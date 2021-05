Premier League Darts 2021: Michael van Gerwen trop fort pour Dimitri Van den Bergh alors que la Premier League reprend | Nouvelles de fléchettes

2:06



Michael van Gerwen dit qu’il a hâte de se produire à nouveau devant la foule après avoir battu Dimitri Van den Bergh dans la nuit 10 de la Premier League

Michael van Gerwen a servi un affichage vintage pour battre Dimitri Van den Bergh et passer à la deuxième place de la Premier League derrière Nathan Aspinall.

Van Gerwen a été extrêmement incohérent tout au long de la saison et est sans titre depuis la finale du Players Championship en novembre, mais il a triomphé dans un concours de grande classe avec Van den Bergh pour devancer le Belge au classement.

Lors de la première des trois nuits alors que la deuxième phase de Premier League Darts commençait, la moyenne de 109 de Van Gerwen était la performance de la soirée où Jonny Clayton, Jose De Sousa et Aspinall ont remporté des victoires.

Cependant, le finaliste de l’année dernière, Aspinall, a maintenu sa position en haut du tableau, ouvrant un avantage de deux points alors qu’il revenait de 4-2 pour battre Peter Wright lors du dernier match de la soirée.

0:49 Le meilleur de l’action de la nuit 10 de la Premier League Darts au Marshall Arena Le meilleur de l’action de la nuit 10 de la Premier League Darts au Marshall Arena

Premier League Darts 2021: Night 10 résultats Jonny Clayton 8-5 James Wade Jose De Sousa 8-3 Gary Anderson Dimitri Van den Bergh 3-8 Michael van Gerwen Peter Wright 5-8 Nathan Aspinall

Van Gerwen étourdit Van den Bergh

Michael van Gerwen a livré sa meilleure performance de la Premier League à ce jour, pour infliger juste une deuxième défaite de la campagne sur Dimitri Van den Bergh.

Le quintuple champion Van Gerwen a raté le top quatre l’année dernière – la première fois qu’il a manqué les barrages – et a été poursuivi par des incohérences, mais un triomphe 8-3 sur le Belge a livré un message précoce dans la seconde. phase.

0:19 Michael van Gerwen a commencé son match contre Dimitri Van den Bergh avec style Michael van Gerwen a commencé son match contre Dimitri Van den Bergh avec style

Le Néerlandais a perdu peu de temps à affirmer le genre d’autorité qui a été manquée, éliminant 123 pour une pause de lancer dans la première jambe qu’il a consolidée avec une prise de 13 fléchettes.

Une troisième finition à trois chiffres en trois manches a donné à MVG une autre pause de lancer et il a continué avec une spectaculaire jambe à 11 fléchettes, via une finition à 91, lui donnant une avance de 5-0.

Il s’est déplacé dans une jambe d’un point garanti quand il a nettoyé 52 en deux fléchettes, mais au crédit de Van den Bergh, il était en moyenne 108 lui-même et n’avait eu droit qu’à une fléchette à un double.

0:20 MVG a continué à trouver les grandes finitions dans une victoire passionnante sur Van den Bergh MVG a continué à trouver les grandes finitions dans une victoire passionnante sur Van den Bergh

Ayant raté son premier, il ne s’est pas trompé avec son deuxième pour monter sur le tableau et il a enchaîné avec une finition clinique 82 pour mener 6-2, et il a réclamé un troisième sur la pirouette pour dessiner dans les trois – une moyenne de plus que Van Gerwen. .

Mais Van Gerwen a complété la victoire en remportant les deux prochaines étapes en seulement 24 fléchettes pour une victoire époustouflante qu’il espère transformer en une forme soutenue. Après avoir battu en moyenne 107 dans une victoire sur Rob Cross plus tôt dans la compétition, il a enchaîné avec une moyenne de 90 en défaite contre James Wade.

Battling Asp se bat pour rester au top

Nathan Aspinall a remporté six des sept dernières étapes pour assurer sa troisième victoire consécutive et prolonger son invaincu à huit matchs avec une victoire de 8-5 sur Peter Wright.

0:22 La brillante finition 161 de Nathan Aspinall a été le catalyseur de son retour contre Peter Wright La brillante finition 161 de Nathan Aspinall a été le catalyseur de son retour contre Peter Wright

L’Asp a été battu par Glen Durrant lors de la finale de l’année dernière, mais semble avoir une bonne valeur pour être en lice après les barrages après une superbe performance qui a prolongé son avantage en haut du tableau à deux points sur Van Gerwen et Van den Bergh.

