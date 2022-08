Premier League : Antonio Conte aurait également dû être éliminé

Thomas Tuchel a affirmé que le patron de Tottenham, Antonio Conte, aurait dû être banni pour son rôle dans les affrontements sur la ligne de touche qui ont vu le manager de Chelsea condamné à une suspension d’un match. Tuchel a fait appel de l’interdiction, mais il s’attend à être absent du banc lorsque Chelsea accueillera Leicester en Premier League samedi.

L’Allemand a également été frappé d’une amende de 35 000 £ (41 000 $) après avoir ramé deux fois avec Conte lors du match nul 2-2 orageux à Stamford Bridge plus tôt en août. Malgré sa célébration de but provocante près de la zone technique de Chelsea et sa part dans le deuxième incident après Au coup de sifflet final, Conte n’a été condamné qu’à une amende de 15 000 £ et a évité une interdiction.

Les chefs de discipline ont qualifié la poignée de main prolongée de Tuchel avec Conte de “très provocante”, mais l’ancien patron du Paris Saint Germain n’était pas d’accord. une manière qui n’est pas appropriée et je le regrette”, a déclaré Tuchel aux journalistes vendredi. “Mais c’était par passion et je ne pense pas que c’était agressif. Mais je peux accepter si je reçois un carton rouge qu’il y a une interdiction de touche.

A lire aussi – Coupe Durand : le Hyderabad FC bat le Chennayin FC 3-1

« Ce qui est difficile à accepter, c’est le contexte, que je ne pense pas avoir déclenché l’agression, et qu’elle a commencé plus tôt. Et nous avons tous les deux reçu un carton rouge. “Et pour une poignée de main ferme à la fin du match, un entraîneur est banni, c’est très difficile à accepter, mais je dois l’accepter.” À l’avenir, vous n’entendrez qu’un non commentaire de ma part sur les arbitres. Peu importe sa taille, c’est évidemment ce qu’ils veulent.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici