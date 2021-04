1:45



PL Darts: Mardle’s Night 6 avis

Dimitri Van den Bergh est revenu en tête du classement de la Premier League Darts mais seulement trois points séparent les neuf meilleurs joueurs de la compétition de cette année.

Van den Bergh a commencé la soirée à la deuxième place, mais a réussi à renverser le leader de la ligue Jonny Clayton avec un affichage de haute qualité qui continue son fantastique début de saison en Premier League.

Nathan Aspinall et Michael van Gerwen rejoignent le Belge avec huit points, mais le tenant du titre Glen Durrant est sur le point d’être éliminé après que sa défaite contre MVG lui ait laissé cinq points de sécurité et avec une différence de jambe de -28.

Avec seulement trois matchs à jouer pour sauver sa peau, le triple champion du monde BDO, qui a battu Aspinall pour remporter le titre de Premier League l’année dernière, n’a pas pu arrêter sa glissade et il devra gagner ses trois matchs restants et espérer un hôte. des résultats lui permettent d’avoir la moindre chance de survie.

Jose De Sousa et Gary Anderson se sont déplacés à distance de frappe des places de barrage alors que James Wade se glissait dans les deux dernières places, mais The Machine n’est qu’à trois points d’une place dans les quatre premiers alors que la compétition reste grande ouverte.

Premier League Darts: Night Six résultats Rob Cross 5-7 Gary Anderson Jose De Sousa 7-5 James Wade Jonny Clayton 3-7 Dimitri Van den Bergh Glen Durrant 3-7 Michael van Gerwen Nathan Aspinall 7-3 Peter Wright

Van den Bergh Motors passe devant Ferret dans un cracker

Dimitri Van den Bergh et Jonny Clayton a servi un concours de grande classe qui comportait 11 180 maximums mais à la fin une rafale de Van den Bergh a suffi à le ramener au sommet du tableau.

0:46 Jonny Clayton a cassé avec un checkout de 121, seulement pour Dimitri Van den Bergh pour faire exactement la même chose sur l’étape suivante Jonny Clayton a cassé avec un checkout de 121, seulement pour Dimitri Van den Bergh pour faire exactement la même chose sur l’étape suivante

Van den Bergh avait été éliminé de la première place lors de la dernière nuit de la première semaine quand il a perdu contre Jose de Sousa, mais de 3-3, il a remporté quatre manches successives pour courir à une troisième victoire de sa première campagne en Premier League.

Avec peu entre les deux, qui ont tous deux été prétendants au cours des deux dernières années de cette compétition, l’arrivée décisive de Van den Bergh à 121 points – en réponse à 121 check-out de Clayton – lui a donné une avance de 4-3.

De manière cruciale, l’étape a également comporté quelques fléchettes manquées au double de Clayton au niveau et lorsque le Belge a pris une finition glacée 105 pour un avantage de 5-3, il n’a pas regardé en arrière.

Des manches consécutives de 17 fléchettes ont assuré la victoire à Van den Bergh, qui reviendra mardi soir pour affronter Rob Cross en tant qu’homme à rattraper.

1:16 Dimitri Van den Bergh a montré sa joie après avoir battu Jonny Clayton 7-3 pour prendre la tête de la Premier League Dimitri Van den Bergh a montré sa joie après avoir battu Jonny Clayton 7-3 pour prendre la tête de la Premier League

Classy Aspinall coule Snakebite

Nathan Aspinall reste en lice pour transformer son finaliste en Premier League la saison dernière en une charge de titre après une super performance époustouflante Peter Wright dans le dernier match de la nuit.

1:37 Aspinall: Jouer tous les soirs m’aide Aspinall: Jouer tous les soirs m’aide

L’Asp a montré toutes ses qualités de combat en revenant d’un déficit précoce de 2-0, pour prendre une avance de 3-2 avec les cinq premières jambes gagnées en 14 fléchettes ou moins alors que la paire servait un régal.

La finale d’Aspinall sur 84 avait nivelé le concours après que Wright ait raté le même objectif pour la première 170 finale du tournoi, Aspinall n’avait son avantage que de voir Snakebite contre-attaquer avec une brillante finition de combinaison de 120.

Cependant, cela a été aussi bon que cela a été pour Wright alors qu’Aspinall a réduit l’étirement avec des check-outs de 74 et 56 lui donnant un avantage à deux jambes, une jambe élégante à 13 fléchettes assurant un point, qui est devenu deux quand il a épinglé le double top après Snakebite a raté des fléchettes pour prolonger le concours.

0:03 Peter Wright a dû ajuster sa position pour terminer en double contre Nathan Aspinall Peter Wright a dû ajuster sa position pour terminer en double contre Nathan Aspinall

Premier League Darts: matchs de mardi soir Glen Durrant contre Jose de Sousa Rob Cross contre Dimitri Van den Bergh Nathan Aspinall contre Jonny Clayton Peter Wright contre James Wade Michael van Gerwen contre Gary Anderson

Anderson retient Cross pour une victoire cruciale

Gary Anderson a défié une moyenne de 100 Rob Cross pour revenir à la victoire avec une victoire de 7-5 qui le ramène dans le top quatre pour la première fois cette saison après que Cross ait raté des fléchettes pour une part du butin.

