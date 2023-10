Premier entraînement des Bucks d’Adrian Griffin : musique, tournoi en tête-à-tête et plus de physique

MILWAUKEE — Ajouté à la liste dimanche, le meneur suppléant des Bucks, Cam Payne, est le nouveau membre des Milwaukee Bucks. Adrian Griffin, en tant qu’entraîneur adjoint à Oklahoma City, a entraîné Payne au début de sa carrière. Mais Payne n’a suivi aucun entraînement hors saison avec Griffin comme le reste de l’équipe, donc mardi était la première expérience de Payne de voir Griffin en action en tant qu’entraîneur-chef de la NBA.

« C’est cool de le voir à la tête des choses », a déclaré Payne. « Il fait un excellent travail. Il nous pousse. C’est un autre type de poussée. Même quand on discutait dans le vestiaire, ils disaient : « C’est différent. C’est différent.’ Jusqu’à présent, tout le monde a été cool avec l’entraîneur. Je l’aime. J’ai déjà été avec lui et je pense qu’il fait du bon travail jusqu’à présent.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier ce qui était exactement différent chez Griffin et comment il dirigeait un cabinet, Payne a souligné l’atmosphère qui régnait dans le centre d’entraînement.

« Il fait jouer de la musique, mais beaucoup d’entraîneurs ne le font pas », a déclaré Payne. « J’ai juste l’impression qu’il est l’entraîneur d’un joueur. Je veux dire, il a joué, donc il comprend un peu mieux les joueurs. Comme certains entraîneurs, ce ne sont que des entraîneurs. Ils n’ont jamais joué. Vous pouvez vous identifier à lui et il peut s’identifier à nous. C’est cool d’avoir dans le vestiaire.

Après cinq saisons d’entraînements de Mike Budenholzer, la musique – diffusée par DJ Shawna, le DJ officiel de l’arène des Bucks, dans le coin nord-est du gymnase – pourrait être le changement le plus évident. Mais c’était loin d’être la seule différence dans un entraînement Griffin.

Et voici les Milwaukee Bucks qui prennent quelques photos après leur premier entraînement au camp d’entraînement. pic.twitter.com/vhanGy9OPP – Éric Nehm (@eric_nehm) 3 octobre 2023

Lors du premier entraînement de son équipe, Griffin a déclaré aux journalistes qu’il s’était concentré sur « l’esprit de compétition » de son équipe et sur les choses qui favoriseraient la compétition entre les joueurs. Griffin a aidé à cet égard en confirmant que les Bucks avaient une place libre dans la formation de départ aux côtés de Damian Lillard, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez et que cette place serait méritée. Pour Griffin, cela va au-delà de la compétition pour des places dans la rotation. Il s’agit plutôt de compétition en général.

« Je n’aime pas m’arrêter et parler », a déclaré Griffin. «Je crois qu’on apprend en faisant. Nous venons de leur donner quelques principes de base, une base sur la façon dont nous voulons jouer du côté défensif – c’est-à-dire faire pression sur le ballon, impacter les corps, être physique, protéger la peinture, contester les tirs, puis bloquer.

« Et puis du côté offensif, nous voulons juste jouer avec un peu plus de rythme, atteindre nos places, alors nous leur avons donné quelques principes de base, mais aujourd’hui, je voulais vraiment jouer et vous m’en apprenez davantage en en passant par les actions. Mais c’était génial. Je pensais qu’ils avaient très bien répondu. Nous avons eu quelques tête-à-tête, un tournoi. Giannis a remporté ce tournoi. Il est difficile de l’arrêter en tête-à-tête. Mais c’était amusant de regarder tout le monde dans le gymnase.

L’attaquant Bobby Portis a déclaré aux journalistes qu’un match en tête-à-tête – comme celui auquel ils ont joué mardi – est quelque chose que l’équipe n’a probablement fait qu’une seule fois au cours de ses trois années à Milwaukee sous Budenholzer. Considérant que le face-à-face était une activité qu’ils ont pratiquée lors de leur premier jour sous la direction de leur nouvel entraîneur, les joueurs de retour semblent penser qu’apprendre comment Griffin veut s’entraîner et jouer va les garder sur leurs gardes.

