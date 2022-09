Premier essai de la Bentley Bentayga EWB 2023 : plus d’espace pour les jambes, zéro compromis

La Bentley Bentayga a connu une assez bonne course depuis ses débuts en 2015. Le SUV de luxe est devenu non seulement le véhicule le plus vendu du portefeuille actuel de Bentley, mais aussi le véhicule le plus vendu de l’histoire de la marque. S’appuyant sur ce succès – tout en espérant combler un vide d’empattement long laissé par le Départ 2020 de la Mulsanne – le constructeur automobile britannique a lancé le Bentayga Extended Wheelbase 2023, EWB en abrégé. Plus long, plus luxueux (et certainement plus cher) que le Bentayga standard, ce SUV allongé s’adresse aux acheteurs aisés qui cherchent à être conduits plutôt qu’à conduire.

Empattement allongé

Le changement physique le plus évident apporté au Bentayga EWB est qu’il a été étiré à 125 pouces, soit 7,1 pouces de plus que le Bentayga V8 standard. Chaque partie de cette longueur supplémentaire sert à agrandir l’espace pour les jambes de la cabine arrière. Le résultat est une cabine qui, selon Bentley, est plus longue que la Rolls Royce Cullinanla Range Rover LWB et le Mulsanne qu’il remplace techniquement.

L’étirement allonge également la porte arrière, ce qui donne une ouverture plus large pour l’entrée et la sortie, mais cela rend également la portée de fermeture plus longue – peut-être trop longue pour certains passagers – donc Bentley a équipé la Bentayga EWB de portes arrière à fermeture électrique. déclenché en maintenant un bouton de la console centrale. Les ingénieurs ont également déplacé l’ouverture du toit ouvrant du Bentayga vers l’arrière pour mieux laisser passer la lumière sur les sièges de la deuxième rangée.

Antuan Goodwin/CNET



À l’intérieur, l’EWB est disponible avec trois configurations de sièges : cinq sièges avec une banquette arrière ; quatre plus un, avec des godets arrière extérieurs plus profonds ; et une nouvelle configuration de siège d’avion à quatre passagers, sur laquelle je reviendrai dans un instant. La console centrale a été repensée et allongée pour permettre aux passagers de la deuxième rangée un meilleur accès à ses commandes et bouches d’aération arrière. Il y a aussi une télécommande à écran tactile sans fil déployable qui sort de la console, permettant aux passagers de contrôler les sièges, les fenêtres, les médias et diverses autres fonctionnalités et systèmes.

À partir des montants B vers l’avant, le Bentayga EWB est essentiellement le même que le modèle standard avec le même niveau de confort, la même suite d’infodivertissement de 10,9 pouces avec la norme Apple Car Play et Android Auto. et la même technologie d’aide à la conduite de série et en option.

Direction des roues arrière et plus

L’EWB est le premier modèle Bentayga à être doté d’une direction des roues arrière qui ajoute jusqu’à 4,1 degrés d’angle de braquage opposé aux roues arrière à basse vitesse pour resserrer le rayon de braquage du SUV. À 38,7 pieds, le rayon de braquage de l’EWB est plus serré que les 40,7 pieds du Bentayga standard. Il y a encore beaucoup de véhicules à suivre, mais la maniabilité supplémentaire est pratique dans les espaces restreints et, à un moment donné de la journée, a fait la différence entre un demi-tour en douceur et un pointeur à trois points maladroit. À haute vitesse, le système passe à une direction plus subtile de concert avec l’essieu avant pour aider à stabiliser les changements de voie.

Également de série sur la grande Bentley, la suspension pneumatique à nivellement automatique avec hauteur de caisse variable en fonction du mode de conduite sélectionné et les barres anti-roulis actives du châssis Bentley Dynamic Ride Control sur les essieux avant et arrière. Alimenté par le système électrique de 48 volts du SUV, le matériel anti-roulis aide à minimiser les mouvements du corps et à s’incliner dans les virages pour améliorer le confort des passagers. Le fait qu’il stimule également l’engagement de conduite en mode Sport est un avantage appréciable.

Étonnamment, la longueur et l’équipement supplémentaires ne s’accompagnent pas d’une énorme pénalité de poids. Le Bentayga EWB avec la configuration de siège quatre plus un ne pèse que 218 livres de plus (5 542 livres au total) que l’empattement standard avec les mêmes sièges.

V8 biturbo de 4,0 litres

La nouvelle calandre Vertical Vane est un autre indicateur visuel du modèle EWB, derrière lequel vous trouverez le désormais familier V8 de 4,0 litres à double turbocompresseur, développant 542 chevaux et 568 livres-pied de couple. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports avec palettes de changement de vitesse et transmission intégrale permanente. Depuis le siège du conducteur, l’EWB ne se sent pas différent du Bentayga V8 standard. C’est engageant quand vous le voulez et c’est un croiseur routier extrêmement agréable.

Le lancement en mode Sport vous amène à 60 mph en 4,5 secondes (seulement un 10ème de tic plus lent que la spécification plus courte) avec l’échappement reniflant bruyamment entre les changements de vitesse sur son chemin vers une vitesse de piste maximale de 180 mph. En plus de Sport, il existe sept autres modes de conduite, dont des modes Confort et Bentley beaucoup plus silencieux et une variété de programmes tout-terrain et météorologiques, qui ajustent le comportement du moteur, de la transmission, du différentiel arrière électronique, de la suspension pneumatique et plus encore. .

