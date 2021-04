Dimitri Van den Bergh peut revenir en tête du classement de la Premier League Darts lundi – mais il affrontera Jonny Clayton, un autre débutant non mis en phase par l’événement.

La Premier League est réputée pour faire et briser des carrières de fléchettes dans une égale mesure. Les débutants Jonny Clayton et Dimitri Van den Bergh semblent cependant tomber dans l’ancienne catégorie, alors qu’ils ouvrent la voie après les cinq premières nuits d’action.

En octobre, Glen Durrant et Nathan Aspinall ont disputé la finale de la Premier League 2020 – la première fois que deux nouveaux venus se disputaient le titre depuis le début du tournoi en 2005.

Il y a beaucoup de fléchettes à lancer avant de pouvoir envisager un scénario similaire impliquant les protagonistes de cette année, car seulement trois points séparent les neuf meilleurs joueurs dans une table incroyablement condensée.

Les signes sont cependant extrêmement positifs. Fraîchement sortis de leurs premiers titres télévisés au cours des 12 derniers mois, Clayton et Van den Bergh possèdent le pedigree nécessaire, et toutes les indications suggèrent que leur affrontement haut de gamme sur Night Six sera à savourer.

Premier League Darts: matchs de la nuit 6 Rob Cross contre Gary Anderson Jose De Sousa contre James Wade Jonny Clayton contre Dimitri Van den Bergh Glen Durrant contre Michael van Gerwen Nathan Aspinall contre Peter Wright

Clayton chevauchant la crête d’une vague

Clayton possède une mince avance d’un point sur «The DreamMaker» à l’approche de lundi soir, et les performances du Gallois tout au long de la première phase justifient son statut actuel d’homme de forme dans les fléchettes mondiales.

Malgré cela, il y a une certaine ironie à son inclusion. Le joueur de 46 ans a obtenu la 10e et dernière place grâce à son triomphe au Masters – un tournoi auquel il n’était pas éligible tant que le PDC n’a pas étendu le champ de 16 à 24 joueurs.

1:07 Clayton a frappé un neuf dard sensationnel dans son match avec Jose De Sousa dans la troisième nuit Clayton a frappé un neuf dard sensationnel dans son match avec Jose De Sousa dans la troisième nuit

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. « The Ferret » est le seul homme avec trois victoires à son actif au cours des cinq premières nuits, il a décroché un spectaculaire neuf dards lors de la troisième nuit contre Jose De Sousa, et il affiche une moyenne de tournoi de 100,90 – la plus élevée de l’événement de cette année.

« Vous rêvez d’avoir un départ comme celui-ci pour une première tentative dans un si grand tournoi, donc je suis un Gallois heureux », a déclaré Clayton dans sa conférence de presse d’après-match après Night Five.

« J’aurais pris trois points! C’est un rêve. Lundi contre Peter (Wright), je pense que j’aurais dû avoir deux points là-bas donc ça aurait pu être un peu mieux, mais j’ai sept points et c’est énorme. »

Clayton n’est pas le seul à vivre son rêve fulgurant. Van den Bergh a été présenté comme un futur joueur de Premier League depuis son entrée en scène, et il a souligné ses références avec une série de superbes performances à Milton Keynes.

Dimitri vivant le rêve

Le joueur de 26 ans était invaincu après quatre nuits, battant Aspinall et Durrant, tout en partageant le butin avec Michael van Gerwen et Peter Wright. Il a renoncé à la première place après sa défaite face à l’énigmatique De Sousa dans Night Five, mais cela ne l’a pas refroidi.

« C’est la première fois que je joue en tant que joueur à part entière de la Premier League et c’est une expérience incroyable », a-t-il déclaré. le podcast Darts Show.

« Je fais partie de ceux qui pensent que le travail acharné l’emporte sur le talent si le talent ne travaille pas dur et c’est toujours quelque chose que j’emporte avec moi. » Van den Bergh discute de son éthique de travail …

« C’est quelque chose que j’ai maintenant et que tant d’autres professionnels désirent, donc pour moi, c’est juste vivre le rêve, aimer la vie. J’ai hâte de revenir sur cette scène et de jouer le deuxième chapitre de la Premier League.