« Excellente équipe d’entraîneurs. Évidemment, c’est très différent de ce à quoi nous sommes habituellement habitués, mais c’est un peu rafraîchissant », a déclaré Portis. « Juste pour avoir une sensation différente chaque jour, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Pendant trois années consécutives, je pense que nous savions en quelque sorte à quoi cela allait ressembler au quotidien.

« Mais maintenant, c’est plutôt cool de ne pas savoir comment la journée va se dérouler, ce que nous allons faire à l’entraînement, ce qu’il va mettre en œuvre, ce qu’il va faire ou rédiger ou quoi que ce soit. Et c’est plutôt cool, surtout en tant que basketteur, d’être simplement mis au défi et testé.

Interrogé sur la tactique, Griffin a de nouveau fourni des informations limitées sur ce que les Bucks pourraient essayer de faire en attaque avant d’admettre que les choses ont changé avec l’ajout de Damian Lillard. Bien qu’il ait évité d’approfondir les tactiques pour la saison à venir, Griffin a longuement parlé de son souhait que les Bucks soient une équipe plus physique cette saison.

« Vous pouvez jouer physiquement et défendre sans commettre de faute », a déclaré Griffin. « Une partie de nous, en tant qu’entraîneurs, leur enseigne la bonne façon d’être physique. Jouez dans les règles, mais aussi lorsque vous vous établissez comme une équipe physique, je pense que cela vous aide dès le début. Mais il faut s’adapter aux règles et s’adapter aux appels, mais j’aime que nos équipes commencent par être l’équipe la plus physique.

Sous Budenholzer, les Bucks ont fait de leur mieux pour éviter les fautes et mettre les autres équipes sur la ligne des lancers francs. Au cours de quatre des cinq saisons de Budenholzer, les Bucks ont terminé premier ou deuxième en termes de taux de lancers francs adverses. Griffin a clairement indiqué qu’il souhaitait que les Bucks évitent également les fautes, mais être physique et donner le ton tous les soirs sera beaucoup plus important sous Griffin.

« Dans les équipes précédentes, nous prêchions » frapper en premier « », a déclaré l’attaquant des Bucks Jae Crowder. « Nous allons sortir et imposer notre volonté le plus possible tout au long du match. Je pense qu’une fois que vous avez cet état d’esprit, vous commencez à jouer avec force, pas seulement avec un seul joueur. Giannis joue évidemment avec force, mais si nous pouvons nous appuyer et atteindre son niveau de force des deux côtés du terrain, nous serons là où nous voulons être.

« Et cela permettra aux équipes de nous sentir dès le début du match et, espérons-le, de les dominer. Je pense simplement que c’est une bonne indication de la façon dont nous voulons jouer. La culture que nous voulons instaurer aux deux extrémités du terrain consiste simplement à jouer avec force, à frapper en premier et à être physique. Je pense que cela envoie un message à l’équipe adverse chaque soir.

Khris Middleton ne s’est pas entraîné au complet mardi

Après le premier entraînement du camp d’entraînement des Bucks, Griffin a informé les journalistes que Khris Middleton était le seul joueur de la liste à ne pas s’être pleinement entraîné mardi.

« Je pense que Khris était le seul », a répondu Griffin lorsqu’on lui a demandé si des joueurs n’étaient pas en mesure de participer à l’entraînement de mardi. « Mais il fait un travail de qualité. Il a passé un bel été. Nous voulons juste — vous savez, on ne construit pas Rome en un jour. Il y reviendra et nous trouverons des moyens de l’intégrer au fur et à mesure que nous avançons.

Middleton a subi une arthroscopie mineure au genou droit peu de temps après la sortie des Bucks au premier tour pour résoudre un problème qui l’avait tourmenté tout au long de la saison 2022-23. En parlant de la procédure lundi, Middleton a déclaré aux journalistes que la décision de se faire opérer était simple et que c’était un succès à ses yeux.

« Je me sens bien », a déclaré Middleton. « Je n’ai plus la douleur que j’ai eue l’année dernière. Mais c’était une décision qui a été prise à mi-saison, je dirais, et je devais simplement la faire réparer. Ce n’était pas du tout une décision difficile. Ce n’était pas difficile. C’était quelque chose où vous allez devoir faire face à cette douleur à moins que nous allions là-bas et obtenions cette procédure pour vous aider. Je suis content de l’avoir fait et juste après l’opération, j’ai ressenti un soulagement immédiat. C’était bien et prêt à partir.

