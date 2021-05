Premier League Darts 2021: Dimitri Van den Bergh bat Nathan Apsinall pour se rapprocher du leader du championnat | Nouvelles de fléchettes

Dimitri Van den Bergh a pris le dessus sur le top du tableau Nathan Aspinall pour ouvrir la bataille pour la première place de la Premier League 2021 (Photo: Lawrence Lustig)

Dimitri Van Bergh a battu Nathan Aspinall et Michael van Gerwen a poursuivi son retour en forme alors qu’un blocage logique se formait en haut du tableau de la Premier League lors de la 11e nuit.

Aspinall avait débuté la soirée en haut de la pile, mais il a été battu dans le premier match de la nuit par Dimitri Van den Bergh, qui a évolué à égalité de points avec l’Asp mais derrière lui sur la différence de jambe.

Cela a ouvert la porte à Van Gerwen pour atteindre la première place pour la première fois depuis Night Two, mais il a échoué malgré une victoire sur Jonny Clayton qui l’a amené à égalité avec Aspinall et Van den Bergh aux points, mais derrière Aspinall sur la différence de jambe.

La liste des matchs de la soirée avait dressé les quatre premiers les uns contre les autres, et avec une action d’une nuit avant la dernière semaine à la fin du mois, le trio au sommet en a maintenant écarté trois de tout le monde.

Premier League Darts 2021: Night 11 résultats Nathan Aspinall 6-8 Dimitri Van den Bergh James Wade 7-7 José de Sousa Gary Anderson 8-3 Peter Wright Michael van Gerwen 8-5 Jonny Clayton

Van Gerwen reste sur la bonne voie pour couler Ferret

Après sa victoire fulgurante sur Dimitri Van den Bergh mercredi, Michael van Gerwen a dû creuser profondément pour une victoire de 8-5 sur Jonny Clayton qui n’a pas atteint les sommets de sa moyenne de 109 mais qui a tout de même obtenu deux points précieux.

2:00 MVG: Je devais travailler pour gagner MVG: Je devais travailler pour gagner

Van Gerwen a pris le premier et Clayton a pris le second – manquant une fléchette pour un éblouissant 167, mais revenant pour épingler le double requis pour la parité précoce.

Le Ferret, qui a remporté cinq de ses sept dernières rencontres contre Van Gerwen, a décroché la première pause de lancer en punissant la fléchette manquée du Néerlandais au double sommet.

Mais Van Gerwen semblait avoir tourné un coin mercredi lors de sa victoire sur Van den Bergh et une superbe finition 117 – avec Clayton en attente de 40 – lui a donné une pause immédiate.

0:51 Michael van Gerwen termine avec un 124 checkout dans la cible pour vaincre Jonny Clayton en Premier League Darts Michael van Gerwen termine avec un 124 checkout dans la cible pour vaincre Jonny Clayton en Premier League Darts

La cinquième étape était vitale car MVG a raté quatre fléchettes pour une avance de 3-2 pour voir Clayton en manquer trois et après avoir rangé pour la tête, Van Gerwen est revenu pour briser le Gallois. Mais l’incohérence a gêné le Néerlandais et sans avoir à travailler dur, Clayton était à égalité.

0:13 Michael van Gerwen réussit un 117 checkout contre Jonny Clayton en Premier League Darts Michael van Gerwen réussit un 117 checkout contre Jonny Clayton en Premier League Darts

La nature à bascule de la compétition s’est poursuivie, mais l’éclatement à trois jambes de Van Gerwen l’a vu avancer 7-4 alors que le six fois champion ne tenait que pour ses deuxièmes victoires consécutives de la compétition.

Van den Bergh revient à la première place

Dimitri Van den Bergh encore une fois prouvé être Nathan Aspinall Nemesis alors que le Belge a infligé la deuxième défaite de The Asp en Premier League – les deux aux mains du Dreammaker.

Van den Bergh était entré dans une tornade de Van Gerwen mercredi mais, comme c’est souvent le cas, a tout mis dans sa foulée pour résister à une moyenne de 103 et à six maximums d’Aspinall.

2:04 Dimitri Van den Bergh se dit fier de sa performance lors de la victoire 8-6 contre Nathan Aspinall en Premier League Darts Dimitri Van den Bergh se dit fier de sa performance lors de la victoire 8-6 contre Nathan Aspinall en Premier League Darts

Un début de match de grande classe a vu Van den Bergh, inspiré par un brillant 120, frapper le premier coup quand il s’est cassé dans le troisième match et s’est consolidé pour mener 3-1.

