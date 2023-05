Premier lancer de 88,67 m et Neeraj Chopra décroche l’or à la Doha Diamond League

Neeraj Chopra a décroché la médaille d’or à la Doha Diamond League 2023 avec un effort de classe mondiale de 88,67 m lors de sa première tentative au Qatar Sports Club à Doha vendredi.

Chopra, connu pour ses départs explosifs, est venu à une distance touchante de son record personnel et national du javelot de 89,94 m lors de sa première tentative.

REGARDEZ LE LANCEMENT GAGNANT D’OR DE NEERAJ CHOPRA :

L’as du javelot indien a enchaîné son premier lancer avec 86,04 m lors de sa deuxième tentative. Le troisième lancer de Neeraj Chopra mesurait 85,47 m avant de commettre une faute sur son quatrième. Ses deux derniers lancers mesuraient 84,37 m et 86,52 m.

Le premier lancer de Neeraj a finalement suffi à l’aider à remporter l’or et avec la première place, Neeraj Chopra a obtenu huit points de qualification dès le match aller. Notamment, les athlètes participant à la Diamond League reçoivent des points au lieu de médailles et les huit meilleurs athlètes à la fin de la série Diamond League se qualifient pour la finale de la Diamond League. La finale de cette année aura lieu à Eugene les 16 et 17 septembre.

Le médaillé d’argent Jakub Vadlejch, de la République tchèque, s’est effroyablement rapproché de la meilleure marque de Chopra avec un deuxième jet de 88,63 m, soit quatre centimètres de moins que l’effort de l’Indien.

Vadlejch avait remporté l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Il avait également remporté une médaille d’argent dans la Ligue de diamant de Doha l’année dernière avec un lancer de 90,88 m.

Le champion du monde en titre Anderson Peters de Grenade, qui avait remporté l’épreuve ici l’année dernière avec un lancer monstre de 93,07 m, a terminé troisième avec un modeste meilleur lancer de 85,88 m.

Neeraj sera ensuite en action lors de l’événement Golden Spike Ostrava en République tchèque le 27 juin.

