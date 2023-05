Premier League 2022-23 : les meilleurs, les pires joueurs cette saison

Une autre saison de Premier League est terminée et les gagnants et les perdants ont été confirmés.

Manchester City a remporté un cinquième titre au cours des six dernières années et pourrait encore terminer la campagne avec un triplé historique. Arsenal les a rapprochés, tandis que Manchester United et Newcastle sont revenus en Ligue des champions. Brighton s’est qualifié pour l’Europe pour la première fois de son histoire, tandis qu’Unai Emery a retiré Aston Villa des candidats à la relégation en Europa Conference League.

À l’autre bout du tableau, Southampton, Leeds United et Leicester sont tombés par la trappe du championnat, tandis qu’Everton n’a survécu que par la plus belle des marges.

Tour d’horizon des joueurs qui ont eu des saisons mémorables et de ceux qui voudront vite oublier.

MEILLEUR XI DE 2022-23

Gardien de but: Nick Pope (Newcastle United)

Défenseurs : Kieran Trippier (Newcastle United), Ruben Dias (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Luke Shaw (Manchester United)

Milieux de terrain : Bukayo Saka (Arsenal), Rodri (Manchester City), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Gabriel Martinelli (Arsenal)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Erling Haaland (Manchester City)

Haaland mène naturellement la ligne compte tenu de ses exploits record en Premier League cette saison. Clive Rose/Getty Images

La charge de Newcastle en Ligue des champions s’est construite sur une défense solide. Eddie Howe les a avant tout rendus difficiles à battre, et cela a commencé à l’arrière. Newcastle a terminé la saison avec le meilleur bilan défensif de la ligue grâce, en partie, à Pope, Trippier et Botman. Pope a gardé 14 draps propres en Premier League lors de sa première saison à St James ‘Park, tandis que Trippier a également contribué avec sept passes décisives de l’arrière droit. Trippier, avec son expérience au plus haut niveau, a transformé l’équipe de Howe depuis son arrivée de l’Atletico Madrid.

Luke Shaw a été constant à l’arrière gauche de Manchester United et semblait tout aussi à l’aise au poste de défenseur central lors des occasions qu’Erik ten Hag lui a demandé de remplacer.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le rôle de Ruben Dias dans la fantastique course de Manchester City à la fin de la saison ne peut être sous-estimé. Il a assumé des responsabilités supplémentaires au centre de la défense de City lorsque John Stones est passé au milieu de terrain, et il est le leader de Pep Guardiola à l’arrière.

Pendant ce temps, le coéquipier de Dias’ City, Rodri, a été le meilleur milieu de terrain de la ligue cette saison. Il a à peine raté un match et aurait été en lice pour le prix du joueur de l’année du club sans Haaland et ces chiffres phénoménaux.

Ailleurs au milieu de terrain, Alexis Mac Allister et Moises Caicedo ont été exceptionnels pour Brighton en se qualifiant pour l’Europe pour la première fois de leur histoire. La capacité technique de Mac Allister sur le ballon a été la clé de la façon dont le manager Roberto De Zerbi veut jouer, et atteindre 10 buts en championnat depuis le milieu de terrain est un retour impressionnant. Sa forme pour Brighton et l’Argentine à la Coupe du monde a naturellement suscité l’intérêt de Liverpool, Manchester United et Manchester City.

Une grande partie du succès d’Arsenal cette saison repose sur la forme de leurs joueurs larges, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, bien que Martin Odegaard mérite également une mention. Saka a enregistré 11 passes décisives tandis que Martinelli a marqué 15 buts – une production offensive qui a aidé Arsenal à maintenir son défi pour le titre même lorsque Mikel Arteta était sans Gabriel Jesus après la Coupe du monde.

Haaland doit être dans l’équipe de l’année après avoir battu le record d’une saison en Premier League avec un incroyable 36 buts, mais Kane mérite également sa place après avoir trouvé le filet 30 fois dans une équipe de Tottenham qui a lutté. Kane a été le point culminant d’une saison par ailleurs médiocre aux Spurs et se serait enfui avec le soulier d’or sans la campagne historique de Haaland.

LE PIRE XI DE 2022-23

Gardien de but: Illan Meslier (Leeds United)

Défenseurs : Clément Lenglet (Tottenham), Lyanco (Southampton), Harry Maguire (Manchester United), Marc Cucurella (Chelsea)

Milieux de terrain : Kalvin Phillips (Manchester City), Jonjo Shelvey (Forêt de Nottingham), Stuart Armstrong (Southampton)

Attaquants : Richarlison (Tottenham), Kai Havertz (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea)

Le passage de Richarlison aux Spurs n’a pas vraiment fonctionné en termes de buts, de passes décisives ou, enfin, de quoi que ce soit d’autre. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Aucune équipe n’a concédé plus de buts en Premier League cette saison que Leeds United, et Meslier a connu une saison si difficile dans les buts que la première chose que Sam Allardyce a faite lorsqu’il est entré en tant que manager a été de laisser tomber le jeune Français sur le banc.

Chelsea a connu une saison si désastreuse que n’importe quel nombre de ses joueurs pourrait se qualifier pour le pire XI, mais Cucurella a été particulièrement décevant étant donné qu’il a coûté environ 55 millions de livres sterling pour le faire venir de Brighton l’été dernier.

Maguire a été si mauvais cette saison que le capitaine de Man United a à peine disputé un match. Il a commencé les deux premiers matchs d’Erik ten Hag en charge – défaites contre Brighton et Brentford – mais n’a depuis commencé que sept matchs de championnat, le Néerlandais ayant préféré Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof et Luke Shaw en défense centrale.

Southampton a terminé la saison en bas du tableau avec 25 points, à six points de Leeds en 19e position. Beaucoup de joueurs des Saints devraient être dans le mélange – seul James Ward-Prowse est vraiment exempt de critiques après une saison vraiment horrible – mais Lyanco et Stuart Armstrong ont été les pires d’un mauvais groupe.

Phillips a terminé la saison avec une médaille de vainqueur de la Premier League mais n’a pas vraiment contribué du tout. Bien qu’il soit arrivé à Manchester City en provenance de Leeds dans le cadre d’un contrat de 45 millions de livres sterling l’été dernier, le milieu de terrain anglais n’a commencé que deux matches de championnat toute la saison. Pendant ce temps, Shelvey a eu un sort inoubliable à Nottingham Forest après avoir rejoint Newcastle en janvier. Il a fait huit apparitions – sans en gagner – et a offert un but à Aston Villa lors d’une défaite 2-0 à Villa Park, se disputant également avec le manager Steve Cooper.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a réussi qu’un seul but en championnat toute la saison, tandis que son coéquipier de Chelsea, Kai Havertz, n’a pas fait beaucoup mieux. Chelsea a terminé dans la moitié inférieure du tableau pour la première fois depuis 1996 et n’a réussi à marquer que 38 buts en 38 matchs – moins que Leicester et Leeds, qui joueront tous les deux dans le championnat la saison prochaine.

On attendait beaucoup de Richarlison après que ses buts aient maintenu Everton la saison dernière, mais cela ne s’est pas bien passé à Tottenham. Le Brésilien n’a marqué qu’un seul but en championnat lors d’une première campagne aux Spurs dont on se souviendra surtout pour sa dispute avec l’ancien entraîneur Antonio Conte. Ils ont également concédé 63 buts cette saison, plus que toute autre équipe du top 10 ; Lenglet n’est pas le seul défenseur des Spurs à avoir du mal, mais il a connu une mauvaise saison après son prêt de Barcelone.