Premier débat du GOP : à quoi s’attendre, comment regarder, explications

Le Parti républicain doit tenir son premier débat présidentiel le mercredi 23 août à Milwaukee, dans le Wisconsin.

La course aux primaires du GOP est bondée, avec 14 candidats déclarés en lice pour avoir la chance de défier le président Joe Biden en 2024. Pas moins de 11 des candidats déclarés ont satisfait aux critères pour participer au débat de mercredi, certains utilisant des astuces farfelues pour se qualifier, bien que le Comité national républicain n’a confirmé que huit participants : le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson.

Le favori du parti, l’ancien président Donald Trump, s’est retiré en faveur de la contre-programmation : il donne une interview à Tucker Carlson.

L’événement de deux heures sera organisé par Fox News, avec la modération des présentateurs Bret Baier et Martha MacCallum. Il sera diffusé de 21 h à 23 h HE. Suivez ici pour les dernières nouvelles et mises à jour.