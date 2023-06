Premier Handball League: les Patriots du Rajasthan battent les Ironmen du Maharashtra, les Golden Eagles devancent les Panzers de Delhi pour clôturer les matchs de la Ligue

Les Patriots du Rajasthan ont terminé leur étape de championnat dans la Premier Handball League (PHL) en cours avec style, battant leurs adversaires du Maharashtra Ironmen 35-30 de manière confiante jeudi.

Pour les Patriots – la propre franchise de Krida Pvt Ltd, Manish Malik (8), Dmitrii Kireev (7) et Happy Singh (7) ont brillé avec les buts aidant leur équipe à remporter sa septième victoire de la saison.

Manish Malik et Dmitrii Kireev sont repartis avec respectivement le prix « But du match » et le prix « Joueur le plus utile ».

Les Ironmen du Maharashtra ont ouvert le tableau de bord dès la première minute du match et ont pris les devants avec un tableau de bord, lisant 3-0 à la 3e minute. Peu de temps après, les Patriots du Rajasthan ont riposté en marquant 5 buts sans réponse commencés par leur attaquant russe, Dmitrii Kireev et poursuivis par Ahmad Al-Otabi alors que le tableau de bord indiquait 5-3 en faveur des hôtes à la 10e minute du match.

Les deux équipes étaient au coude à coude à mi-parcours de la mi-temps alors que le score était de 12-12. Les Patriots, avec l’aide des conversions de Happy Singh, ont pris les commandes des Ironmen et ont terminé la première mi-temps avec une avance de 2 buts, le tableau de bord affichant 18-16.

Les Patriots du Rajasthan ont continué leur domination et ont étendu leur avance à 5 buts grâce aux frappes puissantes de Kireev avec un tableau de bord de 25-20 à la 39e minute du match.

Les Patriots n’ont jamais regardé en arrière à partir de là et ont utilisé l’élan de manière légitime alors que l’avance s’étendait à 9 buts à la mi-temps de la seconde mi-temps avec un tableau de bord de 30-21 en faveur des Patriots.

Cependant, les Ironmen ont tenté de revenir dans le match lorsqu’ils ont réduit le déficit à 5 buts, mais cela n’a pas suffi car les Patriots les ont surpassés dans tous les départements pour repartir confortablement avec une victoire avec le tableau de bord indiquant 35-30 au coup de sifflet final. .

Dans l’autre match de la journée, les Golden Eagles ont remporté une victoire par une faible marge de 36-35 contre les Panzers de Delhi.

