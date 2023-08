Premier débat républicain: comment diffuser en direct et à quelle heure commence-t-il

Aperçu du prochain débat du GOP à Milwaukee

Huit Républicain les candidats au candidat du parti aux élections de 2024 se préparent pour leur confrontation mercredi soir lorsqu’ils montent sur scène dans Wisconsin pour le premier débat de la campagne présidentielle.

Avec l’absence notable de Donald Trump qui pèse sur les débats, le Comité national républicain poursuit l’événement, organisé par Fox News et animé par des présentateurs Bret Baier et Martha Mac Callum.

Gouverneur de Floride Ron DeSantis et entrepreneur Vivek Ramaswamy occuperont le devant de la scène respectivement flanqués de l’ancien vice-président Mike Pence et ancien ambassadeur à l’ONU Nikki Haley.

Au-delà d’eux, il y aura l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christi à gauche et sénateur de Caroline du Sud Tim Scott À droite. Les deux places finales seront occupées par l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson à gauche et gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum sur la droite.

M. DeSantis a reculé dans les sondages mais reste à la deuxième place, bien que nettement derrière l’ancien président Trump. D’autres candidats chercheront un moment d’évasion pour asseoir leurs campagnes sur une base plus solide afin de mieux défier le président à un mandat alors qu’il fait face à de multiples accusations criminelles.