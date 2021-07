Premier groupe d’athlètes indiens à partir pour les Jeux olympiques de Tokyo le 17 juillet : IOA

Le premier groupe d’athlètes indiens à destination des Jeux olympiques partira pour Tokyo le 17 juillet, a révélé jeudi le président de l’IOA, Narinder Batra, tout en exprimant sa déception face au refus des organisateurs des Jeux de leur permettre de s’enregistrer plus tôt que cela.

L’IOA voulait que le premier groupe d’athlètes et d’officiels parte le 14 juillet et purge une quarantaine obligatoire de trois jours en atteignant Tokyo. Plus de 120 athlètes sont à destination des Jeux.

Mais dans une lettre à Kate Yoneyama, directrice régionale (Asie et Océanie, relations avec les CNO) du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (TOCOG), Batra a écrit avec les approbations nécessaires toujours en attente, l’IOA n’avait d’autre choix que envoyer le premier lot le 17 juillet », a déclaré Batra.

Il n’a cependant pas divulgué la force du groupe qui partira le 17 juillet.

« … puisque nous n’avons pas reçu les approbations nécessaires du TOCOG, nous coordonnons maintenant le départ du contingent indien du 17 juillet 2021 et arriverons à Tokyo le 18 juillet 2021 », a écrit le chef de l’IOA.

« Nous sommes extrêmement déçus que notre demande n’ait pas été approuvée. Cependant, compte tenu des protocoles médicaux imposés à l’Inde pour les 7 jours précédant le départ, nous n’avons plus d’autre choix que de partir le 17 juillet et d’arriver le 18 juillet », a-t-il ajouté.

Compte tenu des cas de COVID-19 qui font rage, les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront sous état d’urgence au Japon sans spectateurs du 23 juillet au 8 août.

Dans sa lettre, le chef de l’IOA a également demandé certaines autres clarifications comme le transfert de l’aéroport au Village des Jeux, les repas des athlètes, le flux de distribution des kits de test et les protocoles liés aux services de pré-ouverture comme l’hébergement des athlètes/personnel d’encadrement.

Il a également demandé un avis sur les services de blanchisserie pendant la période de quarantaine de trois jours.

Les athlètes indiens qui s’entraînent à l’étranger, tels que les boxeurs et les tireurs, seront exemptés des réglementations plus strictes qui ont été mises en place pour ceux qui arrivent de pays à haut risque touchés par le COVID comme l’Inde.

