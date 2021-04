1 h 00



Nathan Aspinall en tête de la Premier League sur la différence de jambe de Dimitri Van den Bergh après la fin de la première phase à Milton Keynes (Lawrence Lustig / PDC)

Nathan Aspinall a martelé le double champion Gary Anderson pour terminer la première phase de la Premier League Darts de cette année en haut du tableau, alors que James Wade refusait la première place à Dimitri Van den Bergh et Jonny Clayton battait Michael van Gerwen.

Initialement prévu pour être Judgment Night, jeudi a été renommé simplement Night Nine après les éliminations précoces du champion en titre Glen Durrant mardi et de Rob Cross mercredi – la paire s’est rencontrée lors du match d’ouverture où Voltage a remporté les honneurs avant que le drame ne se déroule.

Aspinall, finaliste l’an dernier, a battu Anderson avec une superbe démonstration qui l’a amené à la première place, mais Van den Bergh avait l’air bien placé pour l’usurper. Cependant, un retour en force de Wade a valu à The Machine un point qui l’a maintenu dans le top quatre et a empêché le Belge de revenir en haut du tableau.

Van Gerwen a glissé à la troisième place après une défaite 7-3 contre un Clayton inspiré, tandis que Jose de Sousa et Peter Wright ont partagé les points une autre nuit qui a souligné à quel point cette compétition est ouverte cette année.

Premier League Darts: Night Nine résultats Glen Durrant 5-7 Rob Cross Jonny Clayton 7-3 Michael van Gerwen Nathan Aspinall 7-2 Gary Anderson José de Sousa 6-6 Peter Wright Dimitri Van den Bergh 6-6 James Wade

Suite à votre écoute et à celle de la communauté de fléchettes au cours des dernières heures, nous avons changé «Judgment Night» en «Night Nine». Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons. – Fléchettes PDC (@OfficialPDC) 21 avril 2021

Élégant Aspinall trop bien pour Anderson

Nathan Aspinall a mis fin à une impressionnante première moitié de la saison de Premier League en beauté avec une démonstration fulgurante qui a infligé une défaite 7-2 à Gary Anderson – la plus lourde de la campagne écossaise à ce jour.

0:32 Nathan Aspinall a battu Gary Anderson avec style, avec un contrôle de 102 Nathan Aspinall a battu Gary Anderson avec style, avec un paiement de 102

L’Asp, qui a fait une moyenne de 103 et a frappé sept de ses 11 fléchettes au double, est prêt à faire mieux que l’année dernière lorsqu’il a été battu par Glen Durrant en finale de Premier League à Coventry et avec juste une défaite solitaire de ses neuf matches, il a l’air d’humeur.

Après avoir divisé les deux premières jambes, Aspinall n’a jamais regardé en arrière alors qu’une rafale de cinq jambes parsemée de gros scores et de finitions cliniques a brisé le défi d’Anderson.

Le Flying Scotsman a arrêté la pourriture avec une jambe de 16 fléchettes, mais Aspinall a mis le sceau sur une performance étincelante avec une finition brillante 102 qui l’a vu franchir la ligne d’arrivée et temporairement à la première place.

Aspinall n’a perdu qu’une seule fois et c’était de retour dans Night Two tandis qu’Anderson – à la poursuite d’un troisième titre de Premier League – est sans victoire en trois et n’a pas encore enregistré de victoires consécutives dans la compétition.

2:05 Après son impressionnante victoire 7-2 sur Gary Anderson, Nathan Aspinall a déclaré que même s’il adorerait se diriger vers la pause en haut du tableau, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Après son impressionnante victoire 7-2 sur Gary Anderson, Nathan Aspinall a déclaré que même s’il adorerait se diriger vers la pause en haut du tableau, il reste encore un long chemin à parcourir.

Wade se bat pour refuser à Dimitri la première place

Dimitri Van den Bergh semblait sur le point de terminer la première phase de sa première campagne de Premier League au sommet de la pile de Premier League, mais champion 2009 James Wade avait d’autres idées, se battant de 6-3 pour gagner une part du butin.

Une rencontre divertissante a clôturé la première phase alors que les deux hommes partageaient les six premières jambes avec les deux hommes prenant une avance pour être rattrapés.

0:16 James Wade a frappé un 129 crucial pour rester dans le match contre Dimitri Van den Bergh James Wade a frappé un 129 crucial pour rester dans le match contre Dimitri Van den Bergh

L’émouvante finition 129 de Wade l’a ramené au niveau des conditions à 3-3 avant que Van den Bergh ne lance une rafale de marque pour prendre la tête, puis briser en 10 fléchettes pour le premier avantage à deux manches du concours.

Avec The Dreammaker 5-3 devant, un toit de 160 lui a valu une troisième étape sur le rebond et surtout un point garanti, mais avec juste un de plus nécessaire pour la victoire Van den Bergh s’est fané et Wade, comme sa propre marque de fabrique, bondit.

La Machine a d’abord tiré à moins de deux, puis est devenue le deuxième joueur à tirer six fléchettes parfaites alors qu’il menaçait une jambe de neuf fléchettes. Il n’a pas pu terminer l’exploit, mais a quand même réussi à briser le lancer du Belge pour égaliser à un avant de s’assurer un point lui-même avec une finition classe 62 qui a laissé Van den Bergh deuxième du tableau.

