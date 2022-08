Premier essai du prototype de la Hyundai Ioniq 6 2024 : répliquer le succès

Hyundai a marqué un coup de circuit avec l’Ioniq 5, et il cherche à reproduire ce succès avec le nouveau Ionique 6. Cette berline profilée contraste fortement avec l’esthétique cyberpunk carrée de l’Ioniq 5, mais les deux roulent sur la même plate-forme électrique modulaire et partagent des groupes motopropulseurs, des fonctionnalités techniques et de nombreux détails de conception futuristes. Après avoir passé du temps au volant d’un prototype Ioniq 6 en Corée du Sud le mois dernier, il y a beaucoup à attendre.

Bien que le camouflage lourd puisse faire ressembler cette Ioniq 6 à une mule de test plus rugueuse, la voiture est un prototype de validation presque au niveau de la production qui est juste utilisé pour les derniers ajustements. L’intérieur est complètement découvert, et la qualité de construction, l’ajustement et la finition sont assez stellaires. Ce Ioniq 6 particulier est un modèle à propulsion arrière au niveau de finition le plus élevé, avec une batterie de 77,4 kilowattheures et un seul moteur électrique développant environ 225 chevaux et 258 livres-pied de couple. Hyundai a qualifié cet essai routier d ‘”expérience d’efficacité énergétique”, susceptible de mettre en évidence le coefficient de traînée extrêmement faible de 0,21 de l’Ioniq 6, ce qui devrait se traduire par une autonomie supérieure à 350 miles, mais l’itinéraire représentait environ 30 minutes de conduite sur la belle routes de campagne à proximité du centre R&D de Hyundai à Namyang.

Hyundai



Malgré ses roues de 20 pouces, la qualité de conduite de l’Ioniq 6 est superbe, voire meilleure que celle de l’Ioniq 5. L’Ioniq 6 est excellent pour absorber les gros nids-de-poule et les surfaces de route accidentées, et la cabine est silencieuse au niveau de la Mercedes Classe S. On a l’impression qu’il y a moins de roulis que dans l’Ioniq 5, et la crémaillère de direction est rapide et directe, bien qu’un peu engourdie. La configuration à moteur unique se sent très rapide hors ligne et à des vitesses de dépassement, et le freinage régénératif réglable de Hyundai offre une excellente conduite à une pédale. Dans l’ensemble, l’Ioniq 6 a toute la qualité dynamique inhérente à l’Ioniq 5 mais avec un caractère plus planté et légèrement plus sportif.

Plus tard, je peux essayer un Ioniq 6 à double moteur sur la piste d’essai de Hyundai, qui a les mêmes 320 ch et 446 lb-pi. comme l’Ioniq 5. Hyundai cite un temps de 0 à 62 mph de 5,1 secondes pour le modèle à traction intégrale, bien qu’il semble encore plus rapide que cela en réalité. Mis à part l’accélération plus rapide, cette Ioniq 6 plus puissante se sent à peu près la même dynamique que le modèle à propulsion arrière; il n’y a vraiment pas de mauvais œuf ici. Bien que rien n’ait encore été confirmé, il semble être un pari sûr qu’un Ioniq 6 N émergera dans les deux prochaines années, en utilisant une configuration de 577 ch prévisualisée par le concept-car RN22e.

L’Ioniq 6 partage une grande partie de son tableau de bord avec l’Ioniq 5, en utilisant une paire d’écrans de 12,3 pouces posés sur des bouches d’aération minces et un panneau de commande de climatisation numérique avec seulement quelques boutons physiques. Mais au lieu d’un grand espace vide en dessous et d’une configuration de console centrale et d’accoudoirs mobiles comme sur le 5, le 6 a un grand pont de console centrale fixe qui se connecte au tableau de bord. La console dispose d’un ensemble de porte-gobelets, d’un grand espace de rangement, d’un chargeur sans fil et de suffisamment d’espace pour un grand sac en dessous. Les zones fréquemment touchées comme le tableau de bord et la console centrale ont des surfaces bien rembourrées, et même les plastiques moins chers sur les sections inférieures de la cabine ont des motifs de grainage intéressants et ne se sentent pas fragiles.

Hyundai



Hyundai a déplacé les interrupteurs de fenêtre et les boutons de verrouillage des portes des panneaux de porte vers la console centrale, ce qui libère les portes pour obtenir un design unique. La partie de l’accoudoir semble flotter sur le panneau de porte lui-même, le seul ornement étant une grande grille de haut-parleur en métal, et le panneau principal a une texture côtelée fraîche. L’éclairage ambiant diffus se reflète merveilleusement depuis les portes – le panneau principal dans une couleur et la poche de rangement inférieure dans une autre – qui est même visible pendant la journée. Les portes arrière sont un peu moins cool et ont leurs interrupteurs de fenêtre et de verrouillage, mais l’éclairage rad se retrouve également là-bas.

Malgré la ligne de toit inclinée de l’Ioniq 6, il y a beaucoup d’espace intérieur, même à l’arrière. À 5 pieds et 9 pouces de hauteur, j’ai beaucoup d’espace pour la tête, et l’espace pour les jambes à l’arrière rivalise avec des berlines de luxe beaucoup plus grandes. Les sièges de l’Ioniq 6 sont très confortables et le siège du conducteur dispose d’un mode d’inclinaison maximale qui sera idéal pour les sessions de charge. Hyundai travaille également sur un certain nombre d’accessoires embarqués pour l’Ioniq 6, y compris une table pliante avec un tas de ports USB-C. Il n’y a qu’un petit espace de chargement dans le coffre, mais il y a de la place pour deux ensembles de clubs de golf sous le couvercle du coffre de la berline traditionnelle.

Hyundai n’a pas encore annoncé de prix ou de spécifications pour le marché américain Ioniq 6, et évidemment une demi-heure dans la voiture ne suffit pas pour se faire une opinion complète, mais ce nouveau véhicule électrique est très prometteur. Il prend tout ce qui est fantastique sur l’Ioniq 5 et le met dans un package plus attrayant pour de nombreux consommateurs, et l’Ioniq 6 sera plus efficace pour démarrer.

Note de l’éditeur: Les frais de déplacement liés à cette histoire ont été pris en charge par le constructeur, ce qui est courant dans l’industrie automobile. Les jugements et opinions du personnel de CNET Cars sont les nôtres et nous n’acceptons pas le contenu éditorial payant.