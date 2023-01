Premier jour de l’Open d’Australie 2023 : Swiatek, Tsitsipas et Medvedev en action – en direct

Tsitsipas a balayé le premier set 6-3 contre Halys , mais sait qu’il est dans un match, 2-2 dans le deuxième set. Mais le Grec a été dominant avec le ballon en main, ne perdant que cinq points au service pendant tout le match. Et l’un d’eux était une double faute.

Qu’est-ce qui est considéré comme un succès pour Raducanu en ce moment ? Elle est encore incroyablement jeune, vient d’avoir 20 ans, et être juste assez en forme pour jouer ici après ses récents problèmes de blessure est en quelque sorte une victoire. Il n’y aurait aucune honte à perdre contre Gauff, mais le terrain dur est sa surface préférée, elle sera donc toujours confiante face à sa rivale américaine.

J’ai posté le rapport de Tumaini sur la victoire de Raducanu déjà, mais cela vaut la peine de signaler qui le Britannique jouera au deuxième tour: Coco Gauff. La paire ne s’est jamais rencontrée et Gauff a semblé forte, remportant l’ASB Classic en Nouvelle-Zélande (où elle était la tête de série n ° 1) il y a un peu plus d’une semaine.

Le match de Swiatek a été légèrement retardé , mais le numéro 1 mondial arrive sur le terrain maintenant. Il joue Jule Niemeier, qui est un Allemand aux gros services. Ils ont en fait disputé les huitièmes de finale de l’US Open l’an dernier et Niemeier a remporté le premier set 6-2. Swiatek se bat pour gagner, bien sûr, en route pour battre Ons Jabeur en finale.

il y a 47 min 03.23 HNE

Tsitsipas est en cours, jouant Quentin Halys non classé. La plage est à environ 5 km de la Margaret Court Arena à la plage de St Kilda, et le Grec se pavane autour de la gaffe dans ce qui semble être un excellent short de bain. Il est actuellement au service, Tsitsipas a une avance de 2-1 et frappe déjà des coups droits monstrueux vers le Français.

Stefanos Tsitsipas prend un revers. Photographie : Cameron Spencer/Getty Images