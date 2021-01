Malgré les craintes d’un effondrement des transports, le trafic de marchandises à travers la Manche s’est poursuivi sans retards ni complications majeurs dans les premières heures de vendredi après que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’union douanière de l’UE.

Des centaines de camions ont déjà voyagé entre la France et la Grande-Bretagne dans les deux sens à travers le tunnel sous la Manche, tandis que des dizaines d’autres ont été transportés par ferries.

«Le trafic était assez fort pour une nuit exceptionnelle et historique», a déclaré à l’AFP un porte-parole de Getlink, l’opérateur du tunnel sous la Manche, ajoutant que « tout s’est bien passé.«

La Grande-Bretagne ne faisant plus partie de l’union douanière de l’UE, les camions ont dû effectuer de nouvelles formalités pour entrer et sortir du Royaume-Uni. Mais ils ont bien géré la paperasse, comme « Aucun des camions n’a été renvoyé, » selon le porte-parole.

Un camion roumain contenant du courrier et des colis a été le premier à franchir la frontière du côté français. La mairesse de Calais, Natacha Bouchart, a visité le point de contrôle pour l’occasion et a appuyé sur le bouton pour permettre au véhicule de partir. La réintroduction des contrôles douaniers avec le Royaume-Uni après 47 ans d’adhésion à l’UE « Aura des conséquences dont nous ne connaissons pas encore la portée », Fit remarquer Bouchart.

Le camion inaugural qui est arrivé en France en provenance de Grande-Bretagne avait un chauffeur ukrainien au volant, qui a déclaré que ses collègues anglais l’avaient félicité pour son entrée dans l’histoire.

Le port britannique de Douvres – le plus achalandé d’Europe pour le fret roll-on, roll-off – a vu « Un petit mais constant flux de camions » arrivant vendredi, selon les médias. L’agence vidéo Ruptly de RT a publié des images de Douvres qui montrent également un trafic normal. On a demandé aux camionneurs de s’arrêter et de présenter des tests de coronavirus négatifs, mais cela n’a pas créé de retards majeurs.

Vendredi était un jour férié pour le Nouvel An au Royaume-Uni et en France, donc la pression sur le trafic transmanche devrait augmenter à partir de la semaine prochaine.

Les responsables français ont insisté sur le fait que le démarrage en douceur du trafic post-Brexit avait été facilité par l’introduction du soi-disant «Frontière intelligente».Ce système oblige les transporteurs à soumettre toutes les données sur leur fret en ligne avant d’arriver, de sorte que le camion n’a besoin d’un scan rapide que lorsqu’il atteint la frontière. Certains camions, cependant, peuvent encore être soumis à des contrôles supplémentaires.

On craignait que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE ne crée des problèmes de transport après que des goulots d’étranglement massifs aient été observés à la frontière en décembre. Celles-ci ont été causées par l’arrêt de la France à partir du Royaume-Uni en raison de la découverte d’une nouvelle mutation Covid-19 plus contagieuse. Mais le problème avait été résolu avant le Nouvel An car tous les conducteurs entrant en France sont désormais tenus de faire des tests Covid-19.

