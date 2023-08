Premier League 2023/24 : Tottenham Hotspur Steamroll Manchester United 2-0 pour enregistrer sa première victoire de la saison

Il ne doit y avoir aucune angoisse pour Ange Postecoglou aujourd’hui, car il a enregistré sa première victoire en Premier League dans un match où Tottenham Hotspur a surpassé un Manchester United fatigué et perplexe pour gagner 2-0 au stade Tottenham Hotspur aujourd’hui.

De nombreuses questions ont été soulevées après la victoire décousue des Red Devils contre les Wolves la semaine dernière, et même si la composition de United était peut-être la même, la façon dont ils ont abordé aujourd’hui était tout sauf cela.

Les hommes d’Erik ten Hag ont commencé le match en mettant la pression sur les joueurs des Spurs et ont donné le ton pour la majorité de la première mi-temps.

Les Spurs cependant, soutenus par un Pedro Porro bruyant, sont restés calmes et ont continué à frapper United sur le comptoir pour reprendre le contrôle du jeu dans des moments cruciaux.

La décision de Ten Hag de permettre à ses joueurs de se déplacer dans une forme modérément fluide a non seulement généré de l’espace et du temps indispensables sur le ballon pour leur meneur de jeu talisman, mais a également tiré le meilleur parti de leurs attaquants créatifs, qui ont frappé l’opposition avec des tapotements effrontés. , des sauts et un ravissant centre de rabona de Bruno Fernandes.

La brillante attaque de United en première mi-temps a été largement attribuée au skipper Bruno Fernandes qui semblait avoir retrouvé son rythme créatif.

Mais, le Portugais allait ensuite rater une tête ouverte à bout portant à la 36e minute, alors que Shaw plaçait le ballon dans le dernier tiers avec une puce composée.

Malgré la vague continue d’attaques de United, Tottenham a actionné un interrupteur dans les dix dernières minutes de la mi-temps, lorsqu’un somptueux curleur de Pedro Porro a rebondi sur la barre transversale et qu’un suivi a permis au défenseur de United Luke Shaw de marquer presque dans son propre but. hors d’une déviation.

Et ce n’était pas tout, car l’équipe d’Ange Postecoglou a sorti les armes à feu en seconde période pour contrer United à la porte.

Le changement soudain d’élan a jeté United dans une boucle alors qu’ils se précipitaient dans leur dernier tiers, se jetant à chaque tentative de sauver le match.

Un facteur énorme derrière le mouvement créatif soudain des Spurs a été l’inclusion et l’utilisation de James Maddison, qui a finalement été davantage impliqué dans l’attaque après la première mi-temps.

Mais, le sang-froid des Spurs s’est avéré être trop pour United et à la 49e minute, Pape Matar Sarr a dévié Martinez pour marquer son premier but pour les Spurs et prendre les devants.

Le skipper de United n’était cependant pas sur le point de les laisser partir aussi facilement et la persistance continue de Fernandes a aidé United à créer des occasions au but.

Le Brésilien Casemiro a presque égalé le niveau du jeu avec une tête percutante pour être refusé par un arrêt volant de Vicario.

L’attaque de United semblait perdue, en particulier le jeune ailier argentin Garnacho, qui a eu du mal à créer ou à capitaliser tout au long du match. Erik ten Hag a reconnu la même chose en lançant un triple remplacement pour apporter de nouvelles jambes.

Mais cela ne semblait faire aucune différence car un imposant Ismaila Sarr et Pedro Porro commandaient le milieu de terrain et étouffaient les chances de United.

La fatigue a fait des ravages sur United et elle est devenue encore plus apparente alors que les Spurs dominaient la possession en seconde période alors qu’ils continuaient d’essayer d’attirer une équipe fatiguée de United pour monter plus haut.

Et cela n’a jamais été aussi évident qu’à la 83e minute, lorsqu’un comportement nonchalant a permis aux Spurs de jouer des passes faciles qui ont conduit le remplaçant Ben Davies à glisser dans un autre but pour ravir le match à Manchester United.

Heureusement pour United, le temps supplémentaire de neuf minutes n’a pas ajouté de misère à leur journée, car les Red Devils ont eu du mal à percer jusqu’à la toute fin.

Ce sera une nuit de facilité et de célébration pour les Spurs, qui ont été dominants tout au long de la seconde mi-temps, mais un retour à la planche à dessin pour Erik ten Hag qui n’a pas encore trouvé comment débloquer le meilleur de son côté cette saison.