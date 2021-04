Anderson et Van Gerwen renouvelleront leur rivalité lors de Night Seven de la Premier League à Milton Keynes

Michael van Gerwen vs Gary Anderson est un appareil qui donne toujours des impulsions. Le couple a connu une rivalité captivante tout au long de la dernière décennie, contestant certains des affrontements les plus mémorables de l’histoire du dard.

Van Gerwen et Anderson se classent incontestablement parmi les cinq premiers de tous les temps, bien que plus récemment le Néerlandais ait monopolisé cette rivalité, bien qu’il ait renoncé à son statut de n ° 1 mondial pour la première fois en sept ans.

Lors de leur dernière réunion télévisée, Van Gerwen a décroché un vainqueur complet de 10-2 au Grand Chelem des fléchettes de novembre, et cette domination a été un schéma familier ces derniers temps.

Fléchettes Premier League en direct Vivre de

Premier League Darts: matchs de mardi soir Glen Durrant contre Jose de Sousa Rob Cross contre Dimitri Van den Bergh Nathan Aspinall contre Jonny Clayton Peter Wright contre James Wade Michael van Gerwen contre Gary Anderson

Anderson a battu le joueur de 31 ans lors de la Premier League de l’année dernière, bien que ce soit quelque peu une anomalie compte tenu de leur récent record, qui a vu Van Gerwen remporter neuf de leurs 10 dernières rencontres.

Aucun des deux joueurs n’a produit la marchandise de manière cohérente au cours des six premières nuits d’action, bien que Van Gerwen ne traîne que le leader de la ligue Dimitri Van den Bergh via des jambes gagnées contre un lancer, tandis qu’Anderson occupe la cinquième place, un point à la dérive des rythmeurs.

Van Gerwen et Anderson sont les seuls joueurs actuels à se vanter de plusieurs titres de Premier League – Phil Taylor étant l’autre – mais alors que ces deux mastodontes se préparent à s’affronter une fois de plus, nous évaluons l’une des rivalités les plus médiatisées du monde. le sport…

La saison jusqu’à présent…

Le retour de six points de Van Gerwen lors de ses cinq premiers matchs a été son pire à ce stade d’une saison de Premier League.

Son affichage irrépressible contre Rob Cross dans Night Three a été pris en sandwich entre des performances médiocres contre Peter Wright et James Wade – ce dernier a vu Van Gerwen succomber 7-3 à «The Machine».

Le Néerlandais souhaite terminer la phase de la ligue pour la huitième fois en neuf saisons

Le quintuple vainqueur de la Premier League a partagé le butin avec Dimitri Van den Bergh et Nathan Aspinall avant de revenir à la victoire contre un Glen Durrant assiégé dans Night Six, mais l’incohérence a été le problème pour le n ° 2 mondial jusqu’à présent.

Anderson a également connu un départ sens dessus dessous, alors qu’il entend atteindre les barrages pour une septième campagne consécutive – la plus longue séquence active de la compétition.

«The Flying Scotsman» a fait une moyenne entre 95 et 99 lors de ses cinq premiers matchs, mais il n’avait pas encore vraiment pris feu et son retour de cinq points l’a laissé languir précairement au-dessus de la zone d’élimination à la huitième place.

Cependant, le double champion a défié une moyenne d’une tonne de Rob Cross pour enregistrer deux précieux points sur Night Six, ce qui ne lui laisse qu’un point de la première place avant son affrontement contre MVG.

Tête à tête

Michael van Gerwen contre Gary Anderson Michael van Gerwen Gary Anderson Âge 31 50 Classement mondial 2 6 Titres du monde 3 2 Titres télévisés PDC 41 8 Tête à tête 44 19 PL en tête-à-tête 9 5

La paire s’affrontera pour la 66e fois sur Night Seven, alors que Van Gerwen entend poursuivre sa récente domination contre «The Flying Scotsman».

Personne n’a infligé plus de défaites à Anderson [44] que «The Green Machine», qui a également remporté neuf de ses dix dernières rencontres.

L’Écossais a battu le triple champion du monde lors de la Premier League de l’année dernière, mais sa dernière victoire télévisée sur MVG avant cela est survenue lors du Grand Chelem des fléchettes 2018.

Cependant, cinq des 19 victoires en carrière d’Anderson contre le Néerlandais ont eu lieu en Premier League, et il est invaincu lors de sept de ses 16 rencontres contre Van Gerwen dans le plus grand roadshow du sport.

Verdict de Mardle

Anderson a critiqué ses performances jusqu’à présent, mais il ne se retrouve qu’à un point de la première place

« C’est une rivalité énorme, mais cette fois-là, ils ont joué au Grand Chelem à la mi-novembre – c’était 10-2 pour Michael et c’était l’un de ceux où vous ne pouviez pas imaginer Gary gagner le match.

« Nous savons que Gary l’a battu l’année dernière en Premier League, mais avant cela, vous devez retourner en 2018. Je ne comprends pas pourquoi Gary ne tire pas autant de Michael qu’il le devrait.

« Peut-être qu’il ne pense pas qu’il est aussi bon que Michael, je ne sais pas. Mais nous surveillons suffisamment Gary Anderson pour savoir que quand il y est, il traîne n’importe qui. Il annihile n’importe qui.

1:26 Michael van Gerwen a été cinglant de sa propre performance malgré avoir battu Glen Durrant 7-3 lors de la sixième nuit Michael van Gerwen a été cinglant de sa propre performance malgré avoir battu Glen Durrant 7-3 lors de la sixième nuit

« C’est peut-être aussi simple que – Michael van Gerwen est un meilleur joueur de fléchettes que Gary Anderson. C’est pourquoi il le bat plus souvent.

« Je ne sais pas si Gary connaît même le bilan contre Michael, mais vous semblez savoir en tant que joueur: ‘Savez-vous quoi, je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai effectivement frappé le doublé gagnant et lui ai serré la main, plutôt que l’inverse. »Vous pensez ces choses.

« Peut-être que la marée va tourner. Van Gerwen son jour et Gary son jour – nous aimons qu’ils y vont, et espérons qu’ils y seront tous les deux la Septième Nuit. »

Ne manquez pas une flèche alors que la Premier League Darts se poursuit mardi à partir de 19h Sky Sports Action – et restez avec nous toute la semaine pour des mises à jour, des interviews et des réactions dès le début du concours de cette année