Premier débat présidentiel républicain de 2024 : voici 4 points à retenir de l’événement snobé par Trump

Ramaswamy, un homme d’affaires sans expérience politique qui a progressé dans certains sondages d’opinion, a qualifié ses rivaux de « politiciens professionnels » et d’« achetés et payés ». Cela a provoqué des hurlements de protestation de la part des autres sur scène.

L’ancien vice-président américain Mike Pence et Vivek Ramaswamy débattent devant le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Photo : Reuters

Il a également qualifié le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, 44 ans, de « super marionnette du PAC ». DeSantis a été soutenu tout au long de sa campagne par un comité d’action politique aux poches profondes, Never Back Down.

Mike Pence, 64 ans, défendant son bilan de quatre ans en tant que vice-président de Trump, a tenté de réduire Ramaswamy à sa taille. « Nous n’avons pas besoin de recruter une recrue, nous n’avons pas besoin de recruter des personnes sans expérience », a déclaré Pence.

Alors que Trump conserve la tête du sondage, un outsider politique est en hausse

Le problème de Pence ? Il semblait y avoir plus de partisans de l’outsider Ramaswamy dans le public que de Pence, illustrant la difficulté que sa candidature a eu à rassembler du terrain. Sa critique a provoqué une cascade de huées.

Cela n’a pas empêché l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, 60 ans, de tenter d’en finir avec Ramaswamy en éliminant le sénateur Marco Rubio lors de la campagne présidentielle de 2016.

« J’en ai déjà assez ce soir d’un gars qui ressemble à ChatGPT debout ici », a déclaré Christie.

Puis Christie est allée plus loin.

«Et la dernière personne dans l’un de ces débats… qui s’est tenue au milieu de la scène et a dit : ‘Qu’est-ce qu’un type maigre avec un nom de famille étrange fait ici’, était le (démocrate) Barack Obama. Et j’ai bien peur que nous ayons affaire au même type d’amateur sur scène ce soir », a déclaré Christie.

Les huit candidats républicains à la présidentielle lors du premier débat. Photo : AP

« L’éléphant n’est pas dans la pièce »

Non seulement Trump a ignoré le débat, mais il l’a contre-programmé. L’ancien animateur de l’émission de téléréalité de NBC L’apprenti s’est assis avec le diffuseur conservateur Tucker Carlson pour une interview préenregistrée qui a été publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, juste au début du débat.

Le modérateur du débat, Bret Baier de Fox News, a qualifié Trump de « l’éléphant qui n’est pas dans la pièce ».

Alors que le débat entrait dans sa deuxième heure, les candidats présents sur scène ont été interrogés sur les efforts de Trump pour renverser les élections de 2020.

Bien sûr, Donald Trump peut gagner à nouveau

Dans l’ensemble, ils ont suivi des schémas prévisibles. Pence a défendu la certification du vote électoral au Congrès américain malgré la pression de Trump. Christie, le critique le plus persistant de Trump, a déclaré que sa conduite était en deçà de « la fonction de président ». DeSantis a fait valoir que le parti devait se concentrer sur l’avenir.

Trump avait un fervent défenseur en la personne de Ramaswamy, qui l’a qualifié de « meilleur président du 21e siècle » et a promis de lui pardonner s’il était reconnu coupable de crimes fédéraux. Il s’est ensuite opposé au soutien américain à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, un argument clé de Trump qui le sépare de nombreux membres du parti.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a cependant cherché à parler franchement aux millions de républicains qui nous regardaient chez eux.

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley était la seule femme. Photo : AFP

« Nous devons tenir compte du fait que les trois quarts des Américains ne veulent pas d’une revanche entre Trump et Biden », a déclaré Haley, 51 ans. « Et nous devons faire face au fait que Trump est le politicien le plus détesté d’Amérique. Nous ne pouvons pas gagner des élections générales de cette façon.»

L’angoisse face à l’avortement

Le débat a amené les candidats à se demander quelle était la meilleure manière d’aborder l’avortement en tant que question politique. Même si la plupart des personnes présentes sur scène soutiennent les restrictions sous une forme ou une autre, cette question s’est révélée être une profonde vulnérabilité pour le parti lors des récentes élections générales.

Haley, qui s’est déclarée fermement opposée à l’avortement, a semblé essayer de trouver une meilleure façon de s’adresser aux électeurs modérés sur le sujet.

« Ne pouvons-nous pas tous convenir que nous n’allons pas mettre une femme en prison ou lui infliger la peine de mort si elle se fait avorter ? » » dit Haley, la seule femme sur la scène du débat. « Traitons cela comme une question respectueuse, humanisons la situation et arrêtons de la diaboliser. »

DeSantis a été pressé de soutenir l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride, qu’il a promulguée en avril, une mesure que certains partisans fortunés ont jugée trop extrême.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait une interdiction fédérale de six semaines, DeSantis s’est montré évasif, suggérant que c’était une question qu’il serait préférable de laisser aux États, mais affirmant également qu’il soutiendrait « la cause de la vie ».

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, fait retoucher son maquillage. Photo : Reuters

Pence a accusé Haley d’être trop indulgente sur la question.

« Le consensus est à l’opposé du leadership », lui a-t-il dit. « Ce n’est pas une question qui concerne uniquement les États. C’est une question morale.

Haley a répliqué en affirmant que Pence n’était pas honnête avec les électeurs, arguant qu’il n’y aurait pas suffisamment de soutien au Congrès pour une interdiction fédérale. « Ne donnez pas aux femmes le sentiment qu’elles doivent décider sur cette question », a-t-elle déclaré.

Dénigrer la bidénomique

Comment gérer l’économie alors que l’administration Biden insiste sur le fait qu’elle est en bonne santé et que l’inflation ralentit ? Pour les candidats présents sur la scène du débat, il s’agissait de parler de la façon dont les Américains ordinaires se débattent avec le coût de produits tels que l’épicerie, le carburant et les voitures.

La première question du débat a donné une chance aux républicains de critiquer ce qu’on appelle les « bidenomics », le surnom donné à la politique économique du président démocrate Joe Biden.

C’était un sujet que DeSantis attendait. Il soulève de plus en plus la question de l’accessibilité financière à mesure qu’il réorganise son message de campagne pour tenter de gagner du terrain sur Trump. Et il était prêt avec une réplique.

« Si vous travaillez dur et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire l’épicerie, une voiture ou une nouvelle maison alors que Hunter Biden peut gagner des centaines de milliers de dollars avec des peintures moche, c’est faux », a déclaré DeSantis, faisant référence au fils du président.

De nombreux Américains qui ont voté pour Biden en 2020 disent qu’ils pensent que l’économie s’est mal comportée sous sa direction et qu’ils pourraient ne pas voter pour lui lors des élections de 2024, selon un sondage Reuters/Ipsos publié ce mois-ci.

Quarante-deux pour cent des électeurs de Biden en 2020 ont déclaré que l’économie était « pire » qu’elle ne l’était en 2020, contre 33 pour cent qui ont dit qu’elle était « meilleure » et 24 pour cent qui ont dit qu’elle était « à peu près la même ». .