« C’est l’un des événements les plus prestigieux que vous puissiez obtenir dans votre carrière de fléchettes et j’en fais partie maintenant. Évidemment, être deuxième du tableau a été une surprise pour moi, mais cela rend l’expérience encore plus belle. »

Van den Bergh prend vie sur la grande scène. Il apprécie l’atmosphère de fête et cela a été le seul point négatif jusqu’à présent – l’absence de la foule qui se précipite. Cependant, le champion du monde de Matchplay envisage déjà cette perspective dans un proche avenir.

0:46 Van den Bergh a produit cette finition fantastique pour battre Nathan Aspinall lors de la deuxième nuit de la Premier League Van den Bergh a produit cette finition fantastique pour battre Nathan Aspinall lors de la deuxième nuit de la Premier League

« J’ai déjà dit que j’espérais pouvoir revenir en Premier League, mais c’est la plus grande expérience avec les foules en direct. Cela va être encore plus fou et plus grand, et je pense que je vais apprendre encore plus de ces expériences et ces soirées en Premier League.

« Je suis de ceux qui pensent que le travail acharné l’emporte sur le talent si le talent ne travaille pas dur et c’est toujours quelque chose que je prends avec moi. Je n’ai que 26 ans, donc il n’y a pas vraiment de pression sur mes épaules et j’espère juste être succès dans les années à venir. «

« Je ne suis pas très bon au tableau d’entraînement mais en compétition – gagner ou perdre j’en profite à chaque minute. » La pratique ne rend pas parfait pour Clayton …

Clayton n’est pas étranger au travail acharné. Il est bien documenté que le Gallois continue d’équilibrer ses engagements décisifs avec son travail de plâtrier pour le conseil du comté de Carmarthenshire, mais c’est une formule qui remporte beaucoup de succès pour le vainqueur de la Coupe du monde.

Approches contrastées

La ténacité du Gallois a joué un rôle déterminant dans son ascension, mais son attitude insouciante est tout aussi cruciale et il savoure chaque minute de son voyage en Premier League.

« Je suis probablement l’un des joueurs de fléchettes les plus paresseux que vous ayez jamais rencontrés. Je ne suis pas très bon au tableau d’entraînement mais en compétition – gagner ou perdre j’apprécie chaque minute », a admis Clayton.

« Je sors et je fais de mon mieux à chaque match. Évidemment, j’aimerais être champion de Premier League, mais il y a neuf autres joueurs qui veulent être dans la même position que je pense.

« Vous avez les joueurs d’élite ici. Des joueurs qui méritent vraiment d’être dans ce domaine, et d’être dans la position que je suis, je suis un homme vraiment heureux. »

1:31 Van den Bergh a décrit le fait de jouer en Premier League comme une « expérience insensée » après avoir battu Aspinall Van den Bergh a décrit le fait de jouer en Premier League comme une « expérience insensée » après avoir battu Aspinall

Clayton vs Van den Bergh – Face à face Clayton Van den Bergh Position PL 1er 2e Moyenne: 100,90 99,33 Vérifier %: 38,46% 36,71% 180s 21 23 Titres télévisés majeurs: 1 1 Tête à tête 1 3

Van den Bergh adopte une approche radicalement différente. Sa danse d’avant-match juxtapose l’intensité qu’il affiche sur scène, où la concentration est la clé pour le double champion du monde de la jeunesse.

« Je crois en mes propres capacités et en mon propre jeu, donc quand je monte sur cette étape, je me concentre sur moi-même, je joue mon propre rythme et je ne laisse rien d’autre me venir à l’esprit et je me prépare bien », a déclaré le Belge.

« Si je fais ça, je ne vois pas pourquoi je n’obtiendrais pas un point contre Clayton. Il est au top de sa forme, il joue des fléchettes fantastiques. Je le reconnais définitivement et l’admire, car il est aussi un brillant personne, pas seulement sur l’oche mais aussi hors de l’oche. «

Une chose que le couple a en commun est sa capacité de classe mondiale. Ils ont illuminé la Marshall Arena tout au long des cinq premières nuits, et bien qu’ils n’aient pas encore assuré mathématiquement leur survie, ils pourraient être pardonnés d’avoir osé rêver de la gloire de leurs débuts.

