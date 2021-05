Premier League Darts 2021: Michael van Gerwen revient au sommet de la Premier League | Nouvelles de fléchettes

1:11



La spectaculaire performance de Michael van Gerwen lui a valu la première place de la Premier League

Michael van Gerwen a terminé la reprise de la Premier League en tête du tableau et en parfaite position pour faire une course à un sixième titre lorsque la compétition se terminera devant les supporters fin mai.

MVG a infligé un coup de marteau 7-3 à James Wade et lorsque Nathan Aspinall et Dimitri Van den Bergh ont été battus, le Néerlandais – champion en 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019 – avait un coussin de deux points en haut et quatre- point d’avance sur la cinquième place.

MVG a raté les barrages l’année dernière, mais a enregistré trois victoires en une semaine pour revenir à la première place pour la première fois depuis Night Two et signaler ses intentions de revenir à la domination de la Premier League.

La victoire de Jose De Sousa lors du match d’ouverture de la soirée signifiait que les quatre premiers ne seraient pas craqués par personne d’autre – mais Jonny Clayton a veillé à ce qu’il reste en contact, tandis que le double champion Gary Anderson a produit un affichage élégant pour assurer son propre top- quatre espoirs sont restés vivants.

1:29 Le meilleur de l’action de Night 12 de la Premier League Darts à la Marshall Arena. Le meilleur de l’action de Night 12 de la Premier League Darts à la Marshall Arena.

Premier League Darts: Night 12 résultats Peter Wright 1-8 Jose De Sousa Michael van Gerwen 8-3 James Wade Jonny Clayton 8-6 Nathan Aspinall Dimitri Van den Bergh 4-8 Gary Anderson

MVG remporte la victoire après une victoire élégante sur Wade

Michael van Gerwen a poursuivi son retour à quelque chose comme son meilleur, terminant en trois 100+ check-outs sur le chemin d’un triomphe 8-3 James Wade.

2:26 Michael van Gerwen sent qu’il retrouve le meilleur de lui-même après une autre belle performance à Milton Keynes Michael van Gerwen sent qu’il retrouve le meilleur de lui-même après une autre belle performance à Milton Keynes

Après un début de haute qualité, qui comprenait The Machine avec une moyenne de 111 pour les premiers échanges, Van Gerwen a produit le genre de rafale à cinq jambes qui manquait à son jeu au cours des 12 derniers mois.

À 2-2, Wade a raté deux occasions pour une pause de lancer et a été puni lorsque Van Gerwen a épinglé le même double 10 qu’il avait raté.

La machine verte a réussi à marquer la tête avec une pause de sa part, en retirant 135 pour un match de 12 fléchettes contre le lancer et un avantage de 4-2 qui est devenu 5-2.

0:18 Découvrez ce brillant 135 checkout de Michael van Gerwen. Découvrez ce brillant 135 checkout de Michael van Gerwen.

Si les incohérences de Van Gerwen ont été la marque de sa campagne, il aura été ravi de son élan vers la ligne d’arrivée qui l’a vu pousser sa moyenne au-dessus de 107 pour la deuxième fois en trois nuits.

Les finitions de 104 et 84 ont assuré qu’il ne serait pas battu et tandis que Wade a attrapé une jambe de plus, MvG a appliqué le brillant à une superbe performance avec une finition grésillante de 128 qui l’a emmené en tête de la pile de Premier League.

Le bloc 3 est terminé et je suis aux anges avec 6 points et le haut du tableau. Je suis venu de loin l’année dernière et je suis maintenant de retour là où je devrais être. @ JamesWade180 est un joueur phénoménal, donc je savais que je devais être à mon meilleur niveau ce soir. Merci pour tout le soutien cette semaine 💚💚 pic.twitter.com/eLLbvMuZ1m – Michael Van Gerwen (@ MvG180) 7 mai 2021

Vintage Anderson montre pedigree premier

1:33 C’était vintage Gary Anderson qui a produit une brillante performance pour battre Dimitri Van den Bergh. C’était vintage Gary Anderson qui a produit une brillante performance pour battre Dimitri Van den Bergh.

Fraîchement sorti de sa moyenne télévisée la plus élevée en 41 matchs jeudi soir, Gary Anderson amélioré cela avec la performance de la nuit à battre Dimitri Van den Bergh et enflammer ses quatre meilleurs espoirs.

Anderson a commencé la reprise en bas du tableau et a perdu 8-3 contre Jose De Sousa mercredi, mais les victoires sur Peter Wright et Van den Bergh lui ont permis d’être à trois points d’un retour en barrages.

0:16 Regardez ce brillant virement 146 de Gary Anderson. Regardez ce brillant virement 146 de Gary Anderson.

L’Écossais, qui a atteint les quatre derniers matchs les six dernières fois qu’il a participé à la compétition, en moyenne près de 108, a frappé six 180 et a sorti huit de ses 10 fléchettes au double.