Cette pause matinale devait s’avérer décisive, car Aspinall ne s’est jamais rapproché d’une jambe et n’a jamais brisé le champion du monde de Matchplay malgré le surclassement et la victoire dans un but élégant en cours de route.

0:12 Dimitri Van den Bergh réussit un checkout de 120 contre Nathan Aspinall Dimitri Van den Bergh réussit un checkout de 120 contre Nathan Aspinall

Van den Bergh s’est montré impitoyable sur le ring extérieur, saisissant toutes les chances qui se présentaient à lui avec une succession de finitions cliniques, y compris un 136 glacial alors qu’il continuait à maintenir la plus étroite des avances.

Il a obtenu un point quand il a tenu son propre lancer pour une avance de 7-5, puis a raté une fléchette pour la victoire dans la manche suivante avant de produire une démonstration clinique dans la 14e étape pour sceller une victoire de 8-6.

Premier League Darts 2021: matchs de Night 12 Peter Wright contre Jose De Sousa Michael van Gerwen contre James Wade Jonny Clayton contre Nathan Aspinall Dimitri Van den Bergh contre Gary Anderson

Gritty Wade se bat pour le point De Sousa

José de Sousa a jeté une chance tranchante d’or de réclamer deux points inestimables comme il a permis James Wade pour revenir de 6-2 et 7-5 vers le bas pour un match nul 7-7 qui maintient les deux hommes en dehors des quatre premiers et à la recherche.

Le lanceur portugais, qui faisait ses débuts en Premier League cette année, avait battu Wade dans la première phase et avait également remporté son premier titre majeur contre « The Machine » lorsqu’il a remporté le titre du Grand Chelem des fléchettes l’année dernière.

0:53 James Wade profite de l’erreur de Jose de Sousa de revenir pour le match nul en Premier League Darts James Wade profite de l’erreur de Jose de Sousa de revenir pour le match nul en Premier League Darts

Il a perdu peu de temps pour affirmer son avantage lors d’un départ qui l’a vu passer du carré à 2-2 à une avance de 6-2 – à seulement deux jambes des deux points complets.

Mais le champion 2009 Wade est fait de trucs sévères et, ayant été appelé en remplacement tardif de Gerwyn Price, il en profite pour rester à la recherche d’un autre titre télévisé.

Wade a riposté pour égaliser à un à 6-5 avant que De Sousa arrête la pourriture et se précipite vers un point garanti avec une prise de lancer décousue de 20 fléchettes.

De Sousa a ensuite raté deux fléchettes pour le match et, à la manière de la marque, Wade a sauté pour le premier match nul en un et après que De Sousa ait raté une autre fléchette de match, il a nettoyé 70 pour une part du butin.

Anderson remue dans la vie pour marteler Wright

Gary Anderson est revenu à la victoire avec un succès catégorique 8-3 contre son ancien partenaire de la Coupe du monde Peter Wright, qui semblait souffrir d’une blessure à l’épaule.

1:19 Gary Anderson était satisfait de sa performance après une victoire confortable sur Peter Wright en Premier League Darts Gary Anderson était satisfait de sa performance après une victoire confortable sur Peter Wright en Premier League Darts

Malgré leur statut de champion du monde et de multiples grands champions, le duo languissait respectivement septième et huitième avant le match, mais « The Flying Scotsman » a produit sa meilleure performance de la Premier League de cette année pour devancer son compatriote.

Les trois premières manches se sont déroulées avec un lancer, mais Anderson, double champion de Premier League, a frappé le premier coup décisif avec une pause élégante de 11 fléchettes dans la quatrième étape.

Wright a opté pour un changement de points à mi-chemin de la cinquième étape, mais cela n’a pas eu l’effet escompté car Anderson a étiré son avance, qu’il a prolongé grâce à un meurtre à deux fléchettes 72 dans la huitième étape.

Le double champion du monde s’est assuré un point avec un troisième 13 dards lors de la neuvième étape, pour gaspiller les fléchettes de match lors de la 10e étape.

Cela s’est avéré sans importance, cependant, car Wright était incapable de produire un économiseur de peau de 126, et Anderson a capitalisé pour l’emporter avec un 74 outshot et une moyenne impressionnante de 104,63 et cinq 180.

