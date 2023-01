PREMIER COUP D’ŒIL : Dodge Hornet 2023

En Amérique du Nord, il existe de nombreux modèles nouveaux et innovants des divisions Jeep et Ram de Stellantis. Pas tellement dans les camps Chrysler et Dodge qui produisent collectivement un grand total de cinq modèles de véhicules.

Les choses semblent un peu plus brillantes pour Dodge, cependant, avec l’arrivée du véhicule utilitaire compact Hornet 2023, soutenant une marque principalement connue pour les Challenger et Charger à faible volume (et très anciens).

Un véhicule concept Hornet a été présenté il y a plus de 15 ans, mais c’est tout. Le nouveau Hornet provient de l’Alfa Romeo Tonale, ce qui signifie qu’il sera construit à Naples, en Italie, et non en Amérique du Nord.

Le véhicule rejoint un segment brûlant qui comprend de nombreux concurrents, tels que le Honda CR-V, le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson et le Mazda CX-5. Le Dodge Journey aurait peut-être été considéré comme faisant partie du segment, mais il était long dans la dent et a été retiré en 2020. Cela a laissé la marque sans petit véhicule utilitaire à une époque où ils étaient à peu près tout ce que les acheteurs voulaient (à part les camionnettes ). Pour le contexte, le RAV4 et le CR-V sont les meilleurs vendeurs pour leurs marques respectives.

La Hornet GT de base, dont le prix de base est de 40 200 $ incluant les frais de destination, est livrée avec un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 268 chevaux et 295 livres-pied de couple. La transmission intégrale est de série. PHOTO : STELLANTIS

Par rapport aux leaders de la classe, la longueur et la distance entre les roues avant et arrière du Hornet sont plus compactes. Il en va de même pour le volume de chargement, mais il est suffisamment proche pour que vous ne le remarquiez probablement pas.

La carrosserie attrayante du véhicule devrait susciter l’intérêt. Il en sera de même pour les finitions intérieures et les commandes, y compris un grand écran tactile de 10,25 pouces orienté vers le conducteur. Un levier de vitesses au sol traditionnel fait partie du mélange.

Mais pour le séparer de manière significative du troupeau, Dodge parie que la création d’un véhicule axé sur la performance pour les masses – avec une transmission intégrale standard – générera un buzz considérable (jeu de mots).

La GT de base, dont le prix est de 40 200 $, incluant les frais de destination, est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 268 chevaux et 295 livres-pied de couple. Les technologies de sécurité active standard comprennent le freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien de voie, la détection des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière et les capteurs de recul.

Bien que le Hornet utilise la plate-forme de l’Alfa Romeo Tonale, le tableau de bord est un peu différent. Mais la console, le sélecteur de vitesse, le volant et la moitié inférieure du tableau de bord semblent relever du cousin italien du Hornet. PHOTO : STELLANTIS

Le R/T hybride rechargeable (PHEV), qui arrivera au printemps prochain, reçoit un quatre cylindres turbocompressé de 1,3 litre à assistance électrique. La production nette est de 288/383. Le PHEV offre également environ 50 kilomètres de conduite électrique avant le démarrage du moteur à essence. Bien qu’il ne soit pas tout à fait en tête du segment – le Toyota RAV4 Prime PHEV produit 302 chevaux mais moins de couple – le R/T est toujours assez robuste.

Une transmission automatique à huit rapports est de série sur la GT et une automatique à six rapports équipe la R/T. Les chiffres de consommation de carburant ne sont pas disponibles.

Selon Dodge, la GT peut atteindre 60 mph (96 km/h) depuis le repos en 6,5 secondes respectables ; le R / T est juste 0,4 seconde plus rapide à 6,1. Une fonction dite PowerShot, exclusive au R/T, fournit 25 chevaux supplémentaires pour une rafale de 15 secondes.

En plus de ses réflexes plus rapides, le R/T est livré avec des modes de conduite hybride, électrique et E-Save (économie). Il y a des étriers de frein de marque Brembo, des amortisseurs de marque Koni, un système d’échappement double et des roues de 18 pouces (17 sont installés pour la GT).

En plus de ses réflexes plus rapides, la R/T est livrée avec des étriers de frein de marque Brembo, des amortisseurs de marque Koni, un système d’échappement double et des roues de 18 pouces (17 sont installés pour la GT). PHOTO : STELLANTIS

Une option Track Pack, disponible pour les deux versions, fournit des roues de 20 pouces et une garniture intérieure unique.

Avec l’arrivée du Hornet, Stellantis semble déterminé à maintenir Dodge en tant que marque de performance. Le véhicule offre également une alternative claire aux acheteurs de véhicules utilitaires compacts grand public.

Mais ce n’est pas tout. La notoriété des performances de Dodge s’étendra pour inclure de puissants véhicules électriques à batterie tels que la Dodge Charger Daytona SRT à deux portes.

Stellantis ne semble pas avoir l’intention de laisser glisser la marque Dodge, tirant parti de sa puissance de fabrication mondiale pour le faire.

Ce que vous devez savoir : Dodge Hornet 2023

Taper: Véhicule utilitaire compact à traction intégrale

Moteurs (ch): 4 cylindres en ligne de 2,0 litres, turbocompressé (268); 1,3 litre I-4, turbocompressé avec assistance électrique (288)

Transmission : Automatique à huit rapports (2.0); automatique à six rapports (1.3)

Position sur le marché : Le Hornet est le premier nouveau modèle de la gamme Dodge depuis la malheureuse berline compacte Dart (2013-16). Le Hornet partage des plates-formes et des groupes motopropulseurs avec la toute nouvelle Alfa Romeo Tonale. Cela signifie que le Hornet sera construit en Italie.

Points: Le style a une saveur européenne mais avec des touches Dodge reconnaissables. • Les deux choix de groupes motopropulseurs offrent une bonne puissance, ce qui renforce les performances de la marque. • L’intérieur attrayant combine des commandes modernes avec un levier de vitesses familier. • Les amateurs de performances seront attirés par le R/T. • Pour un véhicule avec AWD standard, le prix semble être juste sur la cible.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de circulation transversale arrière (de série); freinage automatique d’urgence à l’avant (de série); alerte conducteur inattentif (opt.); avertissement de sortie de voie (std.); détection des piétons (opt.)

L/100 km (ville/route) : na Prix de base (destination incluse) : 40 200 $

PAR COMPARAISON

Toyota RAV4 TI

Prix ​​de base: 36 700 $

36 700 $ Le modèle de pointe est économe en carburant. Hybrides et hybrides rechargeables disponibles.

Hyundai Tucson TI

Prix ​​de base: 39 850 $

39 850 $ Le modèle nouveau pour 2022 peut être proposé avec deux choix hybrides en option.

Volkswagen Tiguan TI

Prix ​​de base: 35 800 $

35 800 $ Le plus grand véhicule utilitaire de sa catégorie est équipé d’un quatre cylindres turbo de 184 chevaux.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

