Premier coup d’œil sur les débuts hollywoodiens de Huma Qureshi «Army of the Dead», l’actrice dit que «mon cœur saigne alors que mon pays lutte contre la pandémie» | Actualités des films

New Delhi: L’actrice de Bollywood Huma Qureshi est prête à faire ses preuves à Hollywood. La star de «Gangs of Wasseypur» sera maintenant vue dans un film hollywoodien, «Army of the Dead». La bande-annonce du film est sortie plus tôt ce mois-ci et a été appréciée de tous.

Cependant, Huma n’a pas été vu tout au long de la bande-annonce. ‘Army of the Dead’ est réalisé par Zack Snyder et sortira sur Netflix le 21 mai 2021. Bien que ce soit le premier pas de Huma vers Hollywood, mais l’actrice n’était pas vraiment ravie en partageant son affiche de mouvement du film au milieu d’une pandémie. Elle l’a déclaré comme un «devoir professionnel».

Partageant l’affiche, Huma a écrit: «Mon cœur saigne alors que mon pays et mes compatriotes indiens luttent chaque jour contre la perte, la douleur, la douleur et la dévastation personnelles à cause de la pandémie de Covid-19. Je me tiens à leurs côtés pour en partager avec eux. avec mes fonctions de professionnel. Je partage mon travail avec vous tous pour visionner Army Of The Dead, le film de Zack Snyder que j’ai tourné jusqu’en 2019. Sortie le 14 mai 2021 dans certaines salles et le 21 mai sur Netflix. «

Elle a ajouté, « Exhorter ceux qui sont en sécurité à continuer de rester en sécurité et à suivre toutes les réglementations possibles en ces temps torrides, tout en dédiant mon travail à ceux qui ont rencontré la colère de cette pandémie et en leur souhaitant santé et paix. »

Dans le film, Huma essaiera le rôle de Geeta, et le reste de ses détails sont toujours sous le film et donc pour cela, nous devons attendre et regarder. D’autres personnages importants du film incluent Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick et Ana de la Reguera.