James Wade a sauté au-dessus Jonny Clayton et dans les places de play-off avec un affichage brillant pour battre le Ferret 7-2.

La Machine a commencé avec une jambe de 13 fléchettes, et a suivi avec une pause de 11 fléchettes de lancer via une finition de 42 qui a laissé Clayton, qui a commencé la deuxième semaine de compétition en haut de la table, jouant le rattrapage depuis le début.

Le Gallois a finalement rejoint le tableau alors qu’il était à 3-0, mais Wade en faisait assez pour le garder à bout de bras alors que la paire partageait les quatre jambes suivantes pour laisser The Machine à seulement deux jambes du poteau gagnant.

La brillante finition 101 de Wade a assuré son point et une superbe jambe de 12 fléchettes a conclu une victoire complète qui le place en lice pour un deuxième titre de Premier League et Clayton sans victoire en trois.

Les morsures de serpent empilent sur la misère pour Duzza assiégée

Peter Wright savait qu’il avait besoin d’une victoire pour éviter d’entrer dans Judgment Night dans une bataille pour éviter l’élimination, mais il a livré une performance professionnelle à battre Glen Durrant 7-1 dans le dernier match de la soirée.

Duzza a enduré une terrible défense du titre qu’il a remporté à Coventry l’année dernière, mais il n’y avait pas grand-chose à encourager, à l’exception d’un 121 qui l’a laissé choqué compte tenu de ses propres difficultés. À ce stade, Snakebite avait déjà ouvert un avantage de 3-0 et malgré la belle finition de Durrant, il n’y avait plus aucune trace d’héroïsme du champion en titre.

Wright a réclamé les deux points dont il avait besoin en mode clinique, une brillante finition 156 lui a donné un point et une avance de 6-1, et il a réclamé le maximum offert lorsqu’il a épinglé le double top pour s’assurer qu’il était en sécurité, Cross a été relégué et Durrant a souffert. une huitième défaite en huit matches.

