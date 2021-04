La Premier League est assurée d’être la première ligue européenne classée pour la première fois en neuf ans après la victoire 6-2 de Manchester United sur l’AS Roma en Europa League, déplaçant la Liga de la première place.

La Liga a connu une longue course au sommet de Tableau des coefficients de l’UEFA, qui classe les ligues par ordre de force dans la compétition européenne sur une période de cinq ans, remontant à la saison 2012-13.

Mais même si le Real Madrid et Villarreal remportent respectivement la Ligue des champions et la Ligue Europa cette saison, cela n’empêchera pas l’Angleterre de revenir à la première place.

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE L’UEFA Association Score du coefficient 1. Angleterre 98,997 2. Espagne 97,425 3. Italie 75,153 4. Allemagne 73,570 5. France 56,081

Les clubs anglais, qui étaient auparavant en tête du tableau des coefficients de 2007-18 à 2011-12, ont surclassé leurs homologues espagnols au cours de trois des cinq dernières saisons, et l’écart augmentera au début de la saison prochaine lors de l’une des saisons les plus pauvres de la Premier League. n’est plus compté, avec l’un des plus forts de la Liga.

Cette saison est la meilleure performance de l’Angleterre en Europe en termes de performance globale, avec deux équipes en demi-finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Le score pour 2020-21 a éclipsé le meilleur précédent, enregistré en 2018-19, et la Premier League pourrait encore battre le score de coefficient le plus élevé de tous les temps, établi par la Liga en 2015-16.

Chaque victoire dans une compétition européenne rapporte deux points de coefficient à l’association nationale d’une équipe, plus des points bonus pour atteindre certaines étapes des deux compétitions. Le total des points est ensuite divisé par le nombre d’équipes représentant un pays pour donner un score moyen.

Le tableau des coefficients de l’UEFA est utilisé pour attribuer des places dans les compétitions européennes, bien que le fait d’être classé n ° 1 ne comporte aucun privilège spécial. Les quatre meilleures ligues reçoivent quatre places en Ligue des champions.