Un début discret du concours a vu la paire partager les quatre premières jambes avant que Snakebite ne décroche la première pause de lancer lorsqu’il a épinglé le double quatre pour ouvrir l’avantage sur deux jambes à 4-2, mais cela s’est avéré être le catalyseur. pour Aspinall qui a décroché les trois prochains.

2:33 Nathan Aspinall dit qu’il a dû remporter une victoire contre Peter Wright Nathan Aspinall dit qu’il a dû remporter une victoire contre Peter Wright

L’homme de Stockport s’est cassé en arrière immédiatement en 13 fléchettes pour relancer son éclat et après avoir consolidé la pause, il a réclamé une autre jambe contre le lancer avec une finition sensationnelle de 161 sur la cible.

Il s’est déplacé à une jambe d’un point quand il a nettoyé 83 et il a garanti une part du butin qui lui assurait d’être le meilleur lorsque Wright a gaspillé quatre fléchettes pour dessiner dans une jambe.

Snakebite a repoussé la menace quand il s’est cassé pour suivre la piste 7-5, mais Aspinall a lui-même produit une cassure fulgurante de 11 fléchettes pour sceller ce qui pourrait s’avérer être deux points vitaux.

2:56 Wayne Mardle passe en revue les points de discussion de la nuit 10 en Premier League à Milton Keynes Wayne Mardle passe en revue les points de discussion de la nuit 10 en Premier League à Milton Keynes

Premier League Darts 2021: matchs de Night 11 Nathan Aspinall contre Dimitri Van den Bergh James Wade contre Jose de Sousa Gary Anderson contre Peter Wright Michael van Gerwen contre Jonny Clayton

Clayton revendique une grande victoire sur Wade

Jonny Clayton a défié un record de finition parfait de James Wade, pour sceller une impressionnante victoire 8-5 qui l’a ramené dans les barrages.

1:10 Jonny Clayton était heureux d’avoir eu raison de James Wade lors de la nuit 10 de la Premier League après que « The Machine » l’ait battu plus tôt dans le tournoi Jonny Clayton était heureux d’avoir eu raison de James Wade lors de la nuit 10 de la Premier League après que « The Machine » l’ait battu plus tôt dans le tournoi

Le furet, qui a déjà dominé le tableau lors de ses débuts en Premier League, s’était échappé du top quatre après une seule victoire lors de ses quatre derniers matches, mais il avait en moyenne 105 et a remporté deux énormes finitions sur le chemin de la victoire. .

Wade avait joué quelques-uns de ses meilleurs trucs en se déplaçant en play off contention sur le dos de quatre moyennes successives de 100+, mais malgré avoir frappé les cinq fléchettes sur l’anneau extérieur pour un record de finition à 100%, il a manqué de temps contre la puissance de Clayton. notation.

La finition précoce du Gallois – à moins de 150 check-out pour une pause de lancer – a donné à Wade la chance de mener et, à la manière de la marque, la Machine a profité de chaque occasion pour mener 3-1.

0:17 Jonny Clayton a produit cette finition spéciale lors de son match contre James Wade Jonny Clayton a produit cette finition spéciale lors de son match contre James Wade

Cependant, Clayton a riposté avec une rafale de quatre jambes pour mener 4-3, une finition de 134 via une paire de doubles en tête du point culminant.

La paire a échangé des jambes jusqu’à ce que Clayton porte le coup décisif pour mener 7-5 grâce à une pause de 15 fléchettes qui a assuré un point.

Sur la chanson De Sousa martèle Anderson

Champion à deux reprises Gary Anderson fait face à une bataille difficile pour une troisième couronne de Premier League après avoir sombré dans une troisième défaite consécutive contre un en forme Jose de Sousa.

2:03 Jose de Sousa dit qu’il est totalement concentré sur les fléchettes après avoir battu Gary Anderson Jose de Sousa dit qu’il est totalement concentré sur les fléchettes après avoir battu Gary Anderson

Le Portugais n’avait perdu qu’un de ses six derniers pour passer du bas de la table et entrer dans les barrages, et il a continué là où il s’était arrêté avec une victoire catégorique 8-3 qui laisse Anderson en bas et trois points à la dérive du lieux de play-off.

De Sousa a fait les dégâts dès le début, prenant une avance de 5-0 avec Anderson manquant une foule de fléchettes au double avant de finalement toucher la cible avec sa 10e fléchette sur l’anneau extérieur pour monter sur le tableau dans la sixième étape du concours. .

Anderson a réclamé deux des trois suivants pour faire allusion à un retour et à un match nul en trois, mais De Sousa ne devait pas être refusé car des jambes consécutives de 14 fléchettes ont anéanti tout espoir de retour d’Anderson.

