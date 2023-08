Premier League 2023/24: Nketiah et Saka brillent alors qu’Arsenal s’en tire avec une victoire nerveuse 2-1 contre Nottingham Forest

Une victoire est une victoire. Eh bien, c’est ce que Mikel Arteta se dira alors qu’Arsenal a récupéré une victoire nerveuse 2-1 sur Nottingham Forest lors de leur première journée de la nouvelle campagne.

Le début du match d’ouverture d’Arsenal en Premier League contre Nottingham Forest a été retardé de 30 minutes samedi après qu’un problème avec les tourniquets de l’Emirates Stadium a empêché des milliers de fans d’entrer à temps.

De plus, les Gunners n’étaient pas nécessairement au complet car l’attaquant Gabriel Jesus a été complètement exclu de l’équipe en raison d’une blessure mineure. Mais, ce devait être une journée passionnante pour beaucoup d’autres comme Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber, qui faisaient leurs débuts du côté du nord de Londres.

Arsenal a commencé le match en ressemblant aux prétendants au titre qu’ils sont censés être. Forest s’est enfoncé profondément dans leur défense et a frustré l’attaque d’Arsenal qui semblait avoir atteint une impasse pendant un bon moment, malgré des occasions persistantes et des corners inondant dans la surface.

Un Forest désespéré a eu un aperçu du but lorsqu’un duel aérien a placé le ballon en bonne position pour que l’attaquant Brennan Johnson puisse courir seul, mais il n’a pas réussi à profiter de l’occasion en or.

Après l’occasion manquée, c’était tout Arsenal tout au long du match.

Après avoir compris comment Forest fonctionnait, Arsenal a décidé de se laisser aller et de laisser le talent individuel submerger l’opposition. Les joueurs ont commencé à jouer plus librement et à la 20e minute, un moment de flair brésilien a ouvert le compte d’Arsenal.

L’attaquant Gabriel Martinelli a pris sur lui d’affronter la résistance menaçante et a fourni une passe décisive sublime avec une pirouette habile pour mettre le ballon en place pour qu’Eddie Nketiah l’insère au fond des filets.

À partir de ce moment-là, Forest ne pouvait plus rien faire. Les Gunners ont juste commencé à jouer avec la défense, faisant des passes coupantes et des centres menaçants dans la surface alors qu’ils mangeaient la possession.

Et une fois de plus à la 33e minute, c’est Bukayo Saka qui a réaffirmé la domination d’Arsenal avec un perlier absolu de l’extérieur de la surface dans le coin supérieur du filet pour porter le score à 2-0.

Les Gunners ont dû prendre un petit coup démotivant au début de la seconde mi-temps alors que le nouveau signataire Jurrien Timber a dû sortir du terrain avec une blessure et a été remplacé par Tomayasu.

Mais cela les a à peine déconcertés car ils ont continué à l’emmener à Forest tout au long de la seconde mi-temps également.

Declan Rice a commencé à tenter sa chance en troublant Matt Turner à plusieurs reprises en vain.

Mais, lorsque Forest a fait venir le nouveau signataire Anthony Elanga, les marées ont changé lorsque le jeune a traversé le flanc gauche tout seul pour mettre une passe décisive sur une assiette pour que l’attaquant Taiwo Awoyini puise et en ramène un pour Forest à la 82e minute. .

Un air de chaos a commencé à envahir les Emirats alors que Forest utilisait l’élan qu’ils avaient gagné grâce au but pour revenir à la vie et appuyer sur les Gunners.

Dans une tentative de se calmer et de ralentir le rythme, le manager Mikel Arteta a fait venir le défenseur Gabriel à la place de l’attaquant Gabriel Martinelli, en vain.

Le temps supplémentaire a été parsemé de demi-occasions des deux côtés et en particulier d’Arsenal qui se jetait sur Forest afin de s’accrocher d’une manière ou d’une autre à leur avance.

Et enfin, ils ont résisté à la tempête et ont remporté une victoire nerveuse pour commencer leur nouvelle campagne. Mais, Nottingham Forest peut rentrer chez lui la tête haute après ses vaillants efforts pour évincer l’équipe dominante du nord de Londres.