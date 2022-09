L’Association des résidents de Rutland (RRA) organisera un forum de tous les candidats pour ceux qui se présentent au conseil de Kelowna.

Chaque candidat se verra attribuer une table pour afficher ses informations et s’entretenir individuellement avec les électeurs qui pourront poser les questions importantes pour lui. Les électeurs pourront passer de table en table en contactant les candidats comme ils le souhaitent.

La RRA travaille également sur un questionnaire pour les candidats avant l’événement. Ils acceptent les questions du public à ajouter au questionnaire à vicepresident@rutlandresidentsassociation.ca.

Le forum aura lieu le 28 septembre au Hollywood Road Education Center Gym (1040 Hollywood Rd S) de 18h00 à 20h00. Tous les candidats municipaux de Kelowna ont été invités.

