Premier League Darts 2021: Jose De Sousa sur le point d’entrer dans l’histoire de la Premier League | Nouvelles de fléchettes

Jose De Sousa a fait une impression frappante lors de ses débuts en Premier League Darts

Jose De Sousa – la machine maximale. L’homme surnommé à juste titre « The Special One » est à la hauteur de la facture de la Premier League de cette année, et il rêve maintenant de remporter le titre tant convoité lors de ses débuts à Milton Keynes.

De Sousa est l’un des trois débutants de la pièce maîtresse de cette année et il occupe actuellement une place de barrage, occupant la quatrième position après 12 nuits d’action.

Le champion du Grand Chelem menace également de briser le record de 180 du tournoi – établi par Gary Anderson il y a dix ans.

« The Flying Scotsman » a décroché 79 maximums en route vers son triomphe en Premier League 2011, mais De Sousa a déjà inscrit 66 180s, avec un minimum de quatre matchs à jouer.

Le Portugais Man O’Scores a également atteint la perfection lors de la quatrième nuit contre Nathan Aspinall – son deuxième neuf dards télévisé, mais il a été contraint d’attendre la cinquième nuit pour enregistrer sa première victoire.

« J’ai commencé la Premier League un peu déçu parce que je pense que je méritais peut-être une ou trois victoires de plus. J’ai été un peu malchanceux avec mes doubles », a déclaré De Sousa au podcast Darts Show.

« Je continue de pousser et de pousser pour aller de mieux en mieux, ce que vous devez faire lorsque vous jouez tous les soirs contre les meilleurs joueurs. Je suis très heureux. »

Le joueur de 47 ans était à trois points de la sécurité avant son affrontement Night Five contre son coéquipier Dimitri Van den Bergh, mais il n’a perdu qu’un de ses 10 derniers matchs, où il a succombé à un Michael van Gerwen inspiré.

Jose De Sousa a décroché un spectaculaire neuf dards lors de son match nul 6-6 contre Nathan Aspinall lors de la quatrième nuit

Cependant, sa confrontation ne pouvait pas être beaucoup plus difficile. Il affronte les trois joueurs au-dessus de lui à Van Gerwen, Aspinall et Van den Bergh, tandis qu’il affronte également Jonny Clayton, cinquième, avec une différence de jambe séparant actuellement la paire.

« J’espère pouvoir gagner contre certains de ces gars », a ajouté De Sousa. « Ce n’est pas facile car ce sont tous des joueurs difficiles à battre, alors j’espère pouvoir faire de grandes choses avec ces quatre joueurs.

« C’est bon de revoir la foule, de revenir aux fléchettes. C’est agréable de voir à quel point ils apprécient nos fléchettes, et j’espère faire beaucoup de 180 pour la foule.

«Au début, la foule derrière moi me rendait un peu nerveux. Maintenant, je suis prêt pour la foule.

« Ce qui a vraiment changé pour moi, c’est quand j’ai changé mes nouvelles fléchettes il y a un an et demi – ce sont les fléchettes parfaites pour moi, elles m’ont donné tellement de confiance. »

Statistiques de Premier League de De Sousa (Darts Orakel) Moyenne du tournoi: 99,65 Première moyenne de neuf fléchettes: 109,64 180s: 66 Pourcentage de paiement: 42,29% Moyennes ton-plus: 6

Cela a été une ascension fulgurante pour De Sousa, qui n’a remporté sa PDC Tour Card qu’en janvier 2019. Malgré son expérience considérable de la pointe douce, ses exploits de pointe d’acier étaient limités, mais il a remporté son premier titre de classement PDC en septembre de cette année , Et le reste est de l’histoire.

Un peu plus de 18 mois plus tard, « The Special One » est un grand gagnant du PDC et une figure établie au sein de l’élite du dard, et il a admis que cette expérience avait changé sa vie.

«Ma vie a beaucoup changé. J’achète ma maison, j’achète ma voiture, ma vie est belle en Espagne. J’ai une femme merveilleuse, donc tout est bon pour moi en ce moment.

«Je n’ai plus besoin de penser à l’argent pour payer mes factures, alors maintenant c’est facile pour moi de jouer aux fléchettes.

«Si vous voulez ce travail, vous devez faire des sacrifices, mais il est facile de faire ces sacrifices si vous avez le soutien de votre famille et de vos amis, il est donc plus facile de le faire.

« Gagner la Premier League est un rêve pour tous les joueurs et si je peux le faire, je serai un homme très, très heureux. » De Sousa rêve de gloire PL …

« Bien sûr, ce n’est pas facile de prendre trop de temps loin de ma famille, mais c’est ce que c’est. J’accepte et ma femme accepte. Elle me soutient à 200 pour cent donc c’est bien. »

De Sousa est un personnage convaincant. Il est la quintessence du calme et affiche rarement une émotion sur scène, même si son approche non-conformiste – en particulier dans le département de finition – en fait une montre fascinante.

Mauvais comptes, maximums, énormes combinaisons – les matchs impliquant le pionnier du dard portugais sont rarement à court de drame, mais ne vous y trompez pas, Jose De Sousa est l’un des meilleurs au monde.

Il possède la troisième moyenne de tournoi la plus élevée de la Premier League de cette année, et il a déjà enregistré des moyennes de plus de six tonnes en 13 matches – seuls Michael van Gerwen et Phil Taylor ont affiché plus lors de leurs premières saisons.

De Sousa – un installateur de cuisine de métier – refuse de se laisser emporter, bien qu’il admette que soulever le titre de Premier League et remporter le premier prix de 250000 £ serait un « rêve ».

« Il est le Special One. À l’entraînement, il est le meilleur joueur que j’aie jamais vu. Je pense que le jour où il mettra ses fléchettes d’entraînement, vous verrez plus de 120 moyennes. » Durrant sur De Sousa …

«Je n’ai pas à faire trop de bruit quand je fais une grosse arrivée dans la jambe. Je prends ça comme une chose normale, comme mon travail. Je respecte tellement les joueurs.

«Parfois, je vais célébrer quelques instants, mais c’est peut-être parce que j’avais besoin de faire ça pour soulager la pression. Habituellement, je ne fais rien. Je ne joue qu’aux fléchettes bien sûr.

« Je n’attends rien. Je le prends match par match et j’essaie de jouer de mon mieux. Gagner la Premier League est un rêve pour tous les joueurs et si je peux le faire, je serai très, très heureux. homme. »

La Premier League 2021 se termine la semaine prochaine, avec cinq nuits consécutives culminant avec les Play-Offs le vendredi 28 mai. Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports.