Premier jour de l’Open d’Australie 2023 : Rafael Nadal contre Jack Draper – en direct

il y a 2 m 23h19 HNE Nadal* 4-3 Draper (* désigne le serveur) Belle touche par la graine supérieure! Nadal a envoyé un doux coup tombé au-dessus du filet et Draper s’est précipité et l’a bien ramassé pour l’envoyer au coup droit le plus meurtrier du match. Mauvaise option Jack, et il reçoit la punition qu’il méritait. Nadal arrive à 40-0 mais double faute. Toute lueur d’une pause disparaît rapidement lorsque Draper dépasse un terrain ouvert. Mauvaise mademoiselle.



il y a 6 mois 23h15 HNE Nadal 3-3* Draper (* désigne le serveur) Nadal n’a pas encore montré de signes de nervosité, mais il y a un cadreur inhabituel pour commencer ce match. Il s’installera dans ce jeu comme d’habitude. Draper semble déjà installé. Le gros gaucher canons le retour de Nadal sur la ligne pour le porter à 40-0. Nadal renvoie la dose sous un angle plus serré au suivant, mais un gros service de Draper sur le dernier point nous remet à nouveau au carré.



il y a 9 mois 23.11 HNE Nadal* 3-2 Draper (* désigne le serveur) Nadal réussit son premier service, laisse le deuxième mais décroche le troisième. Cela commence un rallye fabuleux, Nadal lançant des balles dans les coins mais Draper utilisant chaque pouce de son grand cadre pour les creuser et revenir avec intérêt. Après quatre poignards croisés, c’est trop pour le jeune homme et Nadal prend le premier point. Draper remporte cependant le deuxième. Il essaie de prendre les Espagnols au service tôt, un stratagème offensif qui n’est pas infaillible jusqu’à présent mais qui pourrait rapporter des dividendes plus tard dans le match. Il ne peut pas faire grand-chose quand Nadal lance des balles croisées et sert des as sur le dernier pour prendre de l’avance.



il y a 15 mois 23.05 HNE Nadal 2-2 Draper* (* désigne le serveur) Jusqu’ici tout va bien pour l’Espagnol. Malgré la perte de six de ses sept derniers matchs, la tête de série semble nette et confiante. C’est suffisant pour déclencher sa première pompe de poing de la journée alors qu’il amadoue Draper vers le filet dans ce premier point du jeu et déroule et retourne vicieusement le haut de la ligne pour gagner un point de rupture. Draper ne panique cependant pas. Il se penche sur son arme principale, le service, et il remporte les trois points suivants et le clôture avec un as. Grand coup de pouce pour Draper. il sait qu’il y a un gros reniflement de bouleversement s’il joue à son potentiel et la forme rocheuse récente de Nadal dresse à nouveau sa tête laide.

Mis à jour à 23.09 HNE

il y a 20 mois 23.01 HNE Nadal* 2-1 Draper (* désigne le serveur) Nadal a été très critique à l’égard des ballons utilisés dans ce tournoi et ils semblent rebondir gros sur les joueurs, obligeant chacun à les prendre à la hausse et à rouler les épaules hautes vers eux. Les deux premiers points ici vont aux rassemblements dans ce troisième match, mais le positionnement de Nadal sur le terrain est meilleur. Il remporte les deux échanges d’ouverture, puis attire Draper dans le filet pour le troisième point. Mouvement positif de l’Anglais mais c’est un piège. Rafa le déchire sur le terrain pour prendre le point avec style et, peu de temps après, revendique le match.



il y a 24 mois 22h57 HNE Nadal 1-1 Draper* (* désigne le serveur) Bon départ du champion. Comment le jeune va-t-il réagir ? Le service est son arme et ses premières déchirures sur la ligne, trop rapides pour Nadal. Le deuxième est un as, ceinturé du cadre de six pieds quatre pouces de Draper, mais il lobe longtemps dans un court échange pour le troisième point. Le Britannique prend également le quatrième après un échange de 14 coups et remporte le match avec un coup de foudre courageux dans les tripes. Trop vite pour Nadal. Nous sommes tous carrés.



il y a 27 min 22h54 HNE Nadal* 1-0 Draper (* désigne le serveur) Les joueurs commencent la bataille. Rafa en bandana blanc familier et chemise jaune-orange. Draper en T blanc, baskets bleu ciel et casquette de baseball inversée, un hommage clair au héros local Lleyton Hewitt. Le premier service de Rafa descend au milieu et la réponse de Draper s’envole hors du cadre. Le second va large et Draper le marque. Il y a un échange de 12 coups pour le troisième point, la balle rebondit haut mais Rafa prend le point puis le jeu à aimer.



il y a 33 mois 22h48 HNE Angus Fontaine Une première torsion alors. Draper a remporté le tirage au sort mais, malgré l’un des meilleurs services du jeu, a choisi de recevoir. Une pointe de nerfs du n° 40 britannique ? Ou un culot de jeter le gourdin au champion en titre ? Nous sommes sur le point de le découvrir… le jeu est sur le point de commencer.

Mis à jour à 22h53 HNE

il y a 33 mois 22h47 HNE Mike Hytner Le haut d’entraînement et les chaussures de Nadal correspondent à la couleur du terrain bleu, mais une fois qu’il enlève son haut, il porte un maillot de jeu orange vif. Draper est tout blanc, adapté à Wimbledon, avec juste une touche de couleur dans son bandeau et sa casquette. Voici le tirage au sort : Draper gagne et choisit de recevoir en premier. Nadal enlève son haut d’entraînement. Photographie : Loren Elliott/Reuters Sur ce, je vous laisse entre les mains expertes de mon collègue Angus Fontaine qui vous guidera tout au long du match. Bravo pour l’instant.

Mis à jour à 22h57 HNE

il y a 35 mois 22h45 HNE Bonjour, fans de tennis. Bienvenue dans notre premier affrontement entre Rafael Nadal et Jack Draper. Les joueurs sont sur le terrain et il y a un soutien volumineux tout au long d’un court central bondé à Rod Laver Arena. Malgré la chaleur d’une fournaise, les combattants auront un échauffement rapide puis nous passerons à l’action.



il y a 37 min 22h43 HNE Les joueurs sont repérés dans les entrailles de la Rod Laver Arena. Nadal, comme toujours, fait de son mieux pour imiter un lapin Duracell, un paquet d’énergie, en mouvement constant alors qu’il se prépare pour son premier test de cet Open d’Australie. Draper semble concentré. Après une longue marche devant les noms d’anciens champions gravés sur les murs du tunnel, ils entrent dans le stade sous des applaudissements enthousiastes. Draper d’abord, puis Nadal.



il y a 40 m 22h40 HNE Quelques faits utiles sur Rafael Nadal, avec l’aimable autorisation de l’AAP : Âge : 36 ans

Classement : 2

Joue : gaucher (revers à deux mains)

Prix ​​​​de carrière: 134 529 921 $ US

Titres de carrière : 92

Titres du Grand Chelem : 22 (Open d’Australie 2009, 2022 ; Open de France 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 ; Wimbledon 2008, 2010 US Open 2010 , 2013, 2017, 2019)

Record de victoires-défaites de l’Open d’Australie : 76-15

Meilleurs résultats à l’Open d’Australie : champion 2009, 2022 ; finaliste 2012, 2014, 2017, 2019

Le vainqueur du titre de Grand Chelem le plus prolifique du tennis masculin défend sa couronne à Melbourne pour la première fois en 13 ans après avoir profité de l’absence de Novak Djokovic il y a 12 mois. Élevé au rang de tête de série après le retrait du n ° 1 mondial blessé Carlos Alcaraz.

Mis à jour à 22h40 HNE

il y a 45 mois 22h35 HNE Pendant que nous attendons, Emma Raducanu a également réussi à se qualifier sans encombre pour le deuxième tour. Voici ce que pensait notre homme sur le terrain, Tumaini Carayol : “Après avoir bougé timidement dans les premiers échanges, Raducanu s’est progressivement améliorée tout au long de son séjour sur le terrain et elle a terminé son match du premier tour de l’Open d’Australie au-dessus de la ligne de base, surpassant complètement Tamara Korpatsch de l’Allemagne alors qu’elle se dirigeait confortablement vers le deuxième tour avec une victoire de 6-3, 6-2. Le rapport complet de Tumaini sur celui-là arrive, accrochez-vous. Emma Raducanu entre dans le deuxième tour de l’Open d’Australie avec une victoire 6-3 6-2 sur Tamara Korpatsch. Raducanu a semblé hésitante avec sa cheville au début, mais s’est améliorée au fur et à mesure que le match avançait. S’est déplacé décemment et a surpassé un Korpatsch sous-alimenté depuis la ligne de base. Bonne performance. pic.twitter.com/INbX1LIUZC — Tumaini Carayol (@tumcarayol) 16 janvier 2023



il y a 50 m 22h31 HNE Maria Sakkarila tête de série n ° 6 grecque, a en effet conclu une victoire en deux sets contre Yuan Yue de la Chine, 6-1, 6,4, donc le champion masculin 2009 et 2022 Rafael Nadal sera assez tôt sur Rod Laver. Le Jack Draper en forme est son adversaire. Tumaini Carayol avait ceci à dire à propos de l’affrontement : Jack Draper se prépare à affronter Nadal vulnérable à l’Open d’Australie Lire la suite



il y a 55 m 22h26 HNE Le duo américain Jessica Pégula et Coco Gauff sont également qualifiés pour le second tour. Pegula, la n ° 3 mondiale, a été la première joueuse à remporter la victoire plus tôt ce matin à Melbourne Park – une victoire de routine 6-0, 6-1 contre la Roumaine Jaqueline Cristian – tandis que la septième tête de série, Gauff, avait besoin de sept balles de match lors du dernier match d’elle. ouvreur pour voir la Tchèque Katerina Siniakova 6-1, 6-4.



il y a 1h 22h18 HNE Quelques grands résultats pour vous mettre au courant, alors. D’abord, un grand avec une saveur locale – étoile montante Olivia Gadeckiqui est encadrée par nul autre que Ash Barty lors de cet Open, a remporté son premier match du Grand Chelem du tableau principal 7-5, 6-1 contre le qualificatif adolescent Polina Kudermetova. Le joueur de 20 ans a perdu ses mots plus tôt, après être devenu le premier Australien à participer au deuxième tour du tournoi de cette année. « En fait, je n’arrive pas à y croire. Wow, je suis sans voix », a déclaré Gadecki. “C’est une foule tellement incroyable, mon chelem à domicile, ma toute première victoire en Grand Chelem dans le tableau principal. Je veux dire, une fille ne peut que rêver. Le rapport d’Emma Kemp est en route, restez à l’écoute pour plus de détails.



il y a 1h 22.13 HNE Mise à jour météo: Selon notre femme sur le terrain, Emma Kemp, il fait « hot af » à Melbourne aujourd’hui. Emma, ​​c’est pour le liveblog, as-tu d’autres détails imprimables ? “Le mercure indique 25 ° C, mais avec l’humidité, il semble plus proche de 30, ce qui signifie que sur le court, il fera quelques degrés de plus que cela”, explique-t-elle. “Il est censé atteindre 29 en une heure environ.” Vous avez raison, chaud af.