Premier jour de la collecte au box-office de Shamshera : Ranbir Kapoor et la vedette de Sanjay Dutt devraient ouvrir à deux chiffres, mais pourraient ne pas battre le record de Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan

Shamshera est enfin sorti sur grand écran, visant à être le prochain artiste masala sur grand écran. Réalisé par Karan Malhotra de Agneepath célébrité, Shamshera étoiles Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor. Il tourne autour de Shamshera / Balli, essayé par Ranbir Kapoor dans son premier double rôle de père et fils, le messie de sa tribu, qui est boudée par les comparses de haute caste des Britanniques pour leur appartenance à la caste inférieure. L’héritage et la honte du père ne peuvent être ébranlés par le fils alors qu’il se lève une fois de plus pour son peuple contre les policiers britanniques et indiens corrompus comme Daroga Shuddh Singh, joué par Sanjay Dutt.

Jour 1 de la collecte au box-office de Shamshera

Selon le suivi des ventes de billets dans les principales chaînes de multiplex, Shamshera avait de loin pris la meilleure réservation à l’avance de 2022 après Bhool Bhulaiyaa 2. Le chiffre final de l’avance devait être inférieur à celui de Kartik Aaryan, mais c’est parce que plusieurs écrans simples n’ont pas ouvrent leurs guichets jusqu’au jour de la sortie. Néanmoins, pour un grand film de masse commercial comme Shamshera, la plupart des ventes de billets devaient avoir lieu le jour 1 lui-même, comme c’est la coutume pour de tels films, et c’est ce qui s’est passé avec le film qui devrait ouvrir entre 12 et 13 crore net. Au box-office. Cependant, le record d’ouverture net de 14,11 crores de BB2 pour 2022 pour un film de Bollywood semble être hors de portée.

Intrigue de la critique du film Shamshera, histoire

BollywoodLife a donné au film 3 étoiles sur sa La critique de Shamshera et a écrit: “Shamshera a une première mi-temps très divertissante, couronnée par un bon bloc d’intervalle, mais les choses plongent dans la seconde mi-temps uniquement pour que les procédures reprennent le point culminant, ce qui est un point culminant majeur. Ranbir Kapoor le cloue complètement dans son premier double rôle, avec à la fois intensité et héroïsme de masse paisa-vasool, tandis que Sanjay Dutt est délicieusement diabolique. Peu importe les hauts et les bas, ceux qui aiment les années 60, 70, 80 dacoit les westerns au curry de Bollywood.

Shamshera met également en vedette Ronit Roy et Saurabh Shukla, qui sont en pleine forme, mais qui sont un peu sous-utilisés.