Un concours de haute qualité qui n’a jamais cédé et après que les quatre premières étapes aient été partagées, Anderson a pris le contrôle avec des finitions consécutives de 123 et 146 pour un avantage de 4-2. Ensuite, il a réalisé une performance à la hauteur de son statut de double champion de la compétition.

0:36 Gary Anderson frappe ce joli checkout 123 contre Dimitri Van den Bergh Gary Anderson frappe ce joli checkout 123 contre Dimitri Van den Bergh

Il a porté sa course à quatre étapes successives avec 12 et 13 fléchettes pour laisser Van den Bergh patauger avant que le Belge n’épinglée dans le mille pour une finition de 132.

Après qu’Anderson a raté sa première fléchette pour le match, Van den Bergh a attrapé une quatrième jambe avec une troisième fléchette en main, mais l’Écossais a franchi la ligne d’arrivée avec une jambe élégante de 12 fléchettes.

Premier League Darts: matchs de Night 13 Jonny Clayton contre Gary Anderson Jose De Sousa contre Dimitri Van den Bergh Nathan Aspinall contre Michael Van Gerwen James Wade contre Peter Wright la couverture reprend le lundi 24 mai

Ferret maintient les espoirs de play-off vivants alors qu’Asp glisse

Jonny Clayton a devancé un décideur de dernière étape contre Nathan Aspinall pour gagner trois points essentiels et rester en contact avec les quatre premiers de la Premier League, tandis qu’Aspinall perdait la première place.

1:24 Jonny Clayton était ravi de sa victoire sur Nathan Aspinall et a déclaré à Michael Bridge qu’il avait hâte de revoir les fans aux fléchettes. Jonny Clayton était ravi de sa victoire sur Nathan Aspinall et a déclaré à Michael Bridge qu’il avait hâte de revoir les fans aux fléchettes.

Le Ferret est juste un point derrière Jose De Sousa après avoir repoussé un combat d’Aspinall qui avait vu l’Aspin se rallier 5-2 pour rater une chance de gagner un point dans la dernière étape.

De 2-2, Clayton semblait avoir brisé le défi d’Aspinall. Une brillante jambe à 11 fléchettes du Gallois a terminé avec le premier check-out à trois chiffres du concours et a été le signal d’une rafale du furet qui a suivi avec un 13 dard pour doubler son avantage.

0:13 Jonny Clayton a frappé cette caisse lors de son match avec Nathan Aspinall. Jonny Clayton a frappé cette caisse lors de son match avec Nathan Aspinall.

Clayton semblait s’éloigner lorsqu’il a remporté une troisième jambe sur le rebond pour mener 5-2, mais Aspinall est un danger même lorsqu’il n’est pas à son meilleur et il a creusé profondément pour une paire de jambes qui l’a attiré à une jambe du Gallois. .

Aspinall a égalisé le combat lorsqu’il a remporté une 10e étape décousue et la paire a échangé les deux suivants avant que Clayton ne soit le premier à réclamer un point lorsqu’il a épinglé le double 10.

Après la victoire de Van Gerwen, Aspinall savait qu’il avait besoin d’une victoire pour rester à égalité de points avec le Néerlandais, mais il a raté une fléchette au double sommet pour une part du butin pour permettre à Clayton de piquer et de pincer la victoire.

La forme de De Sousa se poursuit alors que Snakebite se bat

2:45 Wayne Mardle passe en revue les points de discussion de Night 12 en Premier League à Milton Keynes. Wayne Mardle passe en revue les points de discussion de Night 12 en Premier League à Milton Keynes.

José De Sousa resserré son emprise sur une place de barrage avec une victoire 8-1 sur un assiégé Peter Wright dont les luttes en Premier League semblent sur le point de continuer.

Snakebite a atteint la demi-finale l’année dernière – seulement la deuxième fois qu’il a fait le top quatre – mais après son quatrième match sans victoire, il est ancré au pied de la table, sept points à la dérive de la quatrième place.

De Sousa occupe cette quatrième place après avoir prolongé son impressionnant parcours à une seule défaite lors de ses neuf derniers matchs.

0:17 James Wade abandonnait sans se battre contre Michael van Gerwen avec cette caisse. James Wade abandonnait sans se battre contre Michael van Gerwen avec cette caisse.

Wright était aux prises avec une blessure à l’épaule contre Gary Anderson jeudi, et cela était évident dans les premiers échanges alors qu’il n’avait en moyenne que 68 ans et passait les quatre premières jambes à basculer entre les séries de fléchettes.

Tout cela a permis à De Sousa de prendre une avance de 6-0 avant que Wright – qui avait à peine rassemblé une fléchette à un doublé – ait finalement rejoint le tableau lors de la septième étape du concours.

Cela a simplement retardé l’inévitable en concluant la victoire avec une paire de jambes de 13 fléchettes pour assurer une victoire qui signifie qu’il commencera la dernière semaine dans une place de barrage.

