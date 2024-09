Premier départ en carrière d’Arch Manning : deux TD, deux INT et plusieurs leçons alors que le Texas met en déroute l’ULM

Les débuts très attendus du quarterback de première année du Texas, Arch Manning, ont connu des hauts et des bas, mais les Longhorns ont dominé la Louisiane-Monroe 51-3 samedi soir devant 102 850 spectateurs au Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium.

Manning, fils de Cooper Manning, neveu de Peyton et Eli Manning et petit-fils d’Archie Manning, a réussi 15 passes sur 29 pour 258 yards, avec deux touchdowns et deux interceptions. Manning a débuté samedi soir à la place du titulaire Quinn Ewers, blessé, qui se remet d’une élongation oblique subie la semaine dernière lors d’une victoire contre UTSA.

Manning a mené l’attaque de la première équipe des Longhorns pendant 10 séries, quittant le match au début du quatrième quart-temps alors que le véritable freshman Trey Owens entrait en jeu. Voici ce que nous avons appris de sa performance.

Les moments forts de Manning

Il est évident de comprendre pourquoi Manning était une recrue si convoitée. La force de son bras et sa précision étaient impressionnantes samedi soir. Les ballons profonds qu’il a décochés ont généralement atterri à leur cible ou à proximité, et il a complété des passes de 56 et 46 yards.

ARCH MANNING RÉPOND APRÈS SON INT 🔥 Un DIME de 56 yards directement dans les mains d’Isaiah Bond 😤 pic.twitter.com/mZ1aDgpLzT – Centre sportif (@SportsCenter) 22 septembre 2024

Manning, qui mesure 1,93 m et pèse 102 kg, n’a jamais semblé se laisser perturber, même lorsqu’il a encaissé de gros coups. Il s’est relevé immédiatement à chaque fois. Et il a dirigé l’attaque comme un quarterback vétéran.

ARCH MANNING LÂCHE DES DIMES contre UL Monroe 😳 Un lancer et une réception de 46 yards pour Matthew Golden 💪 pic.twitter.com/xWJtwqYu8A – Centre sportif (@SportsCenter) 22 septembre 2024

Il a rebondi après une interception lors de son premier drive pour mener quatre drives consécutifs pour des touchdowns, ce qui a permis au Texas de prendre une avance de 28-0 au début du deuxième quart-temps. Ce fut une performance en dents de scie à partir de là, et il a lancé une autre interception à la fin de la première mi-temps, mais il a terminé fort avec deux autres drives pour des touchdowns de 66 et 63 yards en deuxième mi-temps. Sam Khan Jr.

Premier départ de Scouting Arch

Ce n’était pas parfait, mais Manning semblait fermement en contrôle de l’attaque, n’était pas confus ou dépassé par les contrôles ou les changements et a fait avancer les choses contre un adversaire inférieur sans problème. Texas a placé Manning dans plusieurs situations de jeu, permettant au sophomore aux gros bras de lancer quelques ballons assez profonds. Comme beaucoup de quarterbacks de son âge, Manning a toujours par défaut le lancer le plus profond du concept. Il en a forcé un vers plusieurs défenseurs au début et s’est fait intercepter. Il en a lancé un autre vers deux autres défenseurs un peu plus tard et a presque réussi. Plus d’expérience devrait le rendre plus à l’aise et nettoyer la plupart des hoquets actuels dans le jeu de Manning.

Il est encore un peu en retard dans son traitement général des passes de poche, surtout si la couverture n’est pas quelque chose qu’il avait anticipé ou si un itinéraire est déséquilibré. Cela est en grande partie dû au timing, et Manning est un jeune remplaçant, donc c’est compréhensible. En général, cela restera dans les annales comme une expérience formidable pour Manning car il a pu enregistrer à la fois de superbes lancers et des erreurs corrigibles. Il gagnera en confiance et apprendra énormément en même temps. Nick Baumgardner

Le Texas continue de jouer correctement sa situation de QB

Bien que les performances de Manning soient impressionnantes, ses erreurs ont montré sa jeunesse et son inexpérience. Qu’il s’agisse de forcer des lancers qu’il ne devrait pas faire ou de manquer tout simplement du talent d’Ewers au cours de ses 25 départs en carrière, il est clair que Manning a encore de la marge de progression.

Le potentiel de Manning semble illimité compte tenu de ses capacités physiques brutes. Le match prolongé de samedi sera une bonne leçon pour l’entraîneur Steve Sarkisian. Khan

La première interception d’Arch à l’université

Actuellement, les principaux domaines dans lesquels Manning doit s’améliorer sont la perception générale de la poche et la rapidité de ses progressions lorsque sa première lecture lui est retirée. Le premier choix de sa carrière universitaire, lors du premier drive du Texas, en est un exemple. Manning a pris un coup inutile parce qu’il a regardé une lecture beaucoup trop longtemps, au lieu de se déplacer de ce receveur vers son numéro 2, ou de se démener. Puis il a forcé une passe vers trois défenseurs. Tout dans la mécanique de passe de Manning, de ses pieds à sa sortie, est en avance sur son âge. Les bases du jeu de quarterback contre des défenseurs vivants, cependant ? Encore un travail en cours, comme prévu. Baumgardner

Arch Manning lance sa première interception en carrière dès le premier drive du match. pic.twitter.com/2wXd8q4HcK – Centre sportif (@SportsCenter) 22 septembre 2024

Quinn Ewers devrait-il regarder par-dessus son épaule ?

Non, il n’y a pas de controverse autour du poste de quarterback à Austin. Quinn Ewers a mené le Texas aux éliminatoires du football universitaire la saison dernière, passant à deux doigts d’une déviation dans la zone des buts contre Washington pour se qualifier pour le match de championnat national. Il y a deux semaines à peine, Ewers a déchiqueté le Michigan dans la Big House, une performance si impressionnante qu’elle a permis aux Longhorns de se hisser au premier rang du sondage AP une semaine plus tard. Une fois qu’il aura recouvré la santé, Manning redeviendra le meilleur quarterback remplaçant du pays.

Bien sûr, cela pourrait devenir un problème pour Sarkisian si Ewers revenait mais rencontrait des difficultés, surtout avec les matchs contre l’Oklahoma et la Géorgie qui se profilent à l’horizon à la mi-octobre. Mais si et quand le Texas perd pour la première fois, ce ne sera probablement pas à cause de son jeu de passes, qui a jusqu’à présent été la plus grande force de l’équipe. Stewart Mandel

(Photo : Tim Warner / Getty Images)