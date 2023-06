Premier Handball League: les Ironmen du Maharashtra atteignent la finale avec la déroute des patriotes du Rajasthan

Les Ironmen du Maharashtra sont devenus la première équipe à réserver leur place en finale de la Premier Handball League en battant les Rajasthan Patriots 38-28 en demi-finale samedi.

Les Ironmen affronteront soit les Telugu Talons, soit les Golden Eagles Uttar Pradesh.

Igor Chiseliov a été le meilleur buteur des Ironmen du Maharashtra dans ce match avec 10 buts et avait porté son total de buts pour la saison à 87 à la fin du match pour reprendre la première place du classement des buteurs.

A LIRE AUSSI| Championnat SAFF : l’Inde se qualifie pour les demi-finales avec une victoire 2-0 sur le Népal

Amninder Singh a été le meilleur buteur des Patriots du Rajasthan dans ce match avec 7 buts. Igor Chisleiov a été élu joueur le plus utile du match.

Le Rajasthan entrait dans ce match en tant que seule équipe à avoir battu les Ironmen en phase de championnat.

Les Ironmen du Maharashtra ont commencé le match sous une forme fulgurante alors qu’Igor Chiseliov, Jalal Kiani, Manjeet Kumar, Ankit et Sumit Ghanghas passaient le ballon avec fluidité et construisaient patiemment des attaques.

Les joueurs du Maharashtra étaient très en contact car ils tiraient avec un effet dévastateur dans les premières minutes du match.

marque, les Ironmen avaient établi une avance considérable alors que les scores lisaient 10-7 en leur faveur.

Robin Singh des Patriots a été expulsé au premier quart pour un défi extrêmement robuste sur Mohit Punia après avoir reçu un carton rouge direct.

Amninder Singh et Arjun Lakra ont injecté de l’énergie et ont fourni aux Patriots un avantage dont ils avaient bien besoin en attaque alors qu’ils commençaient à trouver le fond du filet de manière beaucoup plus cohérente.

Cependant, les Ironmen organisaient une masterclass en attaque. Igor Chiseliov, Sumit Ghanghas, Ankit et Jalal Kiani s’assuraient que les Ironmen continuaient à étendre leur avance.

La mi-temps s’est terminée sur le score de 17-14 en faveur des Ironmen.

Bien que les Patriots du Rajasthan soient sortis pour la seconde mi-temps, cherchant à lutter contre le contrôle du match, mais à mi-chemin de la deuxième période, les scores s’élevaient à 27-22 en faveur des Ironmen.

A LIRE AUSSI| Kerala Blasters dépose un appel auprès du TAS contre une amende de Rs 4 Crore pour débrayage: rapport

Les joueurs du Rajasthan semblaient dégonflés en attaque tandis que les Ironmen du Maharashtra ont continué avec la même férocité en attaque dans les 10 dernières minutes.

Les buts de Kiani, Chiseliov, Ankit et Manjeet Kumar ont permis aux Ironmen d’établir une avance inattaquable et de sceller l’issue.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)