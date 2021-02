Premier depuis août: le Premier ministre néo-zélandais met TOUTE LA VILLE d’Auckland en lock-out après la confirmation de 3 cas de Covid

La ville néo-zélandaise d’Auckland est entrée dans un verrouillage de trois jours – le premier en six mois – après que seulement trois nouveaux cas de Covid-19 aient été enregistrés localement.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a imposé le verrouillage après qu’une famille d’Auckland de trois personnes a été testée positive pour Covid-19. La mère de famille travaillerait dans une entreprise qui s’occupe de la blanchisserie des compagnies aériennes, ce qui laisse craindre que le virus ait pu être transmis par un passager sur un vol.

Lors d’une conférence de presse dimanche, Ardern a appelé les Néo-Zélandais à «Continue d’être fort et gentil», ajouter: «Nous sommes déjà venus ici et cela signifie que nous savons comment nous en sortir à nouveau, et c’est ensemble.»

Les citoyens d’Auckland sont désormais tenus de rester à la maison sauf pour les activités essentielles et ne sont pas autorisés à quitter la ville, tandis que le reste du pays a été mis en état d’alerte. Les responsables utiliseront les trois jours de verrouillage pour déterminer s’il y a eu une nouvelle propagation du virus.

La Nouvelle-Zélande – l’un des pays les moins touchés par les coronavirus au monde, avec seulement 2330 cas et 25 décès – n’a connu aucun verrouillage depuis août 2020 et a réussi à maintenir un niveau de vie relativement normal depuis le début de la pandémie.

L’Australie a annoncé dimanche qu’elle suspendrait temporairement son exemption de quarantaine pour les Néo-Zélandais entrant dans le pays. Dans le cadre de sa politique précédente, les Néo-Zélandais pouvaient se rendre en Australie sans passer 14 jours en quarantaine hôtelière obligatoire comme les autres arrivées.

