Premier débat au Sénat de Californie : moments clés, faits marquants et réactions

« Un Dodger un jour, un Dodger toujours », a rétorqué la représentante Katie Porter.

Les représentants démocrates Adam Schiff, Barbara Lee et Porter se sont largement abstenus de s’attaquer les uns les autres, trouvant une cause commune en adoptant des politiques telles que Medicare for All.

Mais ils ont rompu brusquement suite à la contre-offensive israélienne à Gaza – une question qui a largement divisé les démocrates et galvanisé la gauche, Lee appelant à un cessez-le-feu immédiat et Schiff rejetant cet appel.

Le seul républicain présent sur scène a refusé de répondre à une question sur l’impact d’une seconde présidence Trump sur les Américains – et les démocrates l’ont rapidement poursuivi.

“Je pense que la plus grande monnaie dont nous disposons est le droit de vote”, a déclaré Garvey. “Je pense que nous devrions prendre cela personnellement, je pense que lorsque nous votons pour un président et qu’il est dûment élu, je pense que nous devrions soutenir ce président, cette fonction, car c’est le leader du monde libre.”

Lee a rapidement noté que Garvey avait voté pour Trump à deux reprises. Schiff a pris une décision beaucoup plus sévère, lui reprochant de ne pas avoir dit s’il voterait pour lui une troisième fois, même après les événements du 6 janvier.

« Que faut-il de plus pour voir ce qu’il a fait pour pouvoir dire que vous ne le soutiendrez pas ? » demanda Schiff.

Garvey ne s’est toujours pas engagé, mais a déclaré qu’il ne pensait pas que le président Joe Biden avait été bon pour le pays.

“J’ai entendu dire que Trump était terrible pour le monde”, a déclaré Garvey.

“Il l’était”, intervint Porter.

“Nous étions plus en sécurité sous lui que sous Biden”, a poursuivi le républicain.

Cependant, Porter a continué à creuser, ne lâchant pas Garvey pour son manque de réponse claire.

“Un Dodger un jour, un Dodger toujours”, a déclaré Porter. « Les bulletins de vote seront publiés dans six semaines, M. Garvey, il ne s’agit pas des ligues mineures. Pour qui voterez-vous ?

Les candidats ont passé près de 10 minutes à discuter entre eux sur la question Trump, mais Garvey ne s’est toujours jamais engagé à un troisième vote.

Garvey veut « l’assurance-maladie pour ceux qui le méritent »

Garvey a clairement rejeté l’adhésion des démocrates aux soins de santé gérés par le gouvernement, affirmant qu’il préférait « Medicare pour ceux qui le méritent » à Medicare pour tous.

« Je ne crois pas à l’implication du gouvernement », a déclaré Garvey.

Mais le républicain n’était pas prêt à démanteler la politique de santé des démocrates, affirmant que la refonte défendue par l’ancien président Barack Obama « fonctionne pour certaines personnes ».

Les démocrates étaient plus alignés. Ils ont tous soutenu Medicare for All – un rappel de la façon dont Schiff, Porter et Lee se sont tous positionnés comme progressistes, adoptant un programme de soins de santé qui était autrefois confiné à la gauche du parti (et autrefois connu sous le nom de « payeur unique »).

“Le cessez-le-feu n’est pas un mot magique” : les candidats au Sénat californien divergent sur la guerre entre Israël et le Hamas

Les trois démocrates ont échangé des arguments sur les combats au Moyen-Orient, Lee faisant pression pour un cessez-le-feu.

La députée d’Oakland a affirmé qu’elle était la seule candidate à avoir appelé à un cessez-le-feu permanent, tout en affirmant que la fin des combats bénéficierait à la sécurité d’Israël.

« La seule façon pour Israël d’être en sécurité est par un cessez-le-feu », a déclaré Lee.

Schiff, qui est un fervent partisan d’Israël, a déclaré qu’un cessez-le-feu nuirait à la capacité du pays à se défendre. « Nous ne pouvons pas laisser le Hamas gouverner Gaza », a déclaré Schiff. “Je ne vois pas comment on peut demander à n’importe quel pays de cesser le feu alors que son peuple est détenu par une organisation terroriste.”

Porter a prévenu que la fin des combats ne résoudrait pas le conflit : « Le cessez-le-feu n’est pas un mot magique », a-t-elle déclaré. “Vous ne pouvez pas le dire et le faire ainsi.”

Garvey a déclaré qu’il était aux côtés d’Israël, « hier, aujourd’hui et demain ».

Lee et Porter se séparent sur les affectations

Dès le départ, Porter a appelé à la fin des allocations – et a rapidement tiré un contre-argument de Lee, qui a parlé de l’importance d’acheminer des dollars vers la Californie.

“Je crois aux affectations”, a déclaré Lee. « Je crois qu’il ne faut pas négliger mon devoir. La Californie est l’un des États qui envoie de l’argent à Washington DC – nous ne récupérons pas notre argent.

Les affectations ont été un point de distinction clé pour les démocrates tout au long de la course. Schiff s’est porté garant sans vergogne des allocations, mais a également été critiqué pour avoir obtenu des allocations généreuses pour les entreprises au début de sa carrière.