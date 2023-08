Premier jour du box-office de Gadar 2 : Sunny Deol, vedette d’Ameesha Patel pour défier Pathaan le jour de l’ouverture ? Les experts du commerce interviennent [Exclusive]

Gadar 2 est le film dont le commerce parle. Le film de Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma connaît un immense engouement sur les marchés de masse. La star macho est de retour en tant que Tara Singh. En fait, il y a eu une réponse massive pour toutes les activités promotionnelles où les gens sont devenus fous en voyant Tara Singh et Ameesha Patel qui joue Sakina. Le film a beaucoup de nostalgie pour tous les fans de Sunny Deol. Nous pouvons voir que la scène de la pompe à main de Gadar 2 est déjà partagée comme une folle sur les réseaux sociaux. Gadar 2 a attiré des milliers de personnes dans les salles et marque un renouveau sain de Bollywood.

Gadar 2 battra-t-il Pathaan le jour de l’ouverture ?

Les réservations anticipées pour Gadar 2 ont choqué de nombreuses personnes dans les cercles commerciaux. Le film est une suite de l’histoire de Gadar qui est arrivée en 2001. Nous verrons que Sakina (Ameesha Patel) vit heureuse au Pendjab avec Tara Singh et leur fils (Jeet). Pendant la guerre de 1971, il est capturé par l’armée pakistanaise. Parlant du film, Manoj Desai, le propriétaire de Gaiety, Galaxy et Maratha Mandir, a déclaré: « Gadar 2 tourne à plein à Maratha Mandir et à Gaiety. Je pense que le film traversera facilement Rs 35 crores dans toute l’Inde. Nous voyons bien croissance pour OMG 2 également. Personne ne peut battre Pathaan. Nous avions 2000 personnes à l’extérieur des deux théâtres pendant Pathaan. Alors que 1000 étaient à l’intérieur, d’autres attendaient un billet.

L’analyste commercial et exposant Akshaye Rathi a déclaré qu’il pensait que Gadar 2 ferait n’importe où autour de Rs 30-35 crores. Si le WOM est bon, il pourrait se rapprocher d’Adipurush. Lorsque nous lui avons demandé s’il pensait que Bollywood avait enfin ressuscité, il a répondu : « Nous allons bien. Bollywood sera de nouveau sur pied dans un certain temps. » Rohit Jaiswal, critique et analyste commercial basé à Kolkata, a également fait l’éloge de Gadar 2 et a déclaré que la demande de multiplexes de niveau 2 était énorme pour le film Sunny Deol.

#Gadar2 se dirige vers 30cr + au jour 1. Il y a une énorme possibilité qu’il touche également 40cr le jour 1. Les écrans simples et le multiplex de niveau B ont éclaté comme un volcan. Même un multiplex de niveau A fait très bien. Considérant que le film à petit budget se dirige pic.twitter.com/fWd64sKsoT Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) 11 août 2023

Eh bien, demain matin, nous aurons une idée précise. Compte tenu du budget raisonnable du film, il semble que ce sera un succès.