0:15 Gary Anderson a réussi un check-out de 101 pour saisir sa sixième jambe et prendre une longueur d’avance sur Rob Cross Gary Anderson a réussi un check-out de 101 pour saisir sa sixième jambe et prendre une longueur d’avance sur Rob Cross

Le Flying Scotsman avait perdu deux de ses trois derniers matchs au cours de la semaine d’ouverture, mais bien qu’il ait été surclassé par son adversaire, Anderson était trop fort car les doubles manqués hantaient Cross qui a commencé avec brio

Le finaliste de 2019 avait en moyenne près de 116 lors des premiers échanges, mais les quatre premières étapes ont été partagées avant qu’Anderson ne fasse son mouvement en brisant le lancer croisé pour mener 3-2 avec une brillante jambe de 12 fléchettes.

Les doubles de Cross ont commencé à l’abandonner alors qu’il manquait des fléchettes pour chacune des deux étapes suivantes. Anderson l’a puni à deux reprises, une finition classe 70 le déplaçant à trois jambes.

Voltage a menacé de revenir, ripostant à 5-4 et 6-5 après qu’Anderson soit devenu le premier à marquer un point. Mais avec un match nul pour la prise, Voltage a raté deux fléchettes pour un match de niveau et Anderson s’est précipité pour la victoire en double top.

Deux victoires consécutives pour le redoutable De Sousa

José de Sousa était sans victoire lors de ses quatre premiers matches de Premier League, mais il a produit une démonstration clinique à battre James Wade et réclamer une victoire de 7-5 qui le catapulte dans l’image des play-offs.

1:32 De Sousa: Si je joue bien, les victoires viendront De Sousa: Si je joue bien, les victoires viendront

Le Special One joue dans sa toute première campagne en Premier League et au cours de la première semaine, ses performances n’ont pas obtenu la récompense qu’elles méritaient, mais une moyenne de 101, cinq maximum de 180 et un taux de réussite de 75% sur ses doubles lui ont assuré une victoire impressionnante. .

De Sousa a ouvert avec une brillante finition 110 car il n’y avait pas grand-chose pour séparer la paire dès le début, et ce sont les Portugais qui ont fait le premier pas décisif. Une manche de 14 fléchettes lui a donné une avance de 3-2 avant de enchaîner avec une magnifique manche de 12 fléchettes qui s’est terminée sur la cible pour le premier avantage de deux manches du concours.

0:15 Jose De Sousa a réussi un check-out de 110 lors du match d’ouverture contre James Wade Jose De Sousa a réussi un check-out de 110 lors du match d’ouverture contre James Wade

Wade faisait peu de mal et une jambe de 13 fléchettes le maintenait dans une jambe, mais De Sousa a évoqué une autre rafale de deux jambes pour sécuriser un point. Mais The Machine est difficile à casser et avec une moyenne à trois chiffres lui-même, il a remporté les deux prochaines étapes pour se maintenir avec une chance de partager les points.

Mais le lanceur portugais s’est réuni pour conclure la victoire avec la meilleure étape du match, n’ayant besoin que de 11 fléchettes pour obtenir le maximum de points.

Lackluster MVG revient sur des chemins gagnants

Michael van Gerwen était loin d’être son meilleur mais a réussi à infliger une sixième défaite consécutive au champion en titre de la Premier League Glen Durrant pour rester au même niveau que les leaders de la ligue.

1:26 Michael van Gerwen a accusé sa mauvaise performance de se concentrer trop sur la situation de Glen Durrant et non sur son propre match, mais était soulagé de remporter la victoire. Michael van Gerwen a accusé sa mauvaise performance de se concentrer trop sur la situation de Glen Durrant et non sur son propre match, mais était soulagé de remporter la victoire.

La campagne de Van Gerwen a été loin d’être la machine à gagner constante qui a remporté cinq titres de Premier League avant de rater les barrages pour la première fois l’année dernière. Une victoire de 7-3 contre un Durrant hors du commun ne fera pas grand-chose pour apaiser ses inquiétudes, car il a raté 22 fléchettes étonnantes au double et en moyenne au milieu des années 80 pendant une grande partie du concours.

MVG était loin d’être dominant alors qu’il ouvrait une avance de 4-1 après que Duzza eut battu un ouvreur nerveux qui a donné le ton pour le match. Durrant a raté une foule d’occasions de rester en contact, mais malgré la finition errante de Van Gerwen, il n’a pas pu s’approcher suffisamment pour faire des incursions.

Le triple champion du monde BDO a fait allusion à un possible retour et à un retour en forme bienvenu lorsqu’il a remporté les sixième et septième jambes – cette dernière avec un check-out clinique à deux fléchettes 76.

Mais Van Gerwen a réussi à franchir la ligne d’arrivée, avec une performance améliorée sur l’anneau extérieur et une augmentation du score suffisante pour garder Durrant à bout de bras et un retour bienvenu à la victoire.

