Premier coup d’œil et pratique sur la gamme Galaxy S23 !

Samsung m’a récemment invité à venir à San Francisco et à les rejoindre dans un espace Galaxy Experience situé au 111 Powell St. Les appareils étant désormais officiels, tous sont invités à visiter l’espace et à voir exactement ce que j’ai vu. Pendant mon séjour là-bas, j’ai pu mettre la main à la pâte avec les trois nouveaux Galaxie S23 modèles — S23, S23+ et S23 Ultra.

Mon temps avec les téléphones était très limité, mais j’ai pu obtenir la vidéo ci-dessous avant d’être escorté lorsque mon temps était écoulé. Dans la vidéo, je passe en revue quelques-unes des principales différences entre les modèles 2023, je teste l’appareil photo de 200 mégapixels sur le S23 Ultra et je fais une visite matérielle avec chaque appareil. C’est un court mais doux vidéo, destinée à nous dépanner jusqu’à ce que nos unités d’examen arrivent par la poste.