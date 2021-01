PHILADELPHIE – Les bruits de la construction ont eu lieu jeudi alors que Joe Billhimer se tenait juste à l’entrée de la 10e rue de Live! Casino & Hotel Philadelphie.

À travers les portes, à moins d’un pâté de maisons, se trouvait le Citizens Bank Park – domicile des Phillies de Philadelphie.

« Cette entrée facilitera beaucoup de fans », Billhimer, vice-président exécutif de Live! Le groupe de propriété de Philadelphie, The Cordish Companies, a déclaré au Vineland Daily Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY. « Le Citizen Bank Park est juste là, évidemment le Linc (Lincoln Financial Field) est juste derrière, et le Wells Fargo Center juste en face. »

L’emplacement est essentiel pour ce nouveau lieu de 510000 pieds carrés et Live! Philadelphie pense avoir trouvé une place de choix dans ce qu’elle appelle le « Stadium District » – un site hébergeant quatre grandes équipes sportives professionnelles.

Nos coups de cœur:Les ouvertures d’hôtels les plus attendues en 2021 dans le monde

Tournez à gauche à l’entrée de la 10e rue et vous atteindrez Sports & Social Philadelphia, un bar sportif et un salon accueillant Live! Le bookmaker FanDuel de Philadephia. La zone comprend un vaste bar, un mur de télévisions et même une zone de visualisation de théâtre privée pour les invités VIP.

Vivre! Philadelphie ne craint pas de perdre des affaires au profit des paris sportifs en ligne. Les officiels ici s’attendent à ce que le bookmaker soit une attraction phare, en particulier les jours de match dans la ville.

« Venez ici un dimanche matin et hayon », a déclaré Jake Joyce, directeur du marketing. « Il y a 50 000 personnes ici qui n’entreront jamais dans le stade. Nous allons là où les gens vont. »

COVID-19 a mis un frein à toute idée d’un dévoilement à part entière, mais Live! Philadelphie prévoit d’aller de l’avant avec une ouverture réduite le 11 février avec des mesures de sécurité en place.

En plus des étapes telles que les masques requis et les capacités limitées, Live! L’expérience de jeu de Philadelphie comportera une technologie intégrée pour promouvoir une atmosphère sûre.

Par exemple, lorsqu’un invité s’assoit pour jouer à certains jeux électroniques, les machines de chaque côté du client sont conçues pour s’éteindre pour favoriser la distanciation sociale.

Le casino propose plus de 2 100 machines à sous et 150 jeux de table en direct équipés de séparateurs en plexiglas. Il y a une salle de poker dédiée de 29 tables qui, selon Billhimer, est « aussi belle que n’importe quelle autre sur la côte est ».

Plus: L’industrie du jeu d’Atlantic City ressentira-t-elle la pression d’un nouveau concurrent dans Live! Crême Philadelphia?

Le casino propose 74 jeux de table électroniques assistés par le croupier où les clients peuvent jouer simultanément à différents types de jeux, comme le blackjack et la roulette. Vivre! Philadelphie a également des machines à sous et des salles de table à limite élevée, ainsi qu’un Live! Programme de récompenses.

Dîner au Live! Philadelphie est titrée par The Prime Rib, et Luk Fu, décrit comme les saveurs de l’Asie du Sud-Est rencontrent le sud de Philadelphie.

Le marché de la 10e rue est une halle alimentaire qui comprendra des restaurants tels que Lorenzo and Sons Pizza, Sang Kee Noodle Bar & Kitchen, Termini Brothers Bakery, Guy Fieri’s Burger and Taco, etc.

Les clients devraient s’attendre à des options de restauration au Live! Philadelphie deviendra plus accessible à partir de fin février, selon Billhimer.

Le bien nommé Center Bar est situé au milieu de l’étage du casino et accueillera de la musique live, des tables communes et des sièges confortables. Vivre! Le Philadelphia’s R Bar est un espace interactif avec des jeux de table électroniques et une télévision de 12 mètres de long.

Vivre! Philadelphie possède un hôtel de 12 étages et 208 chambres composé de 30 suites offrant une vue impressionnante sur la ville. Joyce a déclaré que l’établissement avait déjà commencé à voir des réservations de chambres.

Les tarifs en ligne montrent les chambres à partir de 299 $ du dimanche au jeudi et de 399 $ le vendredi et le samedi.

Vivre! Philadelphie possède un centre d’événements de 15 000 pieds carrés capable d’accueillir des réunions ou des divertissements jusqu’à environ 1 100 invités, selon Joyce.

Le projet devrait créer environ 2 000 emplois et générer 2 milliards de dollars de relance économique pour Philadelphie, selon The Cordish Companies. Ils promettent également 100 millions de dollars de recettes fiscales pour la ville au cours de ses cinq premières années de fonctionnement, dont 25 millions de dollars au district scolaire de Philadelphie.

The Cordish Companies possède à proximité Xfinity Live! au complexe sportif de Philadelphie et exploite une installation de jeu similaire dans le Maryland en plus de lieux de divertissement sportif à travers le pays.

Vivre! Philadelphie entre sur un marché qui comprend le Rivers Casino à proximité, le Parx à Bensalem, le Harrah’s à Chester et le Valley Forge Casino Resort à King of Prussia.

La nouvelle opération tentera également d’attirer les joueurs fidèles à Atlantic City avec ce qu’elle considère comme une maison pratique et attrayante.

« Nous sommes juste à côté (autoroutes) 76 et 95 », a déclaré Billhimer. « De toute évidence, les stades ont été construits pour que les gens entrent et sortent, et nous sommes dans un endroit de premier choix. Je pense donc que nous sommes un endroit facile d’accès d’une grande partie du centre au sud de Jersey. Pourquoi aller en Atlantique Ville alors que vous avez toutes les commodités ici? «

Vivre! Philadelphie a une série de jours de prévisualisation sur réservation uniquement prévue pour le 19 janvier pour Live! Récompense les membres du club avant l’ouverture au public à 20 h le 11 février.

À partir de là, en direct! Philadelphie adoptera une approche conservatrice pour accueillir les clients dans la propriété.

« C’est le début d’un marathon, pas d’un sprint, donc nous voulons bien faire les choses », a déclaré Billhimer. « Nous cherchons à créer une entreprise qui sera ici beaucoup plus longtemps que nous tous. »