Antuan Goodwin/CNET



Bentley n’a pas précisé si nous verrons éventuellement une version étendue du Bentayga hybride. L’hybride rechargeable est actuellement la variante Bentayga la moins chère, mais aussi la plus lourde et la moins puissante. En ajoutant du poids, de la complexité et des coûts (à la fois monétaires et en efficacité), étirer le PHEV actuel n’a pas vraiment de sens. Cela dit, Bentley est sur le point de passer à un gamme entièrement électrique d’ici 2030donc le constructeur automobile doit au moins penser à un certain degré d’électrification dans les prochaines années.

Sièges de première classe

Dans sa configuration à quatre places, le Bentayga EWB peut être équipé de sièges Airline réglables électriquement dans 22 directions avec jusqu’à 40 degrés d’inclinaison en mode Relax. Le siège VIP côté passager permet une extension maximale des jambes, en faisant glisser le siège avant inoccupé vers l’avant et en déployant un repose-pieds à inclinaison complète. Ces sièges sont dotés de fonctionnalités destinées à choyer les passagers, notamment un système de climatisation automatique des sièges qui mesure la température et l’humidité de l’occupant pour régler automatiquement le niveau de chauffage ou de refroidissement du dossier et du siège indépendamment afin de maximiser le confort. Je suis un gars qui refroidit au maximum les sièges toute la journée, mais le réglage de la climatisation automatique était toujours confortable pendant de nombreuses heures, même lorsqu’il a décidé que la chaleur était ce dont j’avais réellement besoin.

Il existe également une fonction d’ajustement postural automatique qui peut être activée pour ajuster subtilement la forme du siège périodiquement afin de réduire la fatigue et d’augmenter le flux sanguin pendant les longs trajets. Mercedes-Benz propose une technologie similaire appelée Energizing Seat Kinetics, mais qui ajuste uniquement l’inclinaison du siège et du dossier pour les sièges avant. La technologie de siège arrière de Bentley utilise les coussinets de massage sous les cuisses, les épaules et les lombaires, fournissant 177 ajustements revendiqués toutes les trois heures sur six zones de pression. L’occupant peut régler l’intensité ou limiter les réglages à des zones spécifiques du siège. En pratique, je sortirais probablement et m’étirerais après quelques heures, mais j’ai apprécié le mouvement subtil à la plus faible intensité, le trouvant moins intrusif que le système de Benz. Ces mêmes coussinets entrent également en jeu pour les programmes de massage conventionnels.

Antuan Goodwin/CNET



Gamme azur

Les débuts du Bentayga EWB marquent également la genèse de la nouvelle gamme Azure de Bentley. Là où les modèles S et Speed ​​mettent l’accent sur la vitesse et les performances, le Bentayga EWB en version Azure se concentre sur le confort et le bien-être des passagers, en particulier pour les passagers arrière. Cela comprend une suppression active et passive améliorée du bruit, un ioniseur d’air arrière séparé, un volant chauffant, des logos Azure brodés et des sièges et des garnitures de porte en cuir matelassé. Pendant ce temps, des roues uniques de 22 pouces, des badges Azure et des grilles de pare-chocs inférieures chromées brillantes ajoutent un peu de pop visuel à l’extérieur.

Pour la première année de production, les acheteurs pourront également commander une version limitée de la première édition Azure, qui s’appuie sur la suite Azure avec des coutures uniques, des revêtements métalliques fabriqués à la main pour les placages de porte, des seuils de porte éclairés et un système audio Naim premium standard avec 20 haut-parleurs. et 1 720 watts d’amplification. Les modèles First Edition sont également livrés en standard avec Bentley Diamond Illumination, qui ajoute des micro-perforations au cuir matelassé de la porte pour permettre à l’éclairage ambiant LED de briller avec 30 thèmes de couleurs sélectionnables. Il y a aussi des badges First Edition autour de la cabine et à l’extérieur sur les montants D.

Antuan Goodwin/CNET



Si vous devez demander…

Peut-être même plus que le Bentayga standard, le modèle EWB est un produit sur mesure qui peut être personnalisé et construit selon les spécifications de l’acheteur. Les acheteurs peuvent choisir parmi 63 couleurs de peinture standard et étendues, avec plus de nuances de bleu que la gamme complète de la plupart des modèles. À l’intérieur, il y a 11 essences de placage de bois, dont trois options de garnitures à pores ouverts et 15 choix de peaux de cuir standard et étendues. Avec des dizaines de fonctionnalités, de technologies, de confort de créature et d’éléments visuels parmi lesquels choisir, Bentley estime qu’il existe environ 26 milliards de configurations Bentayga possibles. Je n’ai pas fait le calcul, mais j’ai fouillé dans le configurateur assez longtemps pour y croire.

Bentley a déjà ouvert les carnets de commandes de la Bentayga EWB 2023 et accepte les demandes de clients intéressés, les premiers exemplaires atteignant les allées plus tard cette année. Une fois la poussière retombée, Bentley prédit que l’ISF représentera 45 % des ventes de Bentayga. Curieusement, le prix n’a pas été annoncé, mais il sera sûrement plus cher que le empattement standard Bentayga V8, qui commence autour de 177 000 $. Comme c’est souvent le cas avec des véhicules haut de gamme sur mesure comme celui-ci, attendez-vous à payer beaucoup, beaucoup plus pour obtenir la Bentayga EWB exacte de vos rêves.

Note de l’éditeur: Les frais de déplacement liés à cette histoire ont été pris en charge par le constructeur, ce qui est courant dans l’industrie automobile. Les jugements et opinions du personnel de CNET sont les nôtres et nous n’acceptons pas de contenu éditorial payant.