Bien que Middleton n’ait pas pleinement participé à l’entraînement de mardi, il a déclaré aux journalistes lundi que cette saison lui semblait être une réinitialisation physique.

« J’ai l’impression de prendre un nouveau départ avec mon corps, ce dont je pense avoir besoin », a déclaré Middleton. « Donc, cet été a été formidable, je viens de retrouver mon corps et mon esprit pour la saison à venir. »

Griffin ne semblait pas trop préoccupé par le statut de Middleton pour l’entraînement de mardi et Middleton était sur le terrain après l’entraînement pour se faire tirer dessus avec ses coéquipiers, mais ce sera une situation à surveiller à l’avenir.

Antetokounmpo de retour sur le terrain après une opération au genou pendant l’intersaison

Antetokounmpo a également subi une procédure hors saison pour nettoyer le cartilage lâche de son genou gauche en juin. Alors que Middleton a déclaré aux journalistes que se faire opérer était une situation simple pour lui, Antetokounmpo ne ressentait pas la même chose.

« C’est assez difficile parce que je n’ai jamais été dans cette position auparavant, que j’ai dû rester assis pendant trois mois et demi sans rien faire », a déclaré Antetokounmpo aux journalistes lundi. «Physiquement, je savais que je pouvais revenir là où j’étais et en quelque sorte éliminer la douleur que je ressentais la saison dernière parce que j’ai joué toute la saison avec douleur. Mais mentalement, pour moi, la question était de savoir comment passer trois mois sans rien faire ?

« C’était extrêmement dur, mais j’avais du temps à consacrer à mes enfants, ce que je n’ai jamais eu le temps de consacrer à mes enfants parce que je n’ai pas pu participer à la Coupe du monde. Donc c’était bien. J’ai pu en bénéficier. Encore une fois, c’était difficile de prendre la décision d’aller voir le médecin et de me faire examiner le genou, parce que tout d’abord, j’ai peur des aiguilles. Je ne veux pas que quelqu’un touche à mon genou. On ne sait jamais si on reviendra un jour pareil, mais d’après la procédure et ce que je ressens en ce moment, je me sens vraiment bien. Je suis heureux de l’avoir fait. Je me sens vraiment bien.

Comme Middleton, Antetokounmpo a souffert tout au long de la saison 2022-23 et a estimé qu’il devait subir une intervention chirurgicale pour résoudre le problème.

« J’ai eu mal toute l’année », a déclaré Antetokounmpo. « Cela n’a jamais disparu. J’ai commencé à ressentir de la douleur contre Brooklyn lors du premier match à domicile. Match 1 ou Match 2 ou quelque chose comme ça. Et puis je gérais juste ça. J’ai raté, quoi, 19 matchs ? C’est ce qui m’a le plus manqué dans ma carrière, mais je savais pourquoi parce que je ressentais cette douleur. Après la saison, j’ai commencé à me sentir bien vers la fin de la saison et puis quand j’ai dit : ‘OK, laisse-moi faire une pause. Une vraie pause – une, deux, trois semaines – et voir si ça va mieux. Et je ne me suis jamais senti aussi bien.

«J’ai commencé à m’entraîner, à m’entraîner et le premier jour, c’était bien. Le deuxième jour, c’était un peu pire. Et puis je me suis dit : « Oh mec. Je dois faire ça. Parce que je ne veux pas commencer la saison avec un déficit. Je veux être prêt. Parce que si vous commencez avec de la douleur, cela veut dire que vous finirez avec de la douleur. Vous voulez commencer en bonne santé, alors je me suis assis avec le personnel médical, je me suis assis et j’ai parlé avec ma famille, j’ai fait mes recherches, j’ai parlé avec tous les médecins à qui je pouvais éventuellement parler, puis j’ai pris ma décision de le faire.

« Décision très difficile pour moi. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. Je suis heureux de l’avoir fait. Je suis en bonne santé. Et je suis prêt pour la saison.

(Photo d’Adrian Griffin et Bobby Portis : Jesse D. Garrabrant / NBAE via Getty Images)