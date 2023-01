Premier League : Anthony Martial incertain pour le voyage au Crystal Palace, Wout Weghorst disponible

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a suggéré qu’Anthony Martial doute de figurer dans le match de Premier League de mercredi à Crystal Palace en raison de problèmes de forme physique, mais la nouvelle recrue Wout Weghorst est disponible pour renforcer ses options d’attaque.

Martial a débuté en tant que seul attaquant lors de la victoire 2-1 de United contre son rival City, mais l’international français a été retiré à la mi-temps après avoir semblé se blesser à la hanche.

“J’espérais éviter qu’il ne se blesse mais il se plaignait”, a déclaré Ten Hag. “C’est pourquoi il ne s’est pas entraîné non plus dans la semaine et était un point d’interrogation (pour le derby).

« Nous avons décidé, et il a décidé aussi, de commencer. Il a supplié de commencer… Mais j’avais besoin de réévaluer à la mi-temps car vous avez vu qu’il n’était pas capable d’aller à 100% et c’est ce dont vous avez besoin.

Lorsqu’on lui a demandé si Weghorst pourrait être impliqué dans le match de mercredi après avoir rejoint United en prêt de Burnley, Ten Hag a déclaré: «Je dois y réfléchir.

“Bien sûr, j’en sais beaucoup sur Palace… mais je n’ai pas le plan total pour l’instant. Je ne l’ai pas construit jusqu’à présent. Donc, à partir de ce moment, nous pouvons construire le plan et préparer l’équipe de la bonne manière.”

United est quatrième au classement de la ligue avec 38 points après 18 matchs, derrière Newcastle United à la différence de buts, bien que l’équipe d’Eddie Howe ait joué un match de plus. City est deuxième avec 39 points, tandis qu’Arsenal mène avec 47.

Ten Hag, dont l’équipe a remporté ses cinq derniers matches de championnat, a déclaré que l’équipe devait constamment produire des résultats.

“Les joueurs doivent trouver le bon rythme d’un point de vue physique mais aussi mental – être prêts pour le prochain match”, a-t-il ajouté.

