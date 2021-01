Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Vers la fin de son discours inaugural hier, le président Biden a cité six crises auxquelles les États-Unis sont confrontés: le virus, le changement climatique, les inégalités croissantes, le racisme, la position mondiale de l’Amérique et une attaque contre la vérité et la démocratie.

«Chacun de ces éléments suffira à nous interpeller de manière profonde. Mais le fait est que nous les affrontons tous en même temps », a déclaré Biden. «Nous serons jugés – vous et moi – par la manière dont nous résolvons ces crises en cascade de notre époque.»

Pour commencer, Biden a annoncé une liste plus longue d’actions exécutives du premier jour – 17 en tout – que tout autre président moderne précédent, comme le souligne Michael Shear du Times. L’administration Biden demande également une législation au Congrès. Mais voici notre explication de la façon dont le nouveau président tente de faire des progrès immédiats: