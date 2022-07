Premier jour de la collecte au box-office de Shamshera : le film de Ranbir Kapoor ne parvient pas à battre Bhool Bhulaiyaa 2, Gangubai Kathiawadi et d’autres biggies

de Karan Malhotra Shamshera mettant en vedette Ranbir Kapoor, Sanjay Duttet Vaani Kapoor avait créé un bon buzz avant la sortie. La bande-annonce et les chansons du film ont impressionné tout le monde, mais malheureusement, les critiques ont été négatives. On s’attendait à ce que Shamshera prenne une ouverture pare-chocs. De nombreux experts commerciaux ont prédit Rs. 12-14 crore d’ouverture pour le film. Cependant, cela ne s’est pas produit. Le film a une ouverture à deux chiffres, mais c’est en dessous pour un film réalisé à une si grande échelle.

Le premier jour, Shamshera a collecté Rs. 10,25 crores. C’est un démarrage lent pour le film, mais les critiques sont négatives et même le bouche à oreille n’est pas génial, alors on se demande s’il va montrer un saut pendant le week-end ou non.

Eh bien, Shamshera n’a pas réussi à battre de nombreux autres biggies le premier jour comme Bhool Bhulaiyaa 2 (Rs. 14,11 crore), Bachchhan Paandey (Rs. 13,25 crore), Samrat Prithviraj (Rs.10,70 crore) et Gangubai Kathiawadi (Rs. 10,50 crore).

La dernière sortie de Ranbir était Sanju qui était un biopic sur Sanjay Dutt. Le film avait obtenu une ouverture exceptionnelle de Rs. 34,75, mais c’était avant la pandémie. Après la pandémie, le public est devenu assez exigeant lorsqu’il s’agit de regarder des films dans les salles.

De nombreux biggies comme Runway 34, Heropanti 2, Samrat Prithviraj, Bachchhan Paandey et d’autres n’ont pas réussi à se faire remarquer au box-office, et tout le monde avait les yeux rivés sur Shamshera alors qu’il marquait le retour de Ranbir Kapoor après une interruption de quatre ans.

Avec Shamshera, Ranbir est entré dans un genre différent. Il est connu pour faire des films romantiques tranches de vie, et pour la première fois, il a essayé de faire un drame d’action complet. Alors que sa performance dans le film fait l’éloge, le public n’est pas satisfait du scénario et de la narration.