0:20 Dimitri Van den Bergh a réussi 160 check-out pour aller 6-3 contre James Wade Dimitri Van den Bergh a réussi 160 check-out pour aller 6-3 contre James Wade

Clayton fait feu pour couler un MVG hors du commun

Michael van Gerwen s’était frayé un chemin vers une victoire spectaculaire contre Jose De Sousa jeudi, mais ses incohérences sont revenues avec une moyenne de seulement 91 contre un brillant Jonny Clayton, qui est revenu à des moyens gagnants.

0h30 Jonny Clayton a raté de peu le gros poisson et Michael van Gerwen en a profité en effectuant une belle caisse 129 Jonny Clayton a raté de peu le gros poisson et Michael van Gerwen en a profité en effectuant une belle caisse de 129

Le furet avait commencé la reprise de cette semaine en haut du tableau, mais la compétition est si serrée qu’il a commencé l’action de jeudi à la huitième place alors qu’il était le seul homme à avoir une moyenne de plus de 100 pour la compétition.

Après avoir remporté la première manche avec une finition clinique de 72, Clayton a doublé son avantage après que MVG ait raté quatre fléchettes pour se mettre à niveau. Il a pris une troisième étape consécutive pour marquer son départ rapide alors que Van Gerwen en naufrage montait sur la planche avec un 17-dard.

0:59 Jonny Clayton est revenu à la victoire avec une victoire convaincante 7-3 contre Michael van Gerwen Jonny Clayton est revenu à la victoire avec une victoire convaincante 7-3 contre Michael van Gerwen

Lorsque Clayton a raté une fléchette à la cible pour les 170 premiers du tournoi, il a laissé la porte entrouverte et avec un rugissement hurlant, le quintuple champion de Premier League MVG l’a écrasé, éliminant 129 pour terminer sa deuxième étape du match.

Mais Clayton est resté en tête, remportant les deux prochains pour s’assurer qu’il ne serait pas battu grâce à une finition classe 72. Le Gallois a raté deux fléchettes pour une victoire de 7-2 et Van Gerwen s’est épongé, mais il n’y avait plus de répit puisque Clayton a mis fin à une série de trois matchs sans victoire.

De Sousa se bat pour le Snakebite Point

Peter Wright et José de Sousa a joué un match nul 6-6 divertissant qui a laissé les deux réfléchir sur une occasion manquée de se hisser dans les quatre premières places.

La séquence de trois victoires consécutives de De Sousa a été interrompue mercredi contre un Michael van Gerwen effréné et il était contre lui alors que Snakebite a frappé le premier avec une pause précoce de lancer qu’il a soutenu en conservant son propre avantage pour établir une avance de 3-1.

1:56 Jose de Sousa a remporté la dernière étape du match avec une brillante jambe de 11 fléchettes, pour faire match nul 6-6 avec Peter Wright Jose de Sousa a remporté la dernière étape du match avec une brillante jambe de 11 fléchettes, pour faire match nul 6-6 avec Peter Wright

Mais The Special One est capable de choses spéciales et il a riposté avec 14 et 13 pattes de fléchettes pour niveler les choses à 3-3.

Sans rien entre les deux, cinq des neuf premières manches ont été gagnées contre le lancer et il semblait que Wright avait frappé un coup décisif en conservant son propre lancer pour une avance de 6-4 qui lui a valu un point.

La paire a partagé 14 180 maximums – avec le total de sept de De Sousa le portant au-delà de 50 pour le tournoi – et après avoir fait match nul à un, il a tiré en deux lors de la dernière étape alors qu’il parcourait six fléchettes pour atteindre un neuf dards.

Après en avoir frappé un contre Jonny Clayton plus tôt dans le tournoi, il a manqué une jambe parfaite, mais s’est tenu ferme pour s’assurer une part du butin.

Cross triomphe dans la bataille du sous-sol

Glen Durrant est devenu le premier joueur à perdre les neuf matches alors que sa défense de la couronne de Premier League a pris fin avec une défaite 7-5 contre Rob Cross qui a laissé Duzza sans un point dans le tournoi.

1:08 Rob Cross a réussi à frapper une impressionnante jambe de 10 fléchettes contre Glen Durrant Rob Cross a réussi à frapper une impressionnante jambe de 10 fléchettes contre Glen Durrant

Les deux joueurs avaient été éliminés au cours des deux dernières nuits, et pendant que les deux vacillaient, ils avaient l’air d’être résignés au sort alors que la nuit commençait.

C’est Durrant qui a piqué le nez dans les premiers échanges, un 110 qui a terminé le point culminant alors qu’il se glissait dans une avance de 3-2 uniquement pour Voltage, qui a également été éliminé après la première phase l’année dernière, pour égaliser avec une jambe de 10 fléchettes.

Une seule fois auparavant au cours des huit nuits précédentes, Durrant avait remporté quatre manches, et il a égalé ce total en épinglant à nouveau le double top pour atteindre le niveau 4-4. Au cours de sa campagne de victoire en phase de championnat l’année dernière, Durrant frappait généralement à partir de ce moment, mais ce n’était pas lorsque Cross réclamait les deux prochains pour s’assurer qu’il ne serait pas battu.

Il a ensuite fait le maximum de deux points après que Duzza ait pris du réconfort lorsqu’il a remporté la 11e étape pour atteindre cinq pour la première fois de sa campagne, mais les deux hommes rentrent chez eux avec du